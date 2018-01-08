Киоун советует "Арсеналу" сосредоточиться на Лиге Европы

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун рекомендовал Арсену Венгеру сосредоточиться на Лиге Европы в остатке сезона, исключив попадание "канониров" в топ-4 Премьер-Лиги.

Уступив "Ноттингем Форест" со счетом 4:2 в воскресенье, "Арсенал" лишился возможности выиграть Кубок Англии, с помощью которого лондонцам удавалось скрасить некоторые из предыдущих сезонов.



Киоун считает, что теперь Лига Европы осталась единственным реальным способом для "Арсенала" не только завершить сезон с трофеем, но и попасть в Лигу Чемпионов.



"Теперь им придется сделать то, что сделал "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов".



"Я не представлю их в топ-4. Если вы посмотрите, то "Ливерпуль" опережает их на четыре или пять очков, даже "Тоттенхэм" впереди их, и им совершенно не гарантировано попадание в топ-4".



"Столь многие сезоны Арсена Венгера определялись Кубком Англии, который им теперь не выиграть. Теперь они должны сосредоточиться на Лиге Европы, потому что это их лучший шанс добиться успеха. Конечно, они еще выступают в Кубке Лиги, но с Кубком Англии они уже попрощались".



"Сегодня вечером Венгер решил дать передышку основным игрокам, и мне кажется, что сезон обещает быть долгим для него", — сообщил Киоун в эфире BT Sport.

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