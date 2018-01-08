Ван Галь пожаловался, что "Юнайтед" помешал ему получить новую работу

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь вновь подверг критике "красных дьяволов", заявив, что бывший клуб помешал ему получить новую работу.

Несмотря на завоевание Кубке Англии, "Юнайтед" решил расстаться с Ван Галем уже после второго года сотрудничества. Луи остался обижен на "дьяволов" и особенно на их исполнительного директора Эда Вудворда, который договорился с Жозе Моуриньо у него за спиной.



66-летний голландец по-прежнему чувствует, что "Юнайтед" несправедливо с ним обошелся. Обижен на "дьяволов" Ван Галь и за то, что не смог возглавить сборную Бельгии из-за особенностей расторгнутого контракта.



"Думаю, манера, в которой "Юнайтед" со мной обошелся, была ужасной, но также коварной".



"У меня было достаточно предложений о работе после ухода из "Юнайтед". Бельгийская Ассоциация хотела видеть меня тренером их национальной команды".



"Однако я на протяжении года не мог взяться ни за какую работу из-за условий, на которых "Юнайтед" составил мое выходное пособие. Среди прочих, я упустил возможность возглавить сборную Бельгии, хотя это было бы потрясающее испытание".



"Я бы так обижен, что упустил эту возможность. Это было глупо, ведь спортивные соображения всегда должны быть в приоритете. Но в то время я больше всего думал о мести "Юнайтед" и о том, что они должны заплатить мне максимальную компенсацию", — сообщил Ван Галь De Volkskrant.

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