Венгер может не остановиться на Мавропаносе

Арсен Венгер и Константинос Мавропанос Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб не уходит с трансферного рынка после приобретения юного защитника Константиноса Мавропаноса.

На прошлой неделе "канониры" выложили около 2 миллионов фунтов за 20-летнего Мавропаноса, который уже приступил к тренировкам с первой командой, но, как ожидается, вскоре уйдет в аренду на вторую половину сезона.

И хотя Венгер не является сторонником зимнего трансферного окна, даже предлагая отменить оное, Арсен открыт к дальнейшим приобретениям, одним из которых может стать защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс.

"Мы не близки к приобретению кого-либо. Мы подписали греческого парня, который довольно неплохо смотрится в тренировках, но за исключением этого у нас нет никаких договоренностей".

"Останемся ли мы на рынке, чтобы попытаться что-нибудь сделать? Да, мы останемся. Мы еще можем кого-нибудь купить, потому что сейчас только вторая неделя января. Дальше все будет развиваться быстрее", — цитирует Венгера Evening Standard.

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Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. unreal84 08.01.2018 07:52 # unreal84
    Ещё один есть из Прибалтики нападающий Контенус Пепгвардимочеглотус

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  2. redstyle 08.01.2018 07:13 # redstyle
    Еще паноса хочет

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  3. tigerpool 08.01.2018 06:59 # tigerpool
    Скоро подпишет непальского полузащитника Аниша Нхурункусу и камбоджийского нападающего Ванна Самнанг

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  4. skychnie-oboi 08.01.2018 06:42 # skychnie-oboi
    ))))сук ору

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  5. nikitoid 08.01.2018 06:38 # nikitoid
    Воу, что ты творишь, Венгер, остановись! Это вообще законно?!

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  6. fuckyeah 08.01.2018 06:16 # fuckyeah
    ахахахах блеее это фейл

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