Венгер может не остановиться на Мавропаносе
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб не уходит с трансферного рынка после приобретения юного защитника Константиноса Мавропаноса.
На прошлой неделе "канониры" выложили около 2 миллионов фунтов за 20-летнего Мавропаноса, который уже приступил к тренировкам с первой командой, но, как ожидается, вскоре уйдет в аренду на вторую половину сезона.
И хотя Венгер не является сторонником зимнего трансферного окна, даже предлагая отменить оное, Арсен открыт к дальнейшим приобретениям, одним из которых может стать защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс.
"Мы не близки к приобретению кого-либо. Мы подписали греческого парня, который довольно неплохо смотрится в тренировках, но за исключением этого у нас нет никаких договоренностей".
"Останемся ли мы на рынке, чтобы попытаться что-нибудь сделать? Да, мы останемся. Мы еще можем кого-нибудь купить, потому что сейчас только вторая неделя января. Дальше все будет развиваться быстрее", — цитирует Венгера Evening Standard.
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08.01.2018 06:00
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Ещё один есть из Прибалтики нападающий Контенус Пепгвардимочеглотус
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Еще паноса хочет
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Скоро подпишет непальского полузащитника Аниша Нхурункусу и камбоджийского нападающего Ванна Самнанг
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))))сук ору
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Воу, что ты творишь, Венгер, остановись! Это вообще законно?!
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ахахахах блеее это фейл
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