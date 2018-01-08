Венгер может не остановиться на Мавропаносе

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб не уходит с трансферного рынка после приобретения юного защитника Константиноса Мавропаноса.

На прошлой неделе "канониры" выложили около 2 миллионов фунтов за 20-летнего Мавропаноса, который уже приступил к тренировкам с первой командой, но, как ожидается, вскоре уйдет в аренду на вторую половину сезона.



И хотя Венгер не является сторонником зимнего трансферного окна, даже предлагая отменить оное, Арсен открыт к дальнейшим приобретениям, одним из которых может стать защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс.



"Мы не близки к приобретению кого-либо. Мы подписали греческого парня, который довольно неплохо смотрится в тренировках, но за исключением этого у нас нет никаких договоренностей".



"Останемся ли мы на рынке, чтобы попытаться что-нибудь сделать? Да, мы останемся. Мы еще можем кого-нибудь купить, потому что сейчас только вторая неделя января. Дальше все будет развиваться быстрее", — цитирует Венгера Evening Standard.

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