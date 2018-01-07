Венгер: "Повторяли одни и те же ошибки"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что в проигранном матче Кубка Англии против "Ноттингем Форест" его команда совершала одни и те же ошибки.
В воскресенье "Арсенал" впервые в эру Арсена Венгера не сумел преодолеть 3-й раунд Кубка Англии. Действующий победитель турнира проиграл представителю Чемпионшипа со счетом 4:2.
Венгер отказывается признавать, что причиной вылета стали его многочисленные изменения в составе. Арсен сетует на то, что "канониры" раз за разом наступали на грабли.
"Я заранее знал, что это непростое место для выезда. Когда отыгрываешься, то всегда важно не повторять свои ошибки — именно поэтому я расстроен. Мы повторяли одни и те же ошибки, и в этом наша вина. Один раз, два, три, четыре, — на этом уровне подобное непозволительно".
"Мы были недостаточно хороши во всех аспектах — ни в нападении, ни в центре, ни в обороне, и мы поплатились за это. Соперник выглядел резче, имел больше моментов, и это все, что я могу сказать. Они провели выдающийся матч и в индивидуальном отношении были безупречны".
"У нас очень сложный график, многие игроки были на грани, а в среду нам играть снова (против "Челси" в Кубке Лиги). Было практически невозможно не прибегнуть к ротации сегодня".
"Я могу понять вопросы к выбору состава, но это было бы легким оправданием, потому что мы выпустили восемь или девять опытных игроков, выступающих за свои сборные, и мы играли с уважением к команде из Чемпионшипа. Это было бы неправильным оправданием".
"Мы расстроены поражением, и мне нечего к этому добавить. Бывают дни, когда ты должен признать, что "Ноттингем Форест" был лучше нас, и это именно тот день".
"В среду нас ждет большой матч, на котором мы должны теперь сосредоточиться", — цитирует Венгера Sky Sports.
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07.01.2018 22:50
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Последние комментарии:
Старого пса новым трюкам не обучишь. Только сумасшедшие могут все еще ожидать другого результата от этого тренера.
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Когда продливали с тобой контракт.
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Именно с таким счетом должны были влететь челсям
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это фсё судья, хуесас ты носатый))
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Старый дебил
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Если зайти на фупель еще лет через 8, вьюшки внегреца ниxyя не изменятся. Разве что этого пса наконец усыпят.
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Венгер сосредоточится на ЛЕ... оба кубка сольёт...
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Все нормально... кому нужен этот Кубок. Будет больше концентрации на Лигу Чемпионов))))
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как всегда после перерыва начали ебаться в сраку прям в раздевалке всей командой
а сеня говорил надо после
вот почему и проиграли
ебаные пидерасты фу
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Повторяли одни и те же ошибки с 2005 года. Подумаешь, лет 12 проебали, подумаешь, да и хуй с ним
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да иди ты наxyй сука е6аная с новостями о своем любимом венгире
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