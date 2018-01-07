Венгер: "Повторяли одни и те же ошибки"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что в проигранном матче Кубка Англии против "Ноттингем Форест" его команда совершала одни и те же ошибки.

В воскресенье "Арсенал" впервые в эру Арсена Венгера не сумел преодолеть 3-й раунд Кубка Англии. Действующий победитель турнира проиграл представителю Чемпионшипа со счетом 4:2.



Венгер отказывается признавать, что причиной вылета стали его многочисленные изменения в составе. Арсен сетует на то, что "канониры" раз за разом наступали на грабли.



"Я заранее знал, что это непростое место для выезда. Когда отыгрываешься, то всегда важно не повторять свои ошибки — именно поэтому я расстроен. Мы повторяли одни и те же ошибки, и в этом наша вина. Один раз, два, три, четыре, — на этом уровне подобное непозволительно".



"Мы были недостаточно хороши во всех аспектах — ни в нападении, ни в центре, ни в обороне, и мы поплатились за это. Соперник выглядел резче, имел больше моментов, и это все, что я могу сказать. Они провели выдающийся матч и в индивидуальном отношении были безупречны".



"У нас очень сложный график, многие игроки были на грани, а в среду нам играть снова (против "Челси" в Кубке Лиги). Было практически невозможно не прибегнуть к ротации сегодня".



"Я могу понять вопросы к выбору состава, но это было бы легким оправданием, потому что мы выпустили восемь или девять опытных игроков, выступающих за свои сборные, и мы играли с уважением к команде из Чемпионшипа. Это было бы неправильным оправданием".



"Мы расстроены поражением, и мне нечего к этому добавить. Бывают дни, когда ты должен признать, что "Ноттингем Форест" был лучше нас, и это именно тот день".



"В среду нас ждет большой матч, на котором мы должны теперь сосредоточиться", — цитирует Венгера Sky Sports.

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