Венгер: "Повторяли одни и те же ошибки"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что в проигранном матче Кубка Англии против "Ноттингем Форест" его команда совершала одни и те же ошибки.

В воскресенье "Арсенал" впервые в эру Арсена Венгера не сумел преодолеть 3-й раунд Кубка Англии. Действующий победитель турнира проиграл представителю Чемпионшипа со счетом 4:2.

Венгер отказывается признавать, что причиной вылета стали его многочисленные изменения в составе. Арсен сетует на то, что "канониры" раз за разом наступали на грабли.

"Я заранее знал, что это непростое место для выезда. Когда отыгрываешься, то всегда важно не повторять свои ошибки — именно поэтому я расстроен. Мы повторяли одни и те же ошибки, и в этом наша вина. Один раз, два, три, четыре, — на этом уровне подобное непозволительно".

"Мы были недостаточно хороши во всех аспектах — ни в нападении, ни в центре, ни в обороне, и мы поплатились за это. Соперник выглядел резче, имел больше моментов, и это все, что я могу сказать. Они провели выдающийся матч и в индивидуальном отношении были безупречны".

"У нас очень сложный график, многие игроки были на грани, а в среду нам играть снова (против "Челси" в Кубке Лиги). Было практически невозможно не прибегнуть к ротации сегодня".

"Я могу понять вопросы к выбору состава, но это было бы легким оправданием, потому что мы выпустили восемь или девять опытных игроков, выступающих за свои сборные, и мы играли с уважением к команде из Чемпионшипа. Это было бы неправильным оправданием".

"Мы расстроены поражением, и мне нечего к этому добавить. Бывают дни, когда ты должен признать, что "Ноттингем Форест" был лучше нас, и это именно тот день".

"В среду нас ждет большой матч, на котором мы должны теперь сосредоточиться", — цитирует Венгера Sky Sports.

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Метки Арсенал, Венгер, Кубок Англии, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2018 22:50

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 08.01.2018 02:43 # vyrentz
    Старого пса новым трюкам не обучишь. Только сумасшедшие могут все еще ожидать другого результата от этого тренера.

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  2. gerrard08 08.01.2018 02:33 # gerrard08
    Когда продливали с тобой контракт.

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  3. gidro-met 08.01.2018 02:15 # gidro-met
    Именно с таким счетом должны были влететь челсям

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  4. palach221078 08.01.2018 01:50 # palach221078
    это фсё судья, хуесас ты носатый))

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  5. mufansince1998 08.01.2018 01:20 # mufansince1998
    Старый дебил

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  6. m-ballack 08.01.2018 00:23 # m-ballack
    Если зайти на фупель еще лет через 8, вьюшки внегреца ниxyя не изменятся. Разве что этого пса наконец усыпят.

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  7. kojan 08.01.2018 00:21 # kojan
    Венгер сосредоточится на ЛЕ... оба кубка сольёт...

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  8. bes-ter 07.01.2018 23:51 # bes-ter
    Все нормально... кому нужен этот Кубок. Будет больше концентрации на Лигу Чемпионов))))

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  9. blackdreamer 07.01.2018 23:21 # blackdreamer
    как всегда после перерыва начали ебаться в сраку прям в раздевалке всей командой
    а сеня говорил надо после
    вот почему и проиграли
    ебаные пидерасты фу

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  10. moneymaker 07.01.2018 23:03 # moneymaker
    Повторяли одни и те же ошибки с 2005 года. Подумаешь, лет 12 проебали, подумаешь, да и хуй с ним

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  11. iroquez 07.01.2018 22:54 # iroquez
    да иди ты наxyй сука е6аная с новостями о своем любимом венгире

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