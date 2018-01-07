"Ливерпуль" надеется заполучить Кейта уже в январе

Отпустив Филиппе Коутиньо в "Барселону", "Ливерпуль" может ускорить переход полузащитника Наби Кейта из "РБ Лейпцига".

В данный момент главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп обдумывает, как лучше справиться с потерей Коутиньо. На "Энфилд" сватают Тома Лемара из "Монако" и Рияда Махреза из "Лестера", однако авторитетное издание Sky Sports уже опровергло информацию об интересе "Ливерпуля" к обоим игрокам.



Зато, как сообщает The Telegraph, "красные" всерьез рассматривают вариант с тем, чтобы попытаться ускорить переход Кейта, согласованный еще в августе и запланированный на следующее лето.



На протяжении последних месяцев клуб Бундеслиги неоднократно настаивал, что Наби не покинет Лейпциг раньше времени, несмотря на предопределенное будущее, однако это не останавливает "Ливерпуль".



Для самого Наби было бы предпочтительнее присоединиться к "красным" уже сейчас, но все зависит от того, удастся ли двум клубам договориться. Как это часто бывает, вопрос может упереться в деньги.



Вместо с тем "Ливерпуль" не готов сильно переплачивать за ускорение этого трансфера, ведь Алекс Окслейд-Чемберлен все увереннее чувствует себя на "Энфилде", а Адам Лаллана набирает форму после травмы.

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