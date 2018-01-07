"Ливерпуль" надеется заполучить Кейта уже в январе

Наби Кейта Отпустив Филиппе Коутиньо в "Барселону", "Ливерпуль" может ускорить переход полузащитника Наби Кейта из "РБ Лейпцига".

В данный момент главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп обдумывает, как лучше справиться с потерей Коутиньо. На "Энфилд" сватают Тома Лемара из "Монако" и Рияда Махреза из "Лестера", однако авторитетное издание Sky Sports уже опровергло информацию об интересе "Ливерпуля" к обоим игрокам.

Зато, как сообщает The Telegraph, "красные" всерьез рассматривают вариант с тем, чтобы попытаться ускорить переход Кейта, согласованный еще в августе и запланированный на следующее лето.

На протяжении последних месяцев клуб Бундеслиги неоднократно настаивал, что Наби не покинет Лейпциг раньше времени, несмотря на предопределенное будущее, однако это не останавливает "Ливерпуль".

Для самого Наби было бы предпочтительнее присоединиться к "красным" уже сейчас, но все зависит от того, удастся ли двум клубам договориться. Как это часто бывает, вопрос может упереться в деньги.

Вместо с тем "Ливерпуль" не готов сильно переплачивать за ускорение этого трансфера, ведь Алекс Окслейд-Чемберлен все увереннее чувствует себя на "Энфилде", а Адам Лаллана набирает форму после травмы.

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Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 08.01.2018 00:30 # bezviz
    ору, так только ливерка может, купить игрока но он еще год поиграет в бывшем клубе))) ну что за е6аные терпилы просто жалко смотреть...

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  2. farot 07.01.2018 23:45 # farot
    пиздец у него рожа 50-летнего

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  3. role-playin 07.01.2018 23:33 # role-playin
    Кейта 65 лямов
    Ван дейк 75 лямов

    Пачба 90 лямов
    Макаку 75 лямов

    А у каких то чемпиков самый дорогой трансфер 58 миллионов.

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  4. blackdreamer 07.01.2018 23:22 # blackdreamer
    утка там фашики не отпустят его никак
    да и нахуй он пока нужен пока есть аоч и лолана
    + калич хендерсон может пасы назад и поперёк давать

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  5. tamerlan98 07.01.2018 23:00 # tamerlan98
    Не окс уже выглядит хорошо и лаллана потихонечку приходить в себя,ну если не лаллана ну и старрижу можно дать больше возможности.

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  6. motherfuckerz 07.01.2018 22:53 # motherfuckerz
    можно... но только придётся докинуть еще "сорокет"

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  7. chr1s8rown 07.01.2018 22:48 # chr1s8rown
    чана туда .

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  8. gerrard08 07.01.2018 22:43 # gerrard08
    Ток искупайтесь и переоденьтесь перед тем как начать эти переговоры. Переговорщики хуевы.

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  9. vyrentz 07.01.2018 22:09 # vyrentz
    Достаточно посмотреть в турнирную таблицу Бундеслиги чтобы понять, что никто его сейчас не отдаст.

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  10. kukuruzzo 07.01.2018 22:05 # kukuruzzo
    вот это норм игрок

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