"Ливерпуль" надеется заполучить Кейта уже в январе
Отпустив Филиппе Коутиньо в "Барселону", "Ливерпуль" может ускорить переход полузащитника Наби Кейта из "РБ Лейпцига".
В данный момент главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп обдумывает, как лучше справиться с потерей Коутиньо. На "Энфилд" сватают Тома Лемара из "Монако" и Рияда Махреза из "Лестера", однако авторитетное издание Sky Sports уже опровергло информацию об интересе "Ливерпуля" к обоим игрокам.
Зато, как сообщает The Telegraph, "красные" всерьез рассматривают вариант с тем, чтобы попытаться ускорить переход Кейта, согласованный еще в августе и запланированный на следующее лето.
На протяжении последних месяцев клуб Бундеслиги неоднократно настаивал, что Наби не покинет Лейпциг раньше времени, несмотря на предопределенное будущее, однако это не останавливает "Ливерпуль".
Для самого Наби было бы предпочтительнее присоединиться к "красным" уже сейчас, но все зависит от того, удастся ли двум клубам договориться. Как это часто бывает, вопрос может упереться в деньги.
Вместо с тем "Ливерпуль" не готов сильно переплачивать за ускорение этого трансфера, ведь Алекс Окслейд-Чемберлен все увереннее чувствует себя на "Энфилде", а Адам Лаллана набирает форму после травмы.
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07.01.2018 22:00
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Последние комментарии:
ору, так только ливерка может, купить игрока но он еще год поиграет в бывшем клубе))) ну что за е6аные терпилы просто жалко смотреть...
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пиздец у него рожа 50-летнего
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Кейта 65 лямов
Ван дейк 75 лямов
Пачба 90 лямов
Макаку 75 лямов
А у каких то чемпиков самый дорогой трансфер 58 миллионов.
(ответить)
утка там фашики не отпустят его никак
да и нахуй он пока нужен пока есть аоч и лолана
+ калич хендерсон может пасы назад и поперёк давать
(ответить)
Не окс уже выглядит хорошо и лаллана потихонечку приходить в себя,ну если не лаллана ну и старрижу можно дать больше возможности.
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можно... но только придётся докинуть еще "сорокет"
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чана туда .
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Ток искупайтесь и переоденьтесь перед тем как начать эти переговоры. Переговорщики хуевы.
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Достаточно посмотреть в турнирную таблицу Бундеслиги чтобы понять, что никто его сейчас не отдаст.
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вот это норм игрок
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