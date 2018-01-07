"Арсенал" вылетел из Кубка Англии

Ноттингем Форест Главной сенсацией 3-го раунда Кубка Англии стал вылет действующего победителя турнира "Арсенала", проигравшего на выезде "Ноттингем Форест" со счетом 4:2.

Несмотря на подавляющее территориальное преимущество "канониров", именно "лесники" открыли счет. Это случилось на 20-й минуте, когда Эрик Лихай внезапно выскочил перед голкипером и головой послал мяч в ворота после подачи со штрафного — 1:0.

Однако тут же последовал ответ гостей. Пер Мертезакер добил мяч в ворота с близкого расстояния после удара головой Роба Холдинга в штангу — 1:1.

Первый тайм завершился неожиданно. Оказавшись на подступах в штрафной площади, Лишай пробил с подъема и послал мяч по дуге под перекладину — 2:1.

Во втором тайме резервисты "Арсенала" пытались оказывать давление, но свои атаки до логического завершения не доводили. А на 64-й минуте "Ноттингем Форест" упрочил свое преимущество, усилиями Бена Бреретона реализовав пенальти после неуместного фола Холдинга — 3:1.

Гости из последних сил пошли вперед и на 78-й минуте сумели вернуться в игру. Голкипер "лесников" неожиданно выпустил мяч из рук, позволив Данни Уэлбеку поразить пустые ворота — 3:2.

Надежды "канониров" избежать поражения были перечеркнуты на 84-й минуте, когда фолом в своей штрафной отметился уже Матье Дебюши. Киран Доуэлл реализовал пенальти, несмотря на поехавшую ногу — 4:2.

"Арсенал" вновь ужасно сыграл в обороне и получил очередные пенальти в свои ворота — к разочарованию Арсена Венгера. Кроме того, резервисты "канониров" лишились возможности получать игровую практику во второй половине сезона.

"Ноттингем Форест" — "Арсенал" — 4:2 (2:1)

Голы: Лихай 20, 44, Бреретон 64 (пен), Доуэлл 85 (пен) — Мертезакер 23, Уэлбек 79.

"Арсенал": Оспина, Дебюши (Акпом 87), Мертезакер, Холдинг, Нельсон, Уиллок (Нкетиа 65), Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт, Ивоби, Уэлбек.

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Метки Арсенал, Кубок Англии, Ноттингем Форест, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 9471

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Последние комментарии:




  1. kane9124 08.01.2018 07:51 # kane9124
    Вчера проиграл эекспресс, арсенал эхх....
    http://rich-birds.org/?i=3199332 яйки спасают

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  2. steveg8 08.01.2018 07:38 # steveg8
    Знатно вулвич унизили

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  3. arsland 08.01.2018 07:15 # arsland
    1-слили не нужный кубок
    2- не нужен был

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  4. rj1992 08.01.2018 07:02 # rj1992
    Тем временем - Мауро понос усиливает Арс)))

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  5. gringo1990 08.01.2018 07:02 # gringo1990
    Единственный шанс ухватится хоть за какой то трофей оставется ЛЕ и КАЛ

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  6. mu-fc 08.01.2018 06:21 # mu-fc
    Сенсаций не вижу, победитель лч выиграл у четвертой команды последних 10-15 лет. Может Арсен слил не нужный кубок и бросит все силы на ле?

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  7. kos9k 08.01.2018 02:53 # kos9k
    Barcelona have put together a package worth a basic fee of &#163;106m, plus a further &#163;36m in variables, of which &#163;26m should be easily met. After the &#163;105m basic, an additional &#163;17m would be payable for the first 100 games Coutinho plays for Barcelona, &#163;4.4m per 25 games. A further &#163;4.4m would be paid for Champions League qualification in the first two seasons with a &#163;4.4m bonus for winning the competition. Coutinho has agreed a five-and-a-half-year deal worth &#163;12.1m a season.

    гуд

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  8. gidro-met 08.01.2018 02:00 # gidro-met
    Венгре снова по привычке выдал копро а своих фонатов и дико поржал

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  9. palach221078 08.01.2018 01:47 # palach221078
    С Победой каканиры!!!!

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  10. mufansince1998 08.01.2018 01:22 # mufansince1998
    аутсайдеры конченые

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  11. mancityman 08.01.2018 00:48 # mancityman
    Ноулайферы
    гпенсы конченные далбаебы

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  12. knvlay 08.01.2018 00:30 # knvlay
    Реаль опять какие-то дыркачи без обороны имеют.

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  13. griboedov 07.01.2018 23:58 # griboedov
    Щас в ЛФК притащат все кому не лень своих "звезд" предлагать. Все эти Марезы-Лемары-Иско-Xуиско намного ниже уровня Ливерпуля и спасибо Клоппу что он не пускает весь этот сброд даже на порог Мелвуда.

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  14. ian 07.01.2018 23:49 # ian
    Нынешний Бэйл - тень Салаха, чуть слабее Мане.

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  15. apucmokpam 07.01.2018 23:49 # apucmokpam
    сколько же этих помоек?
    https://pp.userapi.com/c840536/v840536116/40a34/COLhbyR5ytg.jpg

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  16. khazret 07.01.2018 23:45 # khazret
    Какое же кавтиньё жалкое млекопитающее, какой же Клопп не топ, как он умудрился отпустить его в разгар сезона??? Каааак? Его мягкотелость и миндальность очень дорого ему аукнутся. В ситуации, где нужно было проявить характер и указать латинской куртизанке на его место возле параши, он встал на его защиту и проявил слабость перед всеми своими игроками, перед фанатами и перед руководством. У далбича был контракт до 2022 года, ну блять, все футбольные правила трактуются в пользу клубов, не хочет играть - сослать в дубль и сказать, что контракт он будет отрабатывать до конца. Тогда быстро поумнел бы, тем более перед ЧМ. И никакие ФА и УЕФА нихуя бы не обратили внимание на его забастовки, истерики и другие изливания искалеченной натуры этого бразила-хуесоса

    (ответить)

  17. griboedov 07.01.2018 23:44 # griboedov
    А твои глаза цвета иско
    За правою щекой твоей пиписка... (С)

    (ответить)

  18. griboedov 07.01.2018 23:36 # griboedov
    Загадка:

    Лижет, кусает, в дом через черный вход пропускает?






    (кононир)

    (ответить)

  19. golokante 07.01.2018 23:34 # golokante
    Выцепить Иско у Реала хахахахха

    (ответить)

  20. zeromax 07.01.2018 23:30 # zeromax
    фуахахаха арсенал пидоры

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