"Арсенал" вылетел из Кубка Англии
Главной сенсацией 3-го раунда Кубка Англии стал вылет действующего победителя турнира "Арсенала", проигравшего на выезде "Ноттингем Форест" со счетом 4:2.
Несмотря на подавляющее территориальное преимущество "канониров", именно "лесники" открыли счет. Это случилось на 20-й минуте, когда Эрик Лихай внезапно выскочил перед голкипером и головой послал мяч в ворота после подачи со штрафного — 1:0.
Однако тут же последовал ответ гостей. Пер Мертезакер добил мяч в ворота с близкого расстояния после удара головой Роба Холдинга в штангу — 1:1.
Первый тайм завершился неожиданно. Оказавшись на подступах в штрафной площади, Лишай пробил с подъема и послал мяч по дуге под перекладину — 2:1.
Во втором тайме резервисты "Арсенала" пытались оказывать давление, но свои атаки до логического завершения не доводили. А на 64-й минуте "Ноттингем Форест" упрочил свое преимущество, усилиями Бена Бреретона реализовав пенальти после неуместного фола Холдинга — 3:1.
Гости из последних сил пошли вперед и на 78-й минуте сумели вернуться в игру. Голкипер "лесников" неожиданно выпустил мяч из рук, позволив Данни Уэлбеку поразить пустые ворота — 3:2.
Надежды "канониров" избежать поражения были перечеркнуты на 84-й минуте, когда фолом в своей штрафной отметился уже Матье Дебюши. Киран Доуэлл реализовал пенальти, несмотря на поехавшую ногу — 4:2.
"Арсенал" вновь ужасно сыграл в обороне и получил очередные пенальти в свои ворота — к разочарованию Арсена Венгера. Кроме того, резервисты "канониров" лишились возможности получать игровую практику во второй половине сезона.
"Ноттингем Форест" — "Арсенал" — 4:2 (2:1)
Голы: Лихай 20, 44, Бреретон 64 (пен), Доуэлл 85 (пен) — Мертезакер 23, Уэлбек 79.
"Арсенал": Оспина, Дебюши (Акпом 87), Мертезакер, Холдинг, Нельсон, Уиллок (Нкетиа 65), Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт, Ивоби, Уэлбек.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
07.01.2018 21:00
Просмотров: 9471
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вчера проиграл эекспресс, арсенал эхх....
http://rich-birds.org/?i=3199332 яйки спасают
(ответить)
Знатно вулвич унизили
(ответить)
1-слили не нужный кубок
2- не нужен был
(ответить)
Тем временем - Мауро понос усиливает Арс)))
(ответить)
Единственный шанс ухватится хоть за какой то трофей оставется ЛЕ и КАЛ
(ответить)
Сенсаций не вижу, победитель лч выиграл у четвертой команды последних 10-15 лет. Может Арсен слил не нужный кубок и бросит все силы на ле?
(ответить)
Barcelona have put together a package worth a basic fee of £106m, plus a further £36m in variables, of which £26m should be easily met. After the £105m basic, an additional £17m would be payable for the first 100 games Coutinho plays for Barcelona, £4.4m per 25 games. A further £4.4m would be paid for Champions League qualification in the first two seasons with a £4.4m bonus for winning the competition. Coutinho has agreed a five-and-a-half-year deal worth £12.1m a season.
гуд
(ответить)
Венгре снова по привычке выдал копро а своих фонатов и дико поржал
(ответить)
С Победой каканиры!!!!
(ответить)
аутсайдеры конченые
(ответить)
Ноулайферы
гпенсы конченные далбаебы
(ответить)
Реаль опять какие-то дыркачи без обороны имеют.
(ответить)
Щас в ЛФК притащат все кому не лень своих "звезд" предлагать. Все эти Марезы-Лемары-Иско-Xуиско намного ниже уровня Ливерпуля и спасибо Клоппу что он не пускает весь этот сброд даже на порог Мелвуда.
(ответить)
Нынешний Бэйл - тень Салаха, чуть слабее Мане.
(ответить)
сколько же этих помоек?
https://pp.userapi.com/c840536/v840536116/40a34/COLhbyR5ytg.jpg
(ответить)
Какое же кавтиньё жалкое млекопитающее, какой же Клопп не топ, как он умудрился отпустить его в разгар сезона??? Каааак? Его мягкотелость и миндальность очень дорого ему аукнутся. В ситуации, где нужно было проявить характер и указать латинской куртизанке на его место возле параши, он встал на его защиту и проявил слабость перед всеми своими игроками, перед фанатами и перед руководством. У далбича был контракт до 2022 года, ну блять, все футбольные правила трактуются в пользу клубов, не хочет играть - сослать в дубль и сказать, что контракт он будет отрабатывать до конца. Тогда быстро поумнел бы, тем более перед ЧМ. И никакие ФА и УЕФА нихуя бы не обратили внимание на его забастовки, истерики и другие изливания искалеченной натуры этого бразила-хуесоса
(ответить)
А твои глаза цвета иско
За правою щекой твоей пиписка... (С)
(ответить)
Загадка:
Лижет, кусает, в дом через черный вход пропускает?
(кононир)
(ответить)
Выцепить Иско у Реала хахахахха
(ответить)
фуахахаха арсенал пидоры
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий