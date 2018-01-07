"Арсенал" вылетел из Кубка Англии

Главной сенсацией 3-го раунда Кубка Англии стал вылет действующего победителя турнира "Арсенала", проигравшего на выезде "Ноттингем Форест" со счетом 4:2.

Несмотря на подавляющее территориальное преимущество "канониров", именно "лесники" открыли счет. Это случилось на 20-й минуте, когда Эрик Лихай внезапно выскочил перед голкипером и головой послал мяч в ворота после подачи со штрафного — 1:0.



Однако тут же последовал ответ гостей. Пер Мертезакер добил мяч в ворота с близкого расстояния после удара головой Роба Холдинга в штангу — 1:1.



Первый тайм завершился неожиданно. Оказавшись на подступах в штрафной площади, Лишай пробил с подъема и послал мяч по дуге под перекладину — 2:1.



Во втором тайме резервисты "Арсенала" пытались оказывать давление, но свои атаки до логического завершения не доводили. А на 64-й минуте "Ноттингем Форест" упрочил свое преимущество, усилиями Бена Бреретона реализовав пенальти после неуместного фола Холдинга — 3:1.



Гости из последних сил пошли вперед и на 78-й минуте сумели вернуться в игру. Голкипер "лесников" неожиданно выпустил мяч из рук, позволив Данни Уэлбеку поразить пустые ворота — 3:2.



Надежды "канониров" избежать поражения были перечеркнуты на 84-й минуте, когда фолом в своей штрафной отметился уже Матье Дебюши. Киран Доуэлл реализовал пенальти, несмотря на поехавшую ногу — 4:2.



"Арсенал" вновь ужасно сыграл в обороне и получил очередные пенальти в свои ворота — к разочарованию Арсена Венгера. Кроме того, резервисты "канониров" лишились возможности получать игровую практику во второй половине сезона.



"Ноттингем Форест" — "Арсенал" — 4:2 (2:1)



Голы: Лихай 20, 44, Бреретон 64 (пен), Доуэлл 85 (пен) — Мертезакер 23, Уэлбек 79.



"Арсенал": Оспина, Дебюши (Акпом 87), Мертезакер, Холдинг, Нельсон, Уиллок (Нкетиа 65), Эльнени, Мэйтланд-Найлс, Уолкотт, Ивоби, Уэлбек.

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