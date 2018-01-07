3-й раунд Кубка Англии. Матчи воскресенья

В воскресенье были сыграны очередные матчи 3-го раунда Кубка Англии.

Представитель Лиги Один "Шрюсбери" в этот день ничуть не уступил по игре "Вест Хэму", чей состав был далек от оптимального. Матч получился равным, и теперь командам предстоит переигровка в Лондоне (0:0).



С командой из третьего дивизиона встречался и "Тоттенхэм". Сломить сопротивление "Уимблдона" подопечным Маурисио Почеттино удалось лишь во втором тайме, когда Харри Кейн оформил дубль. Дальний удар Яна Вертонгена с рикошетом упрочил победу "шпор" — 3:0.



"Ньюпорт" — "Лидс" — 2:1 (0:1)



Голы: Шейонесси 76 (авт), Маккулски 89 — Берарди 9.



"Шрюсбери" — "Вест Хэм" — 0:0 (0:0)



"Вест Хэм": Харт, Берк, Райс, Рид (Кина 86), Огбонна, Масуаку, Куяте, Обианг, Каллен, Эрнандес (Мартинес 71), Айю.



"Тоттенхэм" — "Уимблдон" — 3:0 (0:0)



Голы: Кейн 63, 65, Вертонген 71.



"Тоттенхэм": Ворм, Триппьер, Фойт, Вертонген, Уолкер-Питес, Ваньяма, Дембеле, Сиссоко (Алли 65), Ламела, Кейн (Нкуду 79), Льоренте (Сон 59).

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