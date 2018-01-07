Усэйн Болт надеется попасть в "Юнайтед" через "Боруссию"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил, что готовится к просмотру в дортмундской "Боруссии", надеясь, что это станет его трамплином в обожаемый "Манчестер Юнайтед".

Как известно, 31-летний ямаец является большим поклонником "красных дьяволов". Болт и прежде предпринимал попытки попробовать себя в качестве футболиста, но его намерения еще никогда не были столь серьезными.



По словам Усэйна, он уже переговорил с бывшим наставником "Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном и надеется получить приглашение на "Олд Траффорд", если хорошо себя проявит во время запланированного на начало весны просмотра в Дортмунде.



"В марте я пройду просмотр в Дортмунде, и тогда станет видно, каковы мои перспективы в футболе. Если они скажут, что я хорош, и мне просто нужно немного потренироваться, то я начну футбольную карьеру".



"Моя большая мечта — выступать за "Манчестер Юнайтед". Если в Дортмунде скажут, что я достаточно хорош, тогда я приложу все усилия и буду упорно тренироваться".



"Я разговаривал с Алексом Фергюсоном и сказал ему, что он должен замолвить за меня словечко. Он пообещал, что попробует что-нибудь сделать, если я буду в форме и готов", — сообщил Болт Daily Express.

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