Усэйн Болт надеется попасть в "Юнайтед" через "Боруссию"
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил, что готовится к просмотру в дортмундской "Боруссии", надеясь, что это станет его трамплином в обожаемый "Манчестер Юнайтед".
Как известно, 31-летний ямаец является большим поклонником "красных дьяволов". Болт и прежде предпринимал попытки попробовать себя в качестве футболиста, но его намерения еще никогда не были столь серьезными.
По словам Усэйна, он уже переговорил с бывшим наставником "Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном и надеется получить приглашение на "Олд Траффорд", если хорошо себя проявит во время запланированного на начало весны просмотра в Дортмунде.
"В марте я пройду просмотр в Дортмунде, и тогда станет видно, каковы мои перспективы в футболе. Если они скажут, что я хорош, и мне просто нужно немного потренироваться, то я начну футбольную карьеру".
"Моя большая мечта — выступать за "Манчестер Юнайтед". Если в Дортмунде скажут, что я достаточно хорош, тогда я приложу все усилия и буду упорно тренироваться".
"Я разговаривал с Алексом Фергюсоном и сказал ему, что он должен замолвить за меня словечко. Он пообещал, что попробует что-нибудь сделать, если я буду в форме и готов", — сообщил Болт Daily Express.
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07.01.2018 19:00
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Последние комментарии:
сам когда то пробывал перескочить с лёгкой атлетики на футбол. если сравнивать скорость и физуху болта, допустим с бейлом или рональдо, то эти двое сливочных просто отсосут у бегуна. им такая скорость и физподготовка даже не снилась. другое дело, что дядя усейн нихуя не техничный и даже за лет 5 этого не сможет наверстать. да и и хватит спринтера не больше 20 минут игры таких забегов. кароче в низшей лиге может катать, в топах - не уровень 100%
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Конченый идиот
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Ипать, на чем он сидит, дайте две!
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щас бы менять БД на мю, опыт пожирателя собак и шашлычника видать ему не известен
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Ну в принципе он достаточно тупой. Поэтому отлично подходит под стиль и философию мю.
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бГГГГГГГ все дауны хотят попасть в му что показать болт
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Идеально подходит под стиль скамца
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Даже если произойдет чудо чудное причудесное и он покажет задатки "около приближенного к футболу уровень", то максимум его ждет - игры с резервной командой Дортмунда или обычные тренировки с основой, и то если сильно повезет.
Против него играет: недостаточность умений и возраст. Поздно
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В 31 карьеру уже заканчивают...а он только начинает....топарь жуткий....
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Вот смеха будет если он в Боруссии 20 голов забьет))))
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