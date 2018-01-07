Усэйн Болт надеется попасть в "Юнайтед" через "Боруссию"

Усейн Болт Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заявил, что готовится к просмотру в дортмундской "Боруссии", надеясь, что это станет его трамплином в обожаемый "Манчестер Юнайтед".

Как известно, 31-летний ямаец является большим поклонником "красных дьяволов". Болт и прежде предпринимал попытки попробовать себя в качестве футболиста, но его намерения еще никогда не были столь серьезными.

По словам Усэйна, он уже переговорил с бывшим наставником "Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном и надеется получить приглашение на "Олд Траффорд", если хорошо себя проявит во время запланированного на начало весны просмотра в Дортмунде.

"В марте я пройду просмотр в Дортмунде, и тогда станет видно, каковы мои перспективы в футболе. Если они скажут, что я хорош, и мне просто нужно немного потренироваться, то я начну футбольную карьеру".

"Моя большая мечта — выступать за "Манчестер Юнайтед". Если в Дортмунде скажут, что я достаточно хорош, тогда я приложу все усилия и буду упорно тренироваться".

"Я разговаривал с Алексом Фергюсоном и сказал ему, что он должен замолвить за меня словечко. Он пообещал, что попробует что-нибудь сделать, если я буду в форме и готов", — сообщил Болт Daily Express.

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Метки Болт, Боруссия, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. kontrikal 07.01.2018 19:58 # kontrikal
    сам когда то пробывал перескочить с лёгкой атлетики на футбол. если сравнивать скорость и физуху болта, допустим с бейлом или рональдо, то эти двое сливочных просто отсосут у бегуна. им такая скорость и физподготовка даже не снилась. другое дело, что дядя усейн нихуя не техничный и даже за лет 5 этого не сможет наверстать. да и и хватит спринтера не больше 20 минут игры таких забегов. кароче в низшей лиге может катать, в топах - не уровень 100%

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  2. flash25rus 07.01.2018 19:49 # flash25rus
    Конченый идиот

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  3. vyrentz 07.01.2018 19:29 # vyrentz
    Ипать, на чем он сидит, дайте две!

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  4. bezviz 07.01.2018 19:22 # bezviz
    щас бы менять БД на мю, опыт пожирателя собак и шашлычника видать ему не известен

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  5. gerrard08 07.01.2018 19:17 # gerrard08
    Ну в принципе он достаточно тупой. Поэтому отлично подходит под стиль и философию мю.

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  6. frisby 07.01.2018 19:12 # frisby
    бГГГГГГГ все дауны хотят попасть в му что показать болт

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  7. chelsea-super 07.01.2018 19:10 # chelsea-super
    Идеально подходит под стиль скамца

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  8. staryi-eblan 07.01.2018 19:08 # staryi-eblan
    Даже если произойдет чудо чудное причудесное и он покажет задатки "около приближенного к футболу уровень", то максимум его ждет - игры с резервной командой Дортмунда или обычные тренировки с основой, и то если сильно повезет.

    Против него играет: недостаточность умений и возраст. Поздно

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  9. chelsealondon 07.01.2018 19:05 # chelsealondon
    В 31 карьеру уже заканчивают...а он только начинает....топарь жуткий....

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  10. bes-ter 07.01.2018 19:03 # bes-ter
    Вот смеха будет если он в Боруссии 20 голов забьет))))

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