Уолкотт может оказаться не по карману "Саутгемптону"

Тео Уолкотт Возвращение нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта в "Саутгемптон" находится под вопросом из-за чрезвычайной для клуба с "Сент Мэри" дороговизны этого трансфера.

В этом сезоне Премьер-Лиги Уолкотт еще не выходил в стартовом составе "канониров". Тео вынужден довольствоваться игровой практикой во второстепенных турнирах, и сложившаяся ситуация не оставляет ему реальных шансов отправиться на ЧМ-2018 со сборной Англии следующим летом.

Претендентом номер один на 28-летнего Уолкотта является его бывший клуб "Саутгемптон", однако "святым" будет сложно вернуть Тео, несмотря на заработанные ранее в январе 75 миллионов фунтов с продажи защитника Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль".

Дело не только в той цене, которую может установить "Арсенал", но и в зарплате Уолкотта. Сейчас Тео получает 120 тыс. фунтов в неделю — значительно больше, чем какой-либо игрок "Саутгемптона".

"Мы разговаривали о нем. Он хороший игрок, однако я не посвящен в процесс переговоров и работу на трансферном рынке. Полагаю, у него будет много вариантов. Нам было бы непросто осуществить подобное приобретение".

"Надеюсь, мы сможем пригласить кого-нибудь, кто поможет нам стать сильнее. Такова наша цель на январь. Мы знаем, что рынок сложен, но мы не опускаем руки", — цитирует главного тренера "святых" Маурисио Пеллегрино Evening Standard.

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Метки Арсенал, Саутгемптон, Уолкотт

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2018 18:00

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Последние комментарии:




  1. r-n 07.01.2018 18:39 # r-n
    Венгер будет полным идиотом если позволит ему уйти в аренду в этом месяце. Либо полноценный трансфер, с приобретением замены на эту позицию, либо оставить до лета. Можно даже рассмотреть вариант с возвращением Переса, на вторую половину сезона.
    Не всегда нужно учитывать только интересы игрока, иногда полезно действовать и в интересах клуба. А в интересах клуба:
    сохранить Жиру
    сохранить Дебюши(позволив ему участвовать в честной борьбе за место в составе)
    если будут действительно выгодные предложения, продать тех кто хочет уйти и на которых можно заработать хорошие деньги для покупки новых игроков на их место, а именно: Санчеса, Озила и Уолкотта.
    Тогда, возможно, у нас будет реальный шанс побороться за титул ЛЕ и завершить сезон в первой четвёрке чемпионата.

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  2. arshi11 07.01.2018 18:37 # arshi11
    Забыль шкодран, чемберс и мерт

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  3. arshi11 07.01.2018 18:35 # arshi11
    Всех надо продать-санчес,озил,уолкот,уэлбек,эльнени- и купит Роналду летом мечта венгера да это мечта

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  4. tursa 07.01.2018 18:27 # tursa
    днище жуткое

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  5. rollik707 07.01.2018 18:23 # rollik707
    Жаль Тео, ведь мог выйграть по больше трофеев.

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