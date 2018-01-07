Уолкотт может оказаться не по карману "Саутгемптону"
Возвращение нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта в "Саутгемптон" находится под вопросом из-за чрезвычайной для клуба с "Сент Мэри" дороговизны этого трансфера.
В этом сезоне Премьер-Лиги Уолкотт еще не выходил в стартовом составе "канониров". Тео вынужден довольствоваться игровой практикой во второстепенных турнирах, и сложившаяся ситуация не оставляет ему реальных шансов отправиться на ЧМ-2018 со сборной Англии следующим летом.
Претендентом номер один на 28-летнего Уолкотта является его бывший клуб "Саутгемптон", однако "святым" будет сложно вернуть Тео, несмотря на заработанные ранее в январе 75 миллионов фунтов с продажи защитника Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль".
Дело не только в той цене, которую может установить "Арсенал", но и в зарплате Уолкотта. Сейчас Тео получает 120 тыс. фунтов в неделю — значительно больше, чем какой-либо игрок "Саутгемптона".
"Мы разговаривали о нем. Он хороший игрок, однако я не посвящен в процесс переговоров и работу на трансферном рынке. Полагаю, у него будет много вариантов. Нам было бы непросто осуществить подобное приобретение".
"Надеюсь, мы сможем пригласить кого-нибудь, кто поможет нам стать сильнее. Такова наша цель на январь. Мы знаем, что рынок сложен, но мы не опускаем руки", — цитирует главного тренера "святых" Маурисио Пеллегрино Evening Standard.
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07.01.2018 18:00
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Последние комментарии:
Венгер будет полным идиотом если позволит ему уйти в аренду в этом месяце. Либо полноценный трансфер, с приобретением замены на эту позицию, либо оставить до лета. Можно даже рассмотреть вариант с возвращением Переса, на вторую половину сезона.
Не всегда нужно учитывать только интересы игрока, иногда полезно действовать и в интересах клуба. А в интересах клуба:
сохранить Жиру
сохранить Дебюши(позволив ему участвовать в честной борьбе за место в составе)
если будут действительно выгодные предложения, продать тех кто хочет уйти и на которых можно заработать хорошие деньги для покупки новых игроков на их место, а именно: Санчеса, Озила и Уолкотта.
Тогда, возможно, у нас будет реальный шанс побороться за титул ЛЕ и завершить сезон в первой четвёрке чемпионата.
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Забыль шкодран, чемберс и мерт
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Всех надо продать-санчес,озил,уолкот,уэлбек,эльнени- и купит Роналду летом мечта венгера да это мечта
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днище жуткое
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Жаль Тео, ведь мог выйграть по больше трофеев.
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