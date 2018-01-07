Уолкотт может оказаться не по карману "Саутгемптону"

Возвращение нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта в "Саутгемптон" находится под вопросом из-за чрезвычайной для клуба с "Сент Мэри" дороговизны этого трансфера.

В этом сезоне Премьер-Лиги Уолкотт еще не выходил в стартовом составе "канониров". Тео вынужден довольствоваться игровой практикой во второстепенных турнирах, и сложившаяся ситуация не оставляет ему реальных шансов отправиться на ЧМ-2018 со сборной Англии следующим летом.



Претендентом номер один на 28-летнего Уолкотта является его бывший клуб "Саутгемптон", однако "святым" будет сложно вернуть Тео, несмотря на заработанные ранее в январе 75 миллионов фунтов с продажи защитника Виргила Ван Дейка в "Ливерпуль".



Дело не только в той цене, которую может установить "Арсенал", но и в зарплате Уолкотта. Сейчас Тео получает 120 тыс. фунтов в неделю — значительно больше, чем какой-либо игрок "Саутгемптона".



"Мы разговаривали о нем. Он хороший игрок, однако я не посвящен в процесс переговоров и работу на трансферном рынке. Полагаю, у него будет много вариантов. Нам было бы непросто осуществить подобное приобретение".



"Надеюсь, мы сможем пригласить кого-нибудь, кто поможет нам стать сильнее. Такова наша цель на январь. Мы знаем, что рынок сложен, но мы не опускаем руки", — цитирует главного тренера "святых" Маурисио Пеллегрино Evening Standard.

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