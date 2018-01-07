"Реал" продолжит интересоваться Куртуа и Азаром

Эден Азар и Тибо Куртуа "Реал" не откажется от своих претензий на звезд "Челси" Тибо Куртуа и Эдена Азара, даже если те подпишут новые контракты с "синими".

На текущей неделе Куртуа рассказал изданию Evening Standard, что практически договорился с "Челси" о новом контракте, который должен сделать его самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

Буквально на следующий день Азар заявил, что может опередить своего партнера по сборной Бельгии в плане продления сотрудничества с чемпионами Премьер-Лиги. Казалось бы, болельщики "синих" могут выдохнуть свободно, ведь "Реал" имеет давний и настойчивый интерес к их звездам.

Однако эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг утверждает, что "Реал" продолжит интересоваться обоими игроками, которые в данный момент находятся во главе списка трансферных целей Королевского клуба.

Покупка "Барселоной" Филиппе Коутиньо и старение собственных игроков вроде Карима Бензема и Криштиану Роналду подталкивают "Реал" к поиску звезд нового поколения, представителями которыми как раз являются Тибо и Эден.

Также Балаг уверен, что еще одной трансферной целью "Реала" будет нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн — возможно, не следующим летом, но в более отдаленной перспективе.

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Метки Азар, Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2018 17:00

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  1. bluehonorcfc9 07.01.2018 18:40 # bluehonorcfc9
    ошиблись адресом,Челсей не продает лидеров.

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  2. lfc01unwa 07.01.2018 18:28 # lfc01unwa
    Щель-шиии уииииииииииииииииии

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  3. rollik707 07.01.2018 18:27 # rollik707
    500 мультов фунтами и они ваши! А на меньшее мы не согласны!

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  4. electric 07.01.2018 17:54 # electric
    Если бы хазар им был нужен, были бы конкретные суммы. А так понятно, что переоценка нах не всралась.

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  5. suarezov 07.01.2018 17:49 # suarezov
    жрите пенсыыыыы

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  6. chelsea-super 07.01.2018 17:26 # chelsea-super
    Пошли нахуй

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  7. blackdreamer 07.01.2018 17:21 # blackdreamer
    осер лиль или с какого дивизиона щолсей купили этого лоха
    забыл пацаны соре

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  8. superglor 07.01.2018 17:09 # superglor
    Коутиньо купили за 140.
    За Азара никто не предлагает и 70-ки.

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