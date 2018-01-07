"Реал" продолжит интересоваться Куртуа и Азаром

"Реал" не откажется от своих претензий на звезд "Челси" Тибо Куртуа и Эдена Азара, даже если те подпишут новые контракты с "синими".

На текущей неделе Куртуа рассказал изданию Evening Standard, что практически договорился с "Челси" о новом контракте, который должен сделать его самым высокооплачиваемым голкипером в мире.



Буквально на следующий день Азар заявил, что может опередить своего партнера по сборной Бельгии в плане продления сотрудничества с чемпионами Премьер-Лиги. Казалось бы, болельщики "синих" могут выдохнуть свободно, ведь "Реал" имеет давний и настойчивый интерес к их звездам.



Однако эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг утверждает, что "Реал" продолжит интересоваться обоими игроками, которые в данный момент находятся во главе списка трансферных целей Королевского клуба.



Покупка "Барселоной" Филиппе Коутиньо и старение собственных игроков вроде Карима Бензема и Криштиану Роналду подталкивают "Реал" к поиску звезд нового поколения, представителями которыми как раз являются Тибо и Эден.



Также Балаг уверен, что еще одной трансферной целью "Реала" будет нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн — возможно, не следующим летом, но в более отдаленной перспективе.

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