"Реал" продолжит интересоваться Куртуа и Азаром
"Реал" не откажется от своих претензий на звезд "Челси" Тибо Куртуа и Эдена Азара, даже если те подпишут новые контракты с "синими".
На текущей неделе Куртуа рассказал изданию Evening Standard, что практически договорился с "Челси" о новом контракте, который должен сделать его самым высокооплачиваемым голкипером в мире.
Буквально на следующий день Азар заявил, что может опередить своего партнера по сборной Бельгии в плане продления сотрудничества с чемпионами Премьер-Лиги. Казалось бы, болельщики "синих" могут выдохнуть свободно, ведь "Реал" имеет давний и настойчивый интерес к их звездам.
Однако эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг утверждает, что "Реал" продолжит интересоваться обоими игроками, которые в данный момент находятся во главе списка трансферных целей Королевского клуба.
Покупка "Барселоной" Филиппе Коутиньо и старение собственных игроков вроде Карима Бензема и Криштиану Роналду подталкивают "Реал" к поиску звезд нового поколения, представителями которыми как раз являются Тибо и Эден.
Также Балаг уверен, что еще одной трансферной целью "Реала" будет нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн — возможно, не следующим летом, но в более отдаленной перспективе.
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07.01.2018 17:00
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Последние комментарии:
ошиблись адресом,Челсей не продает лидеров.
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Щель-шиии уииииииииииииииииии
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500 мультов фунтами и они ваши! А на меньшее мы не согласны!
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Если бы хазар им был нужен, были бы конкретные суммы. А так понятно, что переоценка нах не всралась.
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жрите пенсыыыыы
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Пошли нахуй
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осер лиль или с какого дивизиона щолсей купили этого лоха
забыл пацаны соре
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Коутиньо купили за 140.
За Азара никто не предлагает и 70-ки.
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