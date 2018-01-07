"Ливерпуль" не будет тратиться на Лемара

Тома Лемар "Ливерпуль" не собирается тратить деньги, вырученные с продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону", на вингера "Монако" Тома Лемара.

Накануне вечером мерсисайдский клуб, наконец, подтвердил продажу Коутиньо. Уход бразильца оставил заметную прореху в стартовом составе "красных", зато "Ливерпуль" смог выручить за Филиппе больше 140 миллионов фунтов.

Тем не менее, сорить деньгами клуб с "Энфилда" совершенно не собирается. Еще вчера стало известно, что "Ливерпуль" не претендует на Рияда Махреза из "Лестера" в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, не стоит ожидать в команде Юргена Клоппа и 22-летнего Лемара. Переезд Тома в Премьер-Лигу возможен только по окончании сезона.

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Метки Лемар, Ливерпуль, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 07.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 3062

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 07.01.2018 18:45 # lfcynwa
    браво фсг, сукины дети

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  2. psycho1 07.01.2018 17:10 # psycho1
    А кто-то всерьез верил, что у ливера есть деньги на Ван Дейка без продажи Коутиньо?

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  3. electric 07.01.2018 16:55 # electric
    http://www.liverpoolfc.ru/finansi-2017-18/skolko-na-samom-dele-fsg-potratili-na-igrokov

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  4. rollik707 07.01.2018 16:52 # rollik707
    И не нужен был (с)

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  5. blackdreamer 07.01.2018 16:49 # blackdreamer
    нахуя есть топари типо аоча или лоланы

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  6. liverfun 07.01.2018 16:47 # liverfun
    верно, самое тупое, что можно сделать, это сразу же ввалить все деньги сейчас

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  7. melwood-lfc 07.01.2018 16:46 # melwood-lfc
    ну так оно и планировалось
    монако не собиралось отпускать его зимой
    а летом можно 100 евро заплатить

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  8. ruschelsea 07.01.2018 16:26 # ruschelsea
    ЛФК медленно но верно превращается в вулвич. Жаль (

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  9. gerrard08 07.01.2018 16:13 # gerrard08
    Генри збс пускает струю, ниче не скажешь.

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  10. mata-hazard 07.01.2018 16:05 # mata-hazard
    Выбрали политику Арсенала - будут покупать всяких Поносов.

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  11. mixmaster 07.01.2018 16:02 # mixmaster
    Ясен пень, все бабки на ввд и окса потрачены

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  12. twister777 07.01.2018 16:01 # twister777
    Правильно,положите на депозит и копите деньги...

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