"Ливерпуль" не будет тратиться на Лемара
"Ливерпуль" не собирается тратить деньги, вырученные с продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону", на вингера "Монако" Тома Лемара.
Накануне вечером мерсисайдский клуб, наконец, подтвердил продажу Коутиньо. Уход бразильца оставил заметную прореху в стартовом составе "красных", зато "Ливерпуль" смог выручить за Филиппе больше 140 миллионов фунтов.
Тем не менее, сорить деньгами клуб с "Энфилда" совершенно не собирается. Еще вчера стало известно, что "Ливерпуль" не претендует на Рияда Махреза из "Лестера" в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sports, не стоит ожидать в команде Юргена Клоппа и 22-летнего Лемара. Переезд Тома в Премьер-Лигу возможен только по окончании сезона.
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07.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
браво фсг, сукины дети
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А кто-то всерьез верил, что у ливера есть деньги на Ван Дейка без продажи Коутиньо?
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http://www.liverpoolfc.ru/finansi-2017-18/skolko-na-samom-dele-fsg-potratili-na-igrokov
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И не нужен был (с)
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нахуя есть топари типо аоча или лоланы
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верно, самое тупое, что можно сделать, это сразу же ввалить все деньги сейчас
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ну так оно и планировалось
монако не собиралось отпускать его зимой
а летом можно 100 евро заплатить
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ЛФК медленно но верно превращается в вулвич. Жаль (
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Генри збс пускает струю, ниче не скажешь.
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Выбрали политику Арсенала - будут покупать всяких Поносов.
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Ясен пень, все бабки на ввд и окса потрачены
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Правильно,положите на депозит и копите деньги...
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