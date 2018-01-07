"Ливерпуль" не будет тратиться на Лемара

"Ливерпуль" не собирается тратить деньги, вырученные с продажи Филиппе Коутиньо в "Барселону", на вингера "Монако" Тома Лемара.

Накануне вечером мерсисайдский клуб, наконец, подтвердил продажу Коутиньо. Уход бразильца оставил заметную прореху в стартовом составе "красных", зато "Ливерпуль" смог выручить за Филиппе больше 140 миллионов фунтов.



Тем не менее, сорить деньгами клуб с "Энфилда" совершенно не собирается. Еще вчера стало известно, что "Ливерпуль" не претендует на Рияда Махреза из "Лестера" в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Sky Sports, не стоит ожидать в команде Юргена Клоппа и 22-летнего Лемара. Переезд Тома в Премьер-Лигу возможен только по окончании сезона.

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