Миральяс доиграет сезон в "Олимпиакосе"
Вингер "Эвертона" Кевин Миральяс отыграет вторую половину сезона в "Олимпиакосе" на правах аренды.
Летом 2012 года именно из греческого клуба Миральяс перекочевал на "Гудисон Парк". С тех пор Кевин провел за "Эвертон" 186 матчей во всех турнирах и забил 38 голов.
В этом сезоне карьера бельгийца пошла по накатанной: сначала Миральяс потерял место в стартовом составе "ирисок", после чего был изгнан с одной из тренировок. Впечатлить Сэма Эллардайса 30-летний вингер тоже не смог.
Логично, что за полгода до Чемпионата Мира в России Кевин предпочел уехать за игровой практикой обратно в Грецию. Соглашение между "Эвертоном" и "Олимпиакосом" рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт "ирисок".
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07.01.2018 15:20
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Пришёл старый шарлатан и начал разваливать клуб.
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миралас, хороший игрок был, ссал на пенсов
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