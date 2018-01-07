Гвардиола гордится, что тренирует Агуэро

Гвардиола и Агуэро Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола гордится, что в его команде выступает такой мастер, как нападающий Серхио Агуэро.

В конце декабря из источников, близких к "Сити", выяснилось, что Агуэро недоволен несправедливым к себе отношением Гвардиолы и даже раздумывает над уходом из клуба, которому принес первый чемпионский титул Премьер-Лиги.

После двух голов Серхио в ворота "Бернли", позволивших "горожанам" выйти в следующий раунд Кубка Англии, Пеп заверил: он гордится тем, что может рассчитывать на такого мастера.

"Серхио забил потрясающие голы, очень умные и быстрые одновременно. Они мне очень понравились".

"Я горжусь, что в моей команде есть такой игрок, как Агуэро. Это мастер мирового уровня, способный забивать множество голов. Он может сделать дубль даже за несколько секунд", - сообщил Гвардиола BBC.

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Метки Агуэро, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 07.01.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 912

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 07.01.2018 15:52 # mcfc-fantactic
    ))) капец батл был.

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  2. mcfc-fantactic 07.01.2018 15:49 # mcfc-fantactic
    Ведь может когда хочет...просто нужно не ныть, и играть на партнеров тоже. Гюнда две конфеты выдал, Агуэро исполнил. Лепота!

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  3. superglor 07.01.2018 15:03 # superglor
    Да-да. Сам уже почти усадил его на лавку ради Жезуса, как бразил сломался. Теперь усиленно отлизывает Агуэро. Ничтожный тренеришка.

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  4. bes-ter 07.01.2018 15:02 # bes-ter
    Первый гол конечно был бомбой))

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  5. mancityman 07.01.2018 15:01 # mancityman
    Топари

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