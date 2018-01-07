"Юнайтед" может забыть о покупке Дибалы

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта исключил продажу нападающего Пауло Дибалы в "Манчестер Юнайтед".

24-летнего Дибалу связывают далеко не лучшие отношения с главным тренером "Юве" Массимилиано Аллегри. В этом сезоне аргентинец часто остается на скамейке запасных и выходит на поле только во втором тайме.



Столь противоречивая ситуация привела к предположени., что Пауло может откликнуться на предложение "Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" заинтересовался нападающим после того, как не сумел заполучить Антуана Гризманна из "Атлетико" прошлым летом.



Однако со слов Маротты становится понятно, что продажа Дибалы не входит в планы "Ювентуса". Туринский клуб по-прежнему рассчитывает на игрока, получившего накануне травму задней поверхности бедра.



"В январе клубы пытаются решить возникшие по ходу сезона проблемы, но, к счастью, мы укомплектованы на всех важных позициях".



"Мы не выставляем ценник на Пауло, потому что его просто-напросто тяжело оценить. У нас нет никакого желания выставлять его на трансфер", - цитирует Маротту Mediaset Premium.

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