"Юнайтед" может забыть о покупке Дибалы

Пауло Дибала Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта исключил продажу нападающего Пауло Дибалы в "Манчестер Юнайтед".

24-летнего Дибалу связывают далеко не лучшие отношения с главным тренером "Юве" Массимилиано Аллегри. В этом сезоне аргентинец часто остается на скамейке запасных и выходит на поле только во втором тайме.

Столь противоречивая ситуация привела к предположени., что Пауло может откликнуться на предложение "Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" заинтересовался нападающим после того, как не сумел заполучить Антуана Гризманна из "Атлетико" прошлым летом.

Однако со слов Маротты становится понятно, что продажа Дибалы не входит в планы "Ювентуса". Туринский клуб по-прежнему рассчитывает на игрока, получившего накануне травму задней поверхности бедра.

"В январе клубы пытаются решить возникшие по ходу сезона проблемы, но, к счастью, мы укомплектованы на всех важных позициях".

"Мы не выставляем ценник на Пауло, потому что его просто-напросто тяжело оценить. У нас нет никакого желания выставлять его на трансфер", - цитирует Маротту Mediaset Premium.

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Метки Дибала, Манчестер Юнайтед, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 07.01.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. vvmekh 07.01.2018 14:26 # vvmekh
    Горе «журналисты», научитесь, пожалуйста, передавать информацию без собственного эмоционального окраса. Я понимаю, что вам клики по новости ввжнее, чем качественный контент, но «юнайтед может забыть о покупке Дибалы» не совсем отвечает комментариям мистера Маротты, вокруг которого вы построили эту новость.

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  2. knucklesboy 07.01.2018 14:15 # knucklesboy
    Мы живем в то время, когда слова ничего не значат... Ни чести, ни честности.

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  3. ian 07.01.2018 14:13 # ian
    Слишком щуплый для АПЛ, к тому же Юве потеряли его с травмой подколенного сухожилия. Аля Ройс сгниет в своем клубишко.

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  4. ruschelsea 07.01.2018 14:05 # ruschelsea
    Не нужен был (с)

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