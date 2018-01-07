"Юнайтед" может забыть о покупке Дибалы
Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта исключил продажу нападающего Пауло Дибалы в "Манчестер Юнайтед".
24-летнего Дибалу связывают далеко не лучшие отношения с главным тренером "Юве" Массимилиано Аллегри. В этом сезоне аргентинец часто остается на скамейке запасных и выходит на поле только во втором тайме.
Столь противоречивая ситуация привела к предположени., что Пауло может откликнуться на предложение "Юнайтед". Клуб с "Олд Траффорд" заинтересовался нападающим после того, как не сумел заполучить Антуана Гризманна из "Атлетико" прошлым летом.
Однако со слов Маротты становится понятно, что продажа Дибалы не входит в планы "Ювентуса". Туринский клуб по-прежнему рассчитывает на игрока, получившего накануне травму задней поверхности бедра.
"В январе клубы пытаются решить возникшие по ходу сезона проблемы, но, к счастью, мы укомплектованы на всех важных позициях".
"Мы не выставляем ценник на Пауло, потому что его просто-напросто тяжело оценить. У нас нет никакого желания выставлять его на трансфер", - цитирует Маротту Mediaset Premium.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
07.01.2018 14:00
Просмотров: 2524
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Горе «журналисты», научитесь, пожалуйста, передавать информацию без собственного эмоционального окраса. Я понимаю, что вам клики по новости ввжнее, чем качественный контент, но «юнайтед может забыть о покупке Дибалы» не совсем отвечает комментариям мистера Маротты, вокруг которого вы построили эту новость.
(ответить)
Мы живем в то время, когда слова ничего не значат... Ни чести, ни честности.
(ответить)
Слишком щуплый для АПЛ, к тому же Юве потеряли его с травмой подколенного сухожилия. Аля Ройс сгниет в своем клубишко.
(ответить)
Не нужен был (с)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий