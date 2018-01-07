Фред ждет звонка от Гвардиолы

Фред Полузащитник "Шахтера" Фред рассказал, что ему интересен переход в "Манчестер Сити", и он уже ждет звонка от главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы.

В конце декабря стало известно, что Гвардиола рассматривает вариант с приобретением 24-летнего Фреда. Наряду с Юлианом Вайглем из "Боруссии" Пеп считает бразильца потенциальной заменой для опорника Фернандиньо.

Сам Фред тоже готов попробовать свои силы на "Этихад", где его "Шахтер" уступил в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Более того, полузащитник уже ждет звонка от Гвардиолы.

"Мне нужно продолжать усердно работать в "Шахтере", но я мог бы очень вырасти в "Сити". Премьер-Лига считается самым сильным чемпионатом на континенте, и, конечно, я хотел бы там играть. Думаю, английский стиль мне подходит".

"Звонок от Гвардиолы? Я его пока не получал, но все еще жду. Уверен, скоро он обязательно мне позвонит", - приводит слова Фреда издание Globo Esporte.

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Метки Манчестер Сити, Фред, Шахтер

Автор foxmcfc   

Дата 07.01.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1780

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 07.01.2018 19:34 # lahmatyj
    Даже негры бегут из этой типа страны.

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  2. boookmaker 07.01.2018 14:00 # boookmaker
    Фред: "Алло мистер Хосепп? Это вы? Я так долго ждал вашего звонка!"
    Пеп: "Ахахахахахахахахах идинахуй такой большой в сказки веришь!"

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  3. mata-hazard 07.01.2018 13:47 # mata-hazard
    Очередной хохол решил свалить из/с украины в сытую Европу. Кто будет страну с колен поднимать?

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  4. spartan 07.01.2018 13:44 # spartan
    с таким лицом только в Челси

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