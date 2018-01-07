Фред ждет звонка от Гвардиолы

Полузащитник "Шахтера" Фред рассказал, что ему интересен переход в "Манчестер Сити", и он уже ждет звонка от главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы.

В конце декабря стало известно, что Гвардиола рассматривает вариант с приобретением 24-летнего Фреда. Наряду с Юлианом Вайглем из "Боруссии" Пеп считает бразильца потенциальной заменой для опорника Фернандиньо.



Сам Фред тоже готов попробовать свои силы на "Этихад", где его "Шахтер" уступил в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Более того, полузащитник уже ждет звонка от Гвардиолы.



"Мне нужно продолжать усердно работать в "Шахтере", но я мог бы очень вырасти в "Сити". Премьер-Лига считается самым сильным чемпионатом на континенте, и, конечно, я хотел бы там играть. Думаю, английский стиль мне подходит".



"Звонок от Гвардиолы? Я его пока не получал, но все еще жду. Уверен, скоро он обязательно мне позвонит", - приводит слова Фреда издание Globo Esporte.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич