Фред ждет звонка от Гвардиолы
Полузащитник "Шахтера" Фред рассказал, что ему интересен переход в "Манчестер Сити", и он уже ждет звонка от главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы.
В конце декабря стало известно, что Гвардиола рассматривает вариант с приобретением 24-летнего Фреда. Наряду с Юлианом Вайглем из "Боруссии" Пеп считает бразильца потенциальной заменой для опорника Фернандиньо.
Сам Фред тоже готов попробовать свои силы на "Этихад", где его "Шахтер" уступил в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Более того, полузащитник уже ждет звонка от Гвардиолы.
"Мне нужно продолжать усердно работать в "Шахтере", но я мог бы очень вырасти в "Сити". Премьер-Лига считается самым сильным чемпионатом на континенте, и, конечно, я хотел бы там играть. Думаю, английский стиль мне подходит".
"Звонок от Гвардиолы? Я его пока не получал, но все еще жду. Уверен, скоро он обязательно мне позвонит", - приводит слова Фреда издание Globo Esporte.
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07.01.2018 13:00
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Даже негры бегут из этой типа страны.
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Фред: "Алло мистер Хосепп? Это вы? Я так долго ждал вашего звонка!"
Пеп: "Ахахахахахахахахах идинахуй такой большой в сказки веришь!"
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Очередной хохол решил свалить из/с украины в сытую Европу. Кто будет страну с колен поднимать?
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с таким лицом только в Челси
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