Моуриньо недоволен болл-боями на "Олд Траффорд"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что мальчики, подающие мячи, отчасти виноваты в неудачной серии "красных дьяволов" на "Олд Траффорд".
Благодаря победе над "Дерби" в рамках 1/32 финала Кубка Англии "дьяволы" прервали длительную серию без побед на "Олд Траффорд", которая стартовала еще 13 декабря.
Как стало известно The Sun, часть вины за неудачные результаты на своем поле Моуриньо переложил за мальчиков, подающих мячи. Жозе недоволен тем, как болл-бои возвращают снаряд обратно в игру.
По мнению португальца, медленная реакция болл-боев не позволяет его команде проводить фирменные контратаки. До точки кипения дело дошло на Boxing Day, когда "Юнайтед" лишь на последних минутах вырвал ничью у "Бернли".
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07.01.2018 12:00
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Последние комментарии:
Плохому танцору и болл-бои мешают.
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Пособие от Маура как обосраться без регистрации и смс ахаха
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Сукааааа, уже и боллбои виноваты. А могут быть у мужика "критические дни"? Моур ведет себя точно, как девушки в этот период.
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Да и мячик круглый сука был бы квадратный МЮ были бы чемпионами лет 100
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вухихихихихихихихихиихиихиххихихихххихиихихихмхихихихихи это просто пизнееееецццц. Жозефинья тебя климакс уже сума сводит человечек)))) Ооооооорррруууууу)))
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новость поди была придумана исходя из этого фото
зе сан в своем репер туаре
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Публикуйте еще больше новостей с этой желтой газетенки.
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Боллбои уже были , давай чего нибудь новенького Моур....
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Человечик
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маленький человек
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это заговор )))))))))
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все кругом виноваты, кроме него....жалкий человечишка
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"Проводить его команде фирменные атаки..." Бля, это пробежать на фланге и навестить на "палку"? Я думал только Арсен тупой.
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Хаха, ну все моур это край теперь ты главный клоун))) А не Венгер
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Теперь боллбои
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Доктор виноват 2
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Конечно недоволен, ведь манчестер юнайтед -команда пиgaрасов
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маразматик
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The SUN
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Это начало конца.
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