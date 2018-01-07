Моуриньо недоволен болл-боями на "Олд Траффорд"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что мальчики, подающие мячи, отчасти виноваты в неудачной серии "красных дьяволов" на "Олд Траффорд".

Благодаря победе над "Дерби" в рамках 1/32 финала Кубка Англии "дьяволы" прервали длительную серию без побед на "Олд Траффорд", которая стартовала еще 13 декабря.

Как стало известно The Sun, часть вины за неудачные результаты на своем поле Моуриньо переложил за мальчиков, подающих мячи. Жозе недоволен тем, как болл-бои возвращают снаряд обратно в игру.

По мнению португальца, медленная реакция болл-боев не позволяет его команде проводить фирменные контратаки. До точки кипения дело дошло на Boxing Day, когда "Юнайтед" лишь на последних минутах вырвал ничью у "Бернли".

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Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 07.01.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 6705

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Последние комментарии:




  1. jjflash68 07.01.2018 17:12 # jjflash68
    Плохому танцору и болл-бои мешают.

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  2. sayanara 07.01.2018 16:57 # sayanara
    Пособие от Маура как обосраться без регистрации и смс ахаха

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  3. nehta 07.01.2018 16:52 # nehta
    Сукааааа, уже и боллбои виноваты. А могут быть у мужика "критические дни"? Моур ведет себя точно, как девушки в этот период.

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  4. martingor 07.01.2018 15:52 # martingor
    Да и мячик круглый сука был бы квадратный МЮ были бы чемпионами лет 100

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  5. lfc01unwa 07.01.2018 15:50 # lfc01unwa
    вухихихихихихихихихиихиихиххихихихххихиихихихмхихихихихи это просто пизнееееецццц. Жозефинья тебя климакс уже сума сводит человечек)))) Ооооооорррруууууу)))

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  6. imfake 07.01.2018 15:09 # imfake
    новость поди была придумана исходя из этого фото
    зе сан в своем репер туаре

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  7. jakov 07.01.2018 14:49 # jakov
    Публикуйте еще больше новостей с этой желтой газетенки.

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  8. cheech-mc 07.01.2018 14:35 # cheech-mc
    Боллбои уже были , давай чего нибудь новенького Моур....

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  9. infamous 07.01.2018 14:16 # infamous
    Человечик

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  10. shearer1 07.01.2018 14:15 # shearer1
    маленький человек

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  11. sir-alex-67 07.01.2018 14:09 # sir-alex-67
    это заговор )))))))))

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  12. bezviz 07.01.2018 14:07 # bezviz
    все кругом виноваты, кроме него....жалкий человечишка

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  13. mata-hazard 07.01.2018 13:54 # mata-hazard
    "Проводить его команде фирменные атаки..." Бля, это пробежать на фланге и навестить на "палку"? Я думал только Арсен тупой.

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  14. peinpein 07.01.2018 13:31 # peinpein
    Хаха, ну все моур это край теперь ты главный клоун))) А не Венгер

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  15. infamous 07.01.2018 13:24 # infamous
    Теперь боллбои

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  16. feldkurat 07.01.2018 13:03 # feldkurat
    Доктор виноват 2

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  17. motherfuckerz 07.01.2018 13:01 # motherfuckerz
    Конечно недоволен, ведь манчестер юнайтед -команда пиgaрасов

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  18. sierra 07.01.2018 12:59 # sierra
    маразматик

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  19. lollol282 07.01.2018 12:40 # lollol282
    The SUN

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  20. dexter 07.01.2018 12:35 # dexter
    Это начало конца.

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