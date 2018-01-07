Моуриньо недоволен болл-боями на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что мальчики, подающие мячи, отчасти виноваты в неудачной серии "красных дьяволов" на "Олд Траффорд".

Благодаря победе над "Дерби" в рамках 1/32 финала Кубка Англии "дьяволы" прервали длительную серию без побед на "Олд Траффорд", которая стартовала еще 13 декабря.



Как стало известно The Sun, часть вины за неудачные результаты на своем поле Моуриньо переложил за мальчиков, подающих мячи. Жозе недоволен тем, как болл-бои возвращают снаряд обратно в игру.



По мнению португальца, медленная реакция болл-боев не позволяет его команде проводить фирменные контратаки. До точки кипения дело дошло на Boxing Day, когда "Юнайтед" лишь на последних минутах вырвал ничью у "Бернли".

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