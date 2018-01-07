"Арсенал" обсуждает покупку Джонни Эванса

"Арсенал" снова обратился к "Вест Бромвичу" насчет центрального защитника Джонни Эванса.

Достоверно известно, что "канониры" интересовались Эвансом еще прошлым летом, но — в отличие от "Лестера" и "Манчестер Сити" — своего предложения по Джонни так и не выдвинули.



В последние недели "Арсенал" демонстрирует удручающую игру в обороне. Главный тренер Арсен Венгер не имеет особого доверия ни к одному из своих центральных защитников, включая регулярно ошибающегося Шкодрана Мустафи и испытывающего хронические проблемы со здоровьем Лорана Косьелни.



Сложившаяся ситуация заставила лондонский клуб возобновить интерес к Эвансу. Как стало известно Sky Sports, "канониры" уже установили контакт с "дроздами" насчет 30-летнего североирландца, чей контракт истекает в конце следующего сезона.



Издание The Sun и вовсе утверждает, что "Арсенал" находится в завершающей стадии переговоров о приобретении экс-игрока "Манчестер Юнайтед", намереваясь заплатить "Вест Бромвичу" в качестве компенсации 25 миллионов фунтов.

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