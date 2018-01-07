Конте назвал Моуриньо "человечишкой"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал Жозе Моуриньо человечишкой" и заявил, что не может дождаться очной встречи с коллегой из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, на текущей неделе Конте и Моуриньо устроили заочный обмен колкостями. Все началось с того, что Жозе назвал "клоунским" поведение некоторых тренеров у бровки, и Антонио воспринял это на свой счет.



Конте в свою очередь обвинил португальского коллегу в "слабоумии" и напомнил, что в прошлом Моуриньо сам иногда бурно проявлял свои эмоции. Столь дерзкий ответ разозлил Жозе, и тот вспомнил о черном факте в биографии Антонио, связанном с договорными матчами.



Выступая после разочаровывающей ничьей против "Норвича" в Кубке Англии (0:0), итальянский наставник вновь прошелся по Моуриньо и заявил, что находится в предвкушении выезда к "Юнайтед" в феврале, чтобы высказать Жозе все в лицо.



"Правда заключается в том, что меня дисквалифицировали на четыре месяца, поскольку я не донес о договорном матче. Затем я попросил о настоящем суде, и они подтвердили мою невиновность".



"Думаю, прежде чем дать такого рода комментарий и оскорбить кого-либо, ты должен внимательнее изучить детали. Ты показываешь себя человечишкой. Человечишкой. Ты (Моуриньо) не очень хорошо знаешь ту ситуацию".



"Однако я очень хорошо знаю его прошлое. В прошлом он показывал себя человечишкой много раз. Он человечишка в настоящем и будет человечишкой в будущем".



"Таков Моуриньо. Вы очень хорошо его знаете. Такого рода высказывание — это низко. Повторюсь: прежде чем сказать что-либо, ты должен очень хорошо изучить вопрос. Но это не моя проблема. Я считаю его человечишкой, я считаю его человеком низкого поведения".



"Я вспоминаю глупый пример, связанный с (Клаудио) Раньери, когда он оскорбил Раньери за его английский. Затем Раньери уволили, а он надел футболку в честь Раньери. Это фальшиво".



"Если ты хочешь драться, значит ты хочешь убить. Так не бывает, что через два года ты хочешь помочь этому человеку, потому что это хорошо для тебя, для твоего образа".



"Я не должен в чем-либо объясняться. Возможность для этого у меня будет во время матча с "Юнайтед", когда мы отправимся на "Олд Траффорд". Я и он встретимся лицом к лицу. Я готов. Не знаю, готов ли он", — цитирует Конте Daily Mail.

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