"Стоук" уволил Марка Хьюза

Марк Хьюз "Стоук" официально объявил об увольнении своего главного тренера Марка Хьюза.

К субботнему матчу 3-го раунда Кубка Англии против "Ковентри" "Стоук" подошел с ужасной серией в рамках Премьер-Лиги: только две победы в 12 поединках. Однако "гончары" не смогли поднять настроение своим фанатам, проиграв представителю Лиги Два со счетом 2:1.

После матча Хьюз заявил, что видит позитив в раннем вылете из Кубка Англии, ведь это сохранит его команде больше сил на Премьер-Лигу, однако руководство клуба не согласилось с этой точкой зрения и указано Марку на дверь.

Таким образом Хьюз покидает "Британию" после четырех с половиной лет работы. При валлийском специалисте "Стоук" трижды финишировал на девятой позиции в Премьер-Лиге, тогда как сейчас находится в зоне вылета.

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Метки Стоук, тренеры, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2018 00:10

Количество просмотров Просмотров: 1637

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 07.01.2018 00:56 # skychnie-oboi
    Конте следующий...

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  2. manutd-20champ 07.01.2018 00:36 # manutd-20champ
    давно пора было дровосекам менять коуча

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  3. sausage 07.01.2018 00:34 # sausage
    В сборную надо, а то там какие-то клоуны на собеседование подались.

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  4. billy-bones 07.01.2018 00:24 # billy-bones
    Давно пора, гончары уже второй сезон деградируют.

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  5. kos9k 07.01.2018 00:21 # kos9k
    в итоге придет пьюлис и займут место в 10-ке

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  6. danny949494 07.01.2018 00:15 # danny949494
    Суонси и Стоук 100% вылетят.

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