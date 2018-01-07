"Стоук" уволил Марка Хьюза

"Стоук" официально объявил об увольнении своего главного тренера Марка Хьюза.

К субботнему матчу 3-го раунда Кубка Англии против "Ковентри" "Стоук" подошел с ужасной серией в рамках Премьер-Лиги: только две победы в 12 поединках. Однако "гончары" не смогли поднять настроение своим фанатам, проиграв представителю Лиги Два со счетом 2:1.



После матча Хьюз заявил, что видит позитив в раннем вылете из Кубка Англии, ведь это сохранит его команде больше сил на Премьер-Лигу, однако руководство клуба не согласилось с этой точкой зрения и указано Марку на дверь.



Таким образом Хьюз покидает "Британию" после четырех с половиной лет работы. При валлийском специалисте "Стоук" трижды финишировал на девятой позиции в Премьер-Лиге, тогда как сейчас находится в зоне вылета.

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