Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" отпустил Коутиньо в "Барселону"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп попытался объяснить, почему его клуб согласился продать полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".
Ранее в субботу "красные" подтвердили, что Коутиньо продолжит карьеру в "Барселоне" по сделке ориентировочной стоимостью 142 миллиона фунтов, включая бонусы.
Прошлым летом "Ливерпуль" твердо решил не продавать Филиппе, тогда как в январе "Барселоне" хватило считанных дней не согласование сделки. По словам Клоппа, его клуб сделал все возможное, чтобы переубедить Коутиньо, но тщетно,
"С огромной неохотой, мы — как команда и клуб — готовы попрощаться с хорошим другом, удивительным человеком и великолепным игроком в лице Филиппе Коутиньо".
"Не секрет, что Филиппе хотел этого перехода с июля, когда "Барселона" впервые обозначили свой интерес. Филиппе был настойчив со мной, владельцами и даже с партнерами по команде в своем желании отправиться туда".
"Несмотря на это, нам удалось сохранить игрока здесь за пределы летнего окна, надеясь, что мы сможем убедить его остаться и быть частью того, что мы строим здесь".
"Я могу заверить болельщиков "Ливерпуля", что мы, как клуб, сделали все, что было в наших силах, чтобы убедить Филиппе, что остаться в "Ливерпуле" — столь же привлекательно, как и переехать в Испанию, но он на 100 процентов был уверен, что его будущее — и будущее его семьи — связано с "Барселоной". Это его мечта, и теперь я полностью убежден, что мы исчерпали свои возможности, чтобы заставить его передумать".
"Конечно, можно полностью понять, что болельщики будут расстроены. Так всегда бывает, когда прощаешься с кем-то особенным. Но, как бы сложно это порой ни было, это часть жизни и часть футбола — у людей есть собственные мечты, цели и приоритеты в жизни".
"Я здесь достаточно давно, чтобы познакомиться с историей "Ливерпуля" и узнать, что ключевые игроки уходили и прежде — но клуб всегда продолжал жить дальше. "Ливерпуль" нельзя лишить его сердца и души, хотя, уверен, многие клубы хотели бы это купить".
"Прощаясь с Филиппе, мы продолжаем свой путь прогресса и развития. Мы продолжаем работать над нашей общей целью — возвращением трофеев на "Энфилд", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
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06.01.2018 23:05
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Последние комментарии:
Получается, что все это время «Клопп-топ» нагло врал на всеуслышание?!?
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Коутиньо свой контра отработал на совесть. В Ливере вырос в топ игрока ( вовремя съеб..с Интера мавриньи ) хочет медаль чемпиона, ведь в Англии теперь на многие годы все уже ясно.Удачи.
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Мы продолжаем работать над нашей общей целью — возвращением трофеев на "Энфилд", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".
Источник: http://fapl.ru/posts/59704/
Тренер - фантаст, такого не может быть никогда по определению... эти камлания за титулы слышим постоянно последние 30 лет... очередной крик в жопу от Клоппа...
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"Прощаясь с Филиппе, мы продолжаем свой путь прогресса и развития. Мы продолжаем работать над нашей общей целью — возвращением трофеев на "Энфилд". поржал
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Ну с такой обороной о чем можно ещё мечтать, как не о барселоне. Был бы Ливер в данный момент первым, как сити сейчас, то этот переход удалось бы отложить до лета.
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нам удалось сохранить игрока здесь за пределы летнего окна
Источник: http://fapl.ru/posts/59704/
понятно.
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Ясен хуй Коуту надоело ждать пока там что то построится , он в клубе уже хз сколько времени а там все строится и строится непойми что. За это время уже Лестер чемпионами стали , финалы слиты. Суарез кубков набрал 100500 штук
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современный футбол такое говнище, как и сам футбольный клуб ливерпуль
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Клопп не продаст Коутиньо, чтобы компенсировать затраты на Ван Дейка
30.12.2017
http://fapl.ru/posts/59545/
"Ливерпуль" не продаст Коутиньо в январе
http://fapl.ru/posts/57778/
08.10.2017
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Коут просто полод л xy йца на клуб, дав понять, что за эту помойку он больше играть не будет
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Клопп топ! А коуту удачи на новом месте и от души за вклад Великому Ливерпулю. YNWA
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вуахаха, неудачник Клоп
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