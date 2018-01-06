Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" отпустил Коутиньо в "Барселону"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп попытался объяснить, почему его клуб согласился продать полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

Ранее в субботу "красные" подтвердили, что Коутиньо продолжит карьеру в "Барселоне" по сделке ориентировочной стоимостью 142 миллиона фунтов, включая бонусы.



Прошлым летом "Ливерпуль" твердо решил не продавать Филиппе, тогда как в январе "Барселоне" хватило считанных дней не согласование сделки. По словам Клоппа, его клуб сделал все возможное, чтобы переубедить Коутиньо, но тщетно,



"С огромной неохотой, мы — как команда и клуб — готовы попрощаться с хорошим другом, удивительным человеком и великолепным игроком в лице Филиппе Коутиньо".



"Не секрет, что Филиппе хотел этого перехода с июля, когда "Барселона" впервые обозначили свой интерес. Филиппе был настойчив со мной, владельцами и даже с партнерами по команде в своем желании отправиться туда".



"Несмотря на это, нам удалось сохранить игрока здесь за пределы летнего окна, надеясь, что мы сможем убедить его остаться и быть частью того, что мы строим здесь".



"Я могу заверить болельщиков "Ливерпуля", что мы, как клуб, сделали все, что было в наших силах, чтобы убедить Филиппе, что остаться в "Ливерпуле" — столь же привлекательно, как и переехать в Испанию, но он на 100 процентов был уверен, что его будущее — и будущее его семьи — связано с "Барселоной". Это его мечта, и теперь я полностью убежден, что мы исчерпали свои возможности, чтобы заставить его передумать".



"Конечно, можно полностью понять, что болельщики будут расстроены. Так всегда бывает, когда прощаешься с кем-то особенным. Но, как бы сложно это порой ни было, это часть жизни и часть футбола — у людей есть собственные мечты, цели и приоритеты в жизни".



"Я здесь достаточно давно, чтобы познакомиться с историей "Ливерпуля" и узнать, что ключевые игроки уходили и прежде — но клуб всегда продолжал жить дальше. "Ливерпуль" нельзя лишить его сердца и души, хотя, уверен, многие клубы хотели бы это купить".



"Прощаясь с Филиппе, мы продолжаем свой путь прогресса и развития. Мы продолжаем работать над нашей общей целью — возвращением трофеев на "Энфилд", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".

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