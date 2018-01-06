"Челси" и "Норвичу" предстоит переигровка в Кубке Англии

Мичи Батшуайи В заключительном матче субботнего игрового дня "Челси" не смог взломать оборону "Норвича" — 0:0.

Финалист последнего финала Кубка Англии нанес более двух десятков ударов в матче на "Кэрроу Роад", но большинство из них оказались неточными. В этот вечер "Норвич" так и не пропустил, хотя сам в створ ни разу не пробил.

Таким образом, теперь "синим" и "канарейкам" предстоит переигровка на "Стэмфорд Бридж", где и будет определена команда, которая выйдет в 4-й раунд Кубка Англии.

"Норвич" — "Челси" — 0:0 (0:0)

"Норвич": Ганн, Пинту, Хэнли, Клозе, Льюис, Тетти, Трибулл, Притчард (Вилдсхут 87), Мэддисон, Штиперманн, Мерфи (Оливейра 83).

"Челси": Кабальеро, Луис, Кэхилл, Рюдигер, Дзаппакоста, Дринкуотер, Бакайоко, Кенеди (Мусонда 78), Виллиан, Батшуайи (Мората 74), Педро (Стерлинг 89).

Предупреждения: Хэнли, Тетти — Луис, Кэхилл.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Кубок Англии, Норвич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2018 22:30

Количество просмотров Просмотров: 2666

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rollik707 07.01.2018 05:02 # rollik707
    Я вас в рот ипал!

    (ответить)

  2. manutd-20champ 07.01.2018 00:28 # manutd-20champ
    11 палок так и не смогли обыграть сраный норвич

    (ответить)

  3. bezviz 06.01.2018 23:32 # bezviz
    донная игра, норвич крепкий орешек оказался. залупились знатно, батшуаи показал весь свой класс, абсолютная бездарность, продавать пока цена есть! Бака пздц просто, я еще никогда не видел таких неуклюжих игроков! Луиз с возвращением, ни в коем случае не продавать этого топаря!
    я даже рад что будет ответка на бридже, это доп. доход в казну клуба, но пускай отыгрывают запас и резерв
    Морате опять не повезло, ему просто совсем немного не хватает чтобы забить, темная полоса...

    (ответить)

  4. lahmatyj 06.01.2018 22:54 # lahmatyj
    У пенсов даж свой стерлинг есть.

    (ответить)

  5. imf-tau 06.01.2018 22:50 # imf-tau
    Норм будет если переигровку кинут на январь. Наконец-то Конте ощутит все прелести английского графика.

    (ответить)

  6. blackdreamer 06.01.2018 22:46 # blackdreamer
    щолсей щолсей
    обоссаные пидарасы

    (ответить)

  7. wmrpkvhzeflbrmo 06.01.2018 22:43 # wmrpkvhzeflbrmo
    По матчу:

    Победу не заслужили.

    Лучший игрок пенсов - Виллиан. Старался, пытался придумывать

    Неплох был и Луиз после такого большого простоя

    Разочарование: Кеннеди.

    Провал полнейший: Батшуайи. Спасибо за чемпионский гол в ворота Бромвича, но пора прощаться. Очень плох. Увы, он не оправдал надежды

    Стерлинга и Мусонду могли бы и пораньше выпустить!

    Не понравилось то, что после малейшего фола и контакта игроки Норвича падали и хватались за ноги так, будто им пуля прилетела в ногу. Симулянты жалкие

    (ответить)

  8. gidro-met 06.01.2018 22:38 # gidro-met
    ща давайте вместе поржем над ничейкой!

    ахахахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахаххаха

    ахахахахахаахахаахаххахахахахахахпукхахахахаахх

    (ответить)

  9. tursa 06.01.2018 22:34 # tursa
    грит ты хоть матч смотрел? или знал что максимум это вынос 1-0, но топовые дригкватер и дзапакоста не вытащили щульси

    (ответить)

  10. gidro-met 06.01.2018 22:33 # gidro-met
    отлично, ещё один повод будет лицезреть домашний разнос очередных птиц. хороший повод собрать стадик, потренироваться запасным.

    (ответить)

  11. invincible141ars 06.01.2018 22:33 # invincible141ars
    лучше бы уже проиграли(((

    (ответить)

  12. webb 06.01.2018 22:31 # webb
    Уахахахахах. Этих обоссаных даже на главную не ставят. Е6аные каличи, 0-0 против клуба из ЧШ.
    ЩЛЕНЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  13. chelsealondon 06.01.2018 22:31 # chelsealondon
    Когда переигровка?...

    (ответить)

  14. reams 06.01.2018 22:31 # reams
    Хех, переигровочка кстати ))

    (ответить)

  15. skychnie-oboi 06.01.2018 22:30 # skychnie-oboi
    Все люди как люди, а пенсы как...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: