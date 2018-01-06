"Челси" и "Норвичу" предстоит переигровка в Кубке Англии

В заключительном матче субботнего игрового дня "Челси" не смог взломать оборону "Норвича" — 0:0.

Финалист последнего финала Кубка Англии нанес более двух десятков ударов в матче на "Кэрроу Роад", но большинство из них оказались неточными. В этот вечер "Норвич" так и не пропустил, хотя сам в створ ни разу не пробил.



Таким образом, теперь "синим" и "канарейкам" предстоит переигровка на "Стэмфорд Бридж", где и будет определена команда, которая выйдет в 4-й раунд Кубка Англии.



"Норвич" — "Челси" — 0:0 (0:0)



"Норвич": Ганн, Пинту, Хэнли, Клозе, Льюис, Тетти, Трибулл, Притчард (Вилдсхут 87), Мэддисон, Штиперманн, Мерфи (Оливейра 83).



"Челси": Кабальеро, Луис, Кэхилл, Рюдигер, Дзаппакоста, Дринкуотер, Бакайоко, Кенеди (Мусонда 78), Виллиан, Батшуайи (Мората 74), Педро (Стерлинг 89).



Предупреждения: Хэнли, Тетти — Луис, Кэхилл.

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