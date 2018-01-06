"Челси" и "Норвичу" предстоит переигровка в Кубке Англии
В заключительном матче субботнего игрового дня "Челси" не смог взломать оборону "Норвича" — 0:0.
Финалист последнего финала Кубка Англии нанес более двух десятков ударов в матче на "Кэрроу Роад", но большинство из них оказались неточными. В этот вечер "Норвич" так и не пропустил, хотя сам в створ ни разу не пробил.
Таким образом, теперь "синим" и "канарейкам" предстоит переигровка на "Стэмфорд Бридж", где и будет определена команда, которая выйдет в 4-й раунд Кубка Англии.
"Норвич" — "Челси" — 0:0 (0:0)
"Норвич": Ганн, Пинту, Хэнли, Клозе, Льюис, Тетти, Трибулл, Притчард (Вилдсхут 87), Мэддисон, Штиперманн, Мерфи (Оливейра 83).
"Челси": Кабальеро, Луис, Кэхилл, Рюдигер, Дзаппакоста, Дринкуотер, Бакайоко, Кенеди (Мусонда 78), Виллиан, Батшуайи (Мората 74), Педро (Стерлинг 89).
Предупреждения: Хэнли, Тетти — Луис, Кэхилл.
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06.01.2018 22:30
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Последние комментарии:
Я вас в рот ипал!
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11 палок так и не смогли обыграть сраный норвич
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донная игра, норвич крепкий орешек оказался. залупились знатно, батшуаи показал весь свой класс, абсолютная бездарность, продавать пока цена есть! Бака пздц просто, я еще никогда не видел таких неуклюжих игроков! Луиз с возвращением, ни в коем случае не продавать этого топаря!
я даже рад что будет ответка на бридже, это доп. доход в казну клуба, но пускай отыгрывают запас и резерв
Морате опять не повезло, ему просто совсем немного не хватает чтобы забить, темная полоса...
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У пенсов даж свой стерлинг есть.
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Норм будет если переигровку кинут на январь. Наконец-то Конте ощутит все прелести английского графика.
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щолсей щолсей
обоссаные пидарасы
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По матчу:
Победу не заслужили.
Лучший игрок пенсов - Виллиан. Старался, пытался придумывать
Неплох был и Луиз после такого большого простоя
Разочарование: Кеннеди.
Провал полнейший: Батшуайи. Спасибо за чемпионский гол в ворота Бромвича, но пора прощаться. Очень плох. Увы, он не оправдал надежды
Стерлинга и Мусонду могли бы и пораньше выпустить!
Не понравилось то, что после малейшего фола и контакта игроки Норвича падали и хватались за ноги так, будто им пуля прилетела в ногу. Симулянты жалкие
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ща давайте вместе поржем над ничейкой!
ахахахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахаххаха
ахахахахахаахахаахаххахахахахахахпукхахахахаахх
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грит ты хоть матч смотрел? или знал что максимум это вынос 1-0, но топовые дригкватер и дзапакоста не вытащили щульси
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отлично, ещё один повод будет лицезреть домашний разнос очередных птиц. хороший повод собрать стадик, потренироваться запасным.
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лучше бы уже проиграли(((
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Уахахахахах. Этих обоссаных даже на главную не ставят. Е6аные каличи, 0-0 против клуба из ЧШ.
ЩЛЕНЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Когда переигровка?...
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Хех, переигровочка кстати ))
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Все люди как люди, а пенсы как...
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