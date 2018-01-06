"Ливерпуль" подтвердил продажу Коутиньо в "Барселону"

Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" официально объявил о достигнутой договоренности с "Барселоной" относительно трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее в субботу английская пресса анонсировала, что "красные" приняли предложение каталонского клуба в размере 142 миллионов фунтов. Как отмечает BBС, сразу "Ливерпуль" получит только 105 млн. фунтов, а остальная сумма предусмотрена в виде "реалистичных бонусов".

И вот сейчас оба клуба подтвердили, что Коутиньо направляется в "Барселону". Сделка будет завершена, когда 25-летний бразилец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с отступными в размере 400 млн. евро (355 млн. фунтов).

"Игрок получил немедленное разрешение уладить обычные формальности для завершения трансфера", — гласит заявление "Ливерпуля".

Прошлым летом "Барселона" сделала три предложения по Коутиньо, но максимальное из них составило 118 млн. фунтов, включая 30 млн. в виде бонусов — порой не самых реалистичных, вроде "Золотого мяча".

Добавим, что Коутиньо выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Интера" в январе 2013 года за 8.5 млн. фунтов. За это время Филиппе стал самым результативным бразильцем в истории Премьер-Лиги.

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Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2018 22:10

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 07.01.2018 07:29 # wengerrrro
    лфс мареза оформляют за 55, скинули баласт коута за адские деньги, бизнес кар
    аснл покупает еванса......и понос маура

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  2. shearer1 07.01.2018 07:21 # shearer1
    Теперь Лалана будет играть в его роли,что не очень плохо. Главное не упустить Салагу и Манэ.
    Фирму тоже можно отпустить.
    Я бы поменял его на Обмано-меня-го.

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  3. mu-fc 07.01.2018 07:14 # mu-fc
    Жалко конечно когда с АПЛ уходят топ игроки, опять усиляют Испанию, роналду, бэйл, модрич, суарес, коутинио, фабрегас, пике и мд.

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  4. ko1obok 07.01.2018 07:13 # ko1obok
    Так и будет продолжаться пока Клопп не вытравит из себя середняка.
    Когда летом покупаешь клаванов и кариусов - зимой от тебя бегут каутиньи.

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  5. yxaxaxaxaxa 07.01.2018 05:44 # yxaxaxaxaxa
    Халявный кубок зато получит в конце сезона , который уже и без него выиграли. Ради этого можно и закрысить команду которая из тебя игрока сделала. Чисто Суарез стайл

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  6. sir-alex-67 07.01.2018 05:19 # sir-alex-67
    пздц как жаль что Коут ушел, теперь ЛГТПуль путь в районе пупка 8-14 место. Как это было раньше

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  7. tjk4 07.01.2018 04:45 # tjk4
    ща давайте вместе поржем над ничейкой!

    ахахахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахаххаха

    ахахахахахаахахаахаххахахахахахахпукхахахахаахх

    Источник: http://fapl.ru/posts/59703/?c=1

    (ответить)

  8. red-devil-4ever 07.01.2018 04:10 # red-devil-4ever
    Если слухи о переходе Мареза в лфк правдивы, то скаузы реально сборную Африки собирают, по крайней мере в нападении. Зато ох как печально все будет во время Кубка Африки.

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  9. lfcynwa 07.01.2018 02:48 # lfcynwa
    зимой важно урвать мареза - чувак в форме, к апл адаптирован более чем, чемп брал в конце концов, ассистов столько же, сколько у де брейне в этом сезоне
    будет хорошая покупка "здесь и сейчас", Лемар в перспективе топарь, но прям щас он Пуль не усилит
    напа бы еще, сломается фирмино - играть будут всякие солонки, старриджа слить, разгрузить зп и попытаться взять кого-нить на рынке, хз, клоппу виднее
    воротчика зимой не жду, а жаль

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  10. highneken 07.01.2018 02:31 # highneken
    Че ливер ноет то, 160 мать его миллионов евро!!! да за эти деньги 3 игроков в основу можно купить. Фланги у вас и так норм, манэ и салах, стоимость которого в 2 раза выросла. Впарите его в Реал следующим летом ещё за 130 лямов :) ща кипера норм можно взять ( Стракошу, Рико там или Арразабалагу , молодые перспективные) и Напа какого-нибудь, Вернер идеально вам подойдет. Кейта летом придет. Топовый защ уже есть. Караско доступен, мареза или дракслера можно взять. В следующий сезон шагнете уверенной походкой:) Короче , удачи с трансферами

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  11. budun 07.01.2018 02:15 # budun
    https://pp.userapi.com/c7003/v7003292/42d2b/BYxKG9QCY_0.jpg

    Высший разум.

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  12. tra-hall 07.01.2018 02:11 # tra-hall
    С наилучшими пожеланиями Нокаутинью! Здоровья и успехов!

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  13. thegodfather 07.01.2018 01:57 # thegodfather
    Антонио Конте: «Моуринью был, есть и, возможно, останется человечишкой»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжил словесную войну в СМИ с тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    «Подобные комментарии, которыми стараются задеть, даже не зная правды, дает только человечишка.

    Он был человечишкой в прошлом, остается им и, возможно, будет в будущем», – сказал Конте.

    «Я думаю, когда вы пытаетесь побольнее задеть человека, особенно если вы очень хорошо знаете правду о том, что на самом деле произошло – суд доказал мою невиновность, – когда вы это делаете, это означает, что вы маленький человечек.

    Но это происходит не в первый раз. Он делал это в прошлом и продолжает делать сейчас. И когда вы ведете себя так, вы и будете продолжать делать то же самое», – добавил Конте в интервью beIN SPORTS.







    норм поссал на переводчика

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  14. alexomck 07.01.2018 01:54 # alexomck
    не нужен был.

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  15. kojan 07.01.2018 01:45 # kojan
    Сегодня наше руководство подписалось в отсутствии амбиций.

    Источник: http://fapl.ru/posts/59702/
    у ливера давно нет никаких амбиций, а есть ПОНТЫ... хотеть, мечтать и мочь две большие разницы, СЕМЬ лет ваЩе ничего в руках не держали... о победе в АПЛ последние 30 лет только разговоры и то в начале сезона, а после 10-ти туров всем ясно очередной раз в геморрое... устоявшийся середняк, который раз в 3-5 лет попадает в четвёрку по независимым от него причин... настальгируйте причмокивая мы "великие"...

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  16. contrario 07.01.2018 01:45 # contrario
    ФСГ топ кто мне там говорил, угу)

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  17. monsieurgood 07.01.2018 01:22 # monsieurgood
    Макнула Кавтиньо суровая АПЛ головой в унитаз, и теперь этот латинос покатится колбаской в лигу для альтернативно развитых фут..., прости Господи, ...болистов. Будет там мять липовые чемпионства, забивать алавесам и хетафям, божиться, что Ливерпуль - ван лав, как и еще один перебежчик из Уругвая. Кароч, решил пойти по простому пути, дружок. Хрен с ним. Не печальтесь портовчане, найдете за 140 миллионов какого-нибудь Яго или Кэрролл, и будете с ним хороводы водить вокруг кубка ЛЧ. НЯ)

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  18. boooom 07.01.2018 01:03 # boooom
    Ходят слухи завтра ливерпуль может подписать мареза

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  19. rayclemence 07.01.2018 01:02 # rayclemence
    Я редко отписываюсь в этой клоаке. Но сейчас скажу.
    Я вас ненавижу, потому что вы неадекваты всех мастей, правы. Я болею за ЛФК с 15 лет, а это чуть больше 20 лет. Я давно на этом сайте, сколько гандонов отписывалось здесь даже скаузеров. Сегодня наше руководство подписалось в отсутствии амбиций. Я согласен со многими коментамм сегодня. Я просто не понимаю этот трансфер. Все козыри в рукаве. Контракт с этим ублюдком до 2022 года, а значит ни кто не имеет права давить на клуб. А это значит что бабло важно для пиндосов. Короче хрен нам а не трофеи, скаузеров, обливание нас мочей от всех уебков этого сайта ни когда не закончится.

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  20. ooaaaa 07.01.2018 01:01 # ooaaaa
    ливеру драсклер нужен, марез и лемар ни к месту

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