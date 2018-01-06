"Ливерпуль" подтвердил продажу Коутиньо в "Барселону"
"Ливерпуль" официально объявил о достигнутой договоренности с "Барселоной" относительно трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо.
Ранее в субботу английская пресса анонсировала, что "красные" приняли предложение каталонского клуба в размере 142 миллионов фунтов. Как отмечает BBС, сразу "Ливерпуль" получит только 105 млн. фунтов, а остальная сумма предусмотрена в виде "реалистичных бонусов".
И вот сейчас оба клуба подтвердили, что Коутиньо направляется в "Барселону". Сделка будет завершена, когда 25-летний бразилец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с отступными в размере 400 млн. евро (355 млн. фунтов).
"Игрок получил немедленное разрешение уладить обычные формальности для завершения трансфера", — гласит заявление "Ливерпуля".
Прошлым летом "Барселона" сделала три предложения по Коутиньо, но максимальное из них составило 118 млн. фунтов, включая 30 млн. в виде бонусов — порой не самых реалистичных, вроде "Золотого мяча".
Добавим, что Коутиньо выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Интера" в январе 2013 года за 8.5 млн. фунтов. За это время Филиппе стал самым результативным бразильцем в истории Премьер-Лиги.
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👋 @Phil_Coutinho!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 января 2018 г.
Bem-vindo! Welcome! Benvingut! ¡Bienvenido!
🔵🔴 #BeBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/NnQDY3CD0C
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06.01.2018 22:10
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Последние комментарии:
лфс мареза оформляют за 55, скинули баласт коута за адские деньги, бизнес кар
аснл покупает еванса......и понос маура
(ответить)
Теперь Лалана будет играть в его роли,что не очень плохо. Главное не упустить Салагу и Манэ.
Фирму тоже можно отпустить.
Я бы поменял его на Обмано-меня-го.
(ответить)
Жалко конечно когда с АПЛ уходят топ игроки, опять усиляют Испанию, роналду, бэйл, модрич, суарес, коутинио, фабрегас, пике и мд.
(ответить)
Так и будет продолжаться пока Клопп не вытравит из себя середняка.
Когда летом покупаешь клаванов и кариусов - зимой от тебя бегут каутиньи.
(ответить)
Халявный кубок зато получит в конце сезона , который уже и без него выиграли. Ради этого можно и закрысить команду которая из тебя игрока сделала. Чисто Суарез стайл
(ответить)
пздц как жаль что Коут ушел, теперь ЛГТПуль путь в районе пупка 8-14 место. Как это было раньше
(ответить)
ща давайте вместе поржем над ничейкой!
ахахахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахаххаха
ахахахахахаахахаахаххахахахахахахпукхахахахаахх
Источник: http://fapl.ru/posts/59703/?c=1
(ответить)
Если слухи о переходе Мареза в лфк правдивы, то скаузы реально сборную Африки собирают, по крайней мере в нападении. Зато ох как печально все будет во время Кубка Африки.
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зимой важно урвать мареза - чувак в форме, к апл адаптирован более чем, чемп брал в конце концов, ассистов столько же, сколько у де брейне в этом сезоне
будет хорошая покупка "здесь и сейчас", Лемар в перспективе топарь, но прям щас он Пуль не усилит
напа бы еще, сломается фирмино - играть будут всякие солонки, старриджа слить, разгрузить зп и попытаться взять кого-нить на рынке, хз, клоппу виднее
воротчика зимой не жду, а жаль
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Че ливер ноет то, 160 мать его миллионов евро!!! да за эти деньги 3 игроков в основу можно купить. Фланги у вас и так норм, манэ и салах, стоимость которого в 2 раза выросла. Впарите его в Реал следующим летом ещё за 130 лямов :) ща кипера норм можно взять ( Стракошу, Рико там или Арразабалагу , молодые перспективные) и Напа какого-нибудь, Вернер идеально вам подойдет. Кейта летом придет. Топовый защ уже есть. Караско доступен, мареза или дракслера можно взять. В следующий сезон шагнете уверенной походкой:) Короче , удачи с трансферами
(ответить)
https://pp.userapi.com/c7003/v7003292/42d2b/BYxKG9QCY_0.jpg
Высший разум.
(ответить)
С наилучшими пожеланиями Нокаутинью! Здоровья и успехов!
(ответить)
Антонио Конте: «Моуринью был, есть и, возможно, останется человечишкой»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжил словесную войну в СМИ с тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Подобные комментарии, которыми стараются задеть, даже не зная правды, дает только человечишка.
Он был человечишкой в прошлом, остается им и, возможно, будет в будущем», – сказал Конте.
«Я думаю, когда вы пытаетесь побольнее задеть человека, особенно если вы очень хорошо знаете правду о том, что на самом деле произошло – суд доказал мою невиновность, – когда вы это делаете, это означает, что вы маленький человечек.
Но это происходит не в первый раз. Он делал это в прошлом и продолжает делать сейчас. И когда вы ведете себя так, вы и будете продолжать делать то же самое», – добавил Конте в интервью beIN SPORTS.
норм поссал на переводчика
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не нужен был.
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Сегодня наше руководство подписалось в отсутствии амбиций.
Источник: http://fapl.ru/posts/59702/
у ливера давно нет никаких амбиций, а есть ПОНТЫ... хотеть, мечтать и мочь две большие разницы, СЕМЬ лет ваЩе ничего в руках не держали... о победе в АПЛ последние 30 лет только разговоры и то в начале сезона, а после 10-ти туров всем ясно очередной раз в геморрое... устоявшийся середняк, который раз в 3-5 лет попадает в четвёрку по независимым от него причин... настальгируйте причмокивая мы "великие"...
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ФСГ топ кто мне там говорил, угу)
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Макнула Кавтиньо суровая АПЛ головой в унитаз, и теперь этот латинос покатится колбаской в лигу для альтернативно развитых фут..., прости Господи, ...болистов. Будет там мять липовые чемпионства, забивать алавесам и хетафям, божиться, что Ливерпуль - ван лав, как и еще один перебежчик из Уругвая. Кароч, решил пойти по простому пути, дружок. Хрен с ним. Не печальтесь портовчане, найдете за 140 миллионов какого-нибудь Яго или Кэрролл, и будете с ним хороводы водить вокруг кубка ЛЧ. НЯ)
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Ходят слухи завтра ливерпуль может подписать мареза
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Я редко отписываюсь в этой клоаке. Но сейчас скажу.
Я вас ненавижу, потому что вы неадекваты всех мастей, правы. Я болею за ЛФК с 15 лет, а это чуть больше 20 лет. Я давно на этом сайте, сколько гандонов отписывалось здесь даже скаузеров. Сегодня наше руководство подписалось в отсутствии амбиций. Я согласен со многими коментамм сегодня. Я просто не понимаю этот трансфер. Все козыри в рукаве. Контракт с этим ублюдком до 2022 года, а значит ни кто не имеет права давить на клуб. А это значит что бабло важно для пиндосов. Короче хрен нам а не трофеи, скаузеров, обливание нас мочей от всех уебков этого сайта ни когда не закончится.
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ливеру драсклер нужен, марез и лемар ни к месту
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