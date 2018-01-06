"Ливерпуль" подтвердил продажу Коутиньо в "Барселону"

"Ливерпуль" официально объявил о достигнутой договоренности с "Барселоной" относительно трансфера полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее в субботу английская пресса анонсировала, что "красные" приняли предложение каталонского клуба в размере 142 миллионов фунтов. Как отмечает BBС, сразу "Ливерпуль" получит только 105 млн. фунтов, а остальная сумма предусмотрена в виде "реалистичных бонусов".



И вот сейчас оба клуба подтвердили, что Коутиньо направляется в "Барселону". Сделка будет завершена, когда 25-летний бразилец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с отступными в размере 400 млн. евро (355 млн. фунтов).



"Игрок получил немедленное разрешение уладить обычные формальности для завершения трансфера", — гласит заявление "Ливерпуля".



Прошлым летом "Барселона" сделала три предложения по Коутиньо, но максимальное из них составило 118 млн. фунтов, включая 30 млн. в виде бонусов — порой не самых реалистичных, вроде "Золотого мяча".



Добавим, что Коутиньо выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Интера" в январе 2013 года за 8.5 млн. фунтов. За это время Филиппе стал самым результативным бразильцем в истории Премьер-Лиги.





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