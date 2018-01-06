Жозе Моуриньо упрекнул Рэшфорда
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо упрекнул своего нападающего Маркуса Рэшфорда, что тот демонстрирует "противоположную игру", нежели его партнер по команде Джесси Лингард.
Накануне вечером Лингард забил свой восьмой гол в 10 последних матчах, обеспечив "красным дьяволам" победу над "Дерби" в рамках 3-го раунда Кубка Англии — 2:0. А вот Рэшфорд в очередной раз ушел с поля ни с чем, и такой контраст в игре молодых англичан не остался без внимания со стороны Моуриньо.
"Джесси забил удивительный гол. Думаю, он чувствует себя комфортно на позициях, где он действует. Думаю, он прибавляет с тем прогрессивным стилем, в который мы играем".
"Команда играет прогрессивно, благодаря чему он еще больше чувствует себя как рыба в воде, и в данный момент у него все получается правильно — а вот с Маркусом все наоборот".
"На тренировках Маркус забивает невероятные голы, но он выходит на матчи и упускает невероятные моменты. Он бьет в штангу, голкипер совершает сейвы. Такого рода вещи случаются, и я не переживаю за Маркуса, потому что его время придет, а у Джесси в свою очередь будет негативный период. Не думаю, что он потеряет демонстрируемую стабильность", — цитирует Моуриньо The Independent.
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06.01.2018 22:00
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Ну и в чём упрек? Наоборот поддержал его и похвалил Лингарда
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