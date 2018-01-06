Гвардиола попросил Дайча оставить рефери в покое
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола объяснил, чем был вызван его конфликт с коллегой из "Бернли" Шоном Дайчем.
Во втором тайме встречи, завершившийся победой "Сити" 4:1 и выходом "горожан" в следующий раунд Кубка Англии, Гвардиола сошелся в словесной перепалке с рулевым "Бернли". По словам Пепа, он просто хотел защитить резервного рефери, к которому Дайч предъявлял слишком много претензий.
"Я попросил оставить рефери в покое, но не хотел терять контроль над собой. Я прошу прощения за свое поведение, я не хотел вести себя подобным образом".
"Думаю, тренеры должны выполнять свою работу и следить только за собой. Если Шон и его коллеги обиделись на меня, то я прошу прощения", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
06.01.2018 21:10
Просмотров: 2711
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
barcelonskaya suka
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий