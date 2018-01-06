"Бавария" исключает продажу Видаля в "Челси"

Антонио Конте и Артуро Видаль Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что мюнхенский клуб не продаст полузащитника Артуро Видаля в январе – даже "Челси".

Только в конце декабря рулевой "синих" Антонио Конте намекнул, что будет рад воссоединиться с Видалем, который выступал под его руководством в "Ювентусе".

Однако даже непростые взаимоотношения между Артуро и боссами "Баварии" не заставят мюнхенский клуб продать 30-летнего чилийца. По словам Хайнкеса, чемпионы Бундеслиги по-прежнему рассчитывают на Видаля.

"Никаких переговоров между "Челси" и "Баварии" не ведется и не велось. Мы не продадим Артуро или любого другого игрока этой зимой", - цитирует Хайнкесса официальный веб-сайт клуба.

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Метки Бавария, Видаль, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2018 21:00

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  1. morata 06.01.2018 21:10 # morata
    Каким умалишенным нужно быть, чтобы поверить в переход Видаля в синюю помойку chelsea. Думаю, только безмозглые пенсы верили в эти слухи.

    (ответить)

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