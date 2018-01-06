"Бавария" исключает продажу Видаля в "Челси"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что мюнхенский клуб не продаст полузащитника Артуро Видаля в январе – даже "Челси".

Только в конце декабря рулевой "синих" Антонио Конте намекнул, что будет рад воссоединиться с Видалем, который выступал под его руководством в "Ювентусе".



Однако даже непростые взаимоотношения между Артуро и боссами "Баварии" не заставят мюнхенский клуб продать 30-летнего чилийца. По словам Хайнкеса, чемпионы Бундеслиги по-прежнему рассчитывают на Видаля.



"Никаких переговоров между "Челси" и "Баварии" не ведется и не велось. Мы не продадим Артуро или любого другого игрока этой зимой", - цитирует Хайнкесса официальный веб-сайт клуба.

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