"Бавария" исключает продажу Видаля в "Челси"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что мюнхенский клуб не продаст полузащитника Артуро Видаля в январе – даже "Челси".
Только в конце декабря рулевой "синих" Антонио Конте намекнул, что будет рад воссоединиться с Видалем, который выступал под его руководством в "Ювентусе".
Однако даже непростые взаимоотношения между Артуро и боссами "Баварии" не заставят мюнхенский клуб продать 30-летнего чилийца. По словам Хайнкеса, чемпионы Бундеслиги по-прежнему рассчитывают на Видаля.
"Никаких переговоров между "Челси" и "Баварии" не ведется и не велось. Мы не продадим Артуро или любого другого игрока этой зимой", - цитирует Хайнкесса официальный веб-сайт клуба.
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06.01.2018 21:00
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Каким умалишенным нужно быть, чтобы поверить в переход Видаля в синюю помойку chelsea. Думаю, только безмозглые пенсы верили в эти слухи.
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