"Барселона" согласовала стоимость Коутиньо
"Барселона" согласовала стоимость полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в размере 142 миллионов фунтов.
Ранее в субботу появилась информация, что два клуба очень близки к договоренности по Коутиньо, и вот сейчас авторитетные издания The Telegraph и Liverpool Echo утверждают, что "Барселона" и "Ливерпуль", наконец, ударили по рукам.
Вечером в субботу 25-летний бразилец улетит в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с каталонским клубом, который заплатит "красным" в качестве компенсации 160 млн. евро (142 млн. фунтов).
Добавим, что официальное подтверждение сделке ожидается в ближайшие часы.
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06.01.2018 20:15
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Последние комментарии:
Скаузеров можно только поздравить. Впарить среднего игрока за 140 миллионов!
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Да уже поднадоело пересказывание и переписывание новости отпродаже этого бразила. То 110 то 120 то 140... публикуйте уже новость когда сделка сделана
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окажемся только в выигрыше, если возьмём Лемара+Облака или Мареза+Облака
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да норм так. купить за 9. продать за 142. всем бы так.
На замену сойдет Лемар. Если не захочет, то Мареза.
(ответить)
глоры щолсей все продают озара в реал 5 лет уже
за 500 мулионов
только он никуому нахуй не нужен , по пояс беревянный середняк с чемпика франции
(ответить)
личный фарм-клуб Барсы работает исправно,
ливерня только-только захотела забраться на верхний ярус к топам, а оказалось , что 4 место - это пока их макимум, прыжок выше головы.
Жаль, Ливерка подавала такие большие надежды.. а так теперь Старридж. Солянке и Груич под надзором Салаха.
(ответить)
Час назад "Барселона" договорилась с "Ливерпулем" о покупке Ф.Коутиньо сумма сделки составляет 138 миллионов фунтов и в качестве бонусов Ливерпуль получит 16.5 миллионов фунтов. Как сообщается в пресс релизе Коутиньо прилетает в Барселону в субботу вечером для прохождения медобследования. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/users/martingor/
Вчера я пустил утку ,а сегодня это оказалось правдой. Так я сука Ванга, охренеть пойду напьюсь 2 причины уже есть
(ответить)
Это должно было произойти. И происходило. АОЧ заменит.
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ценник невероятный. Лемарса или минимум Мареза до конца января
тогда норм
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А потом генри себе в карман заберет, и летом еще пачка ловренов подкатит. ЭльФеке!!
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Ну если серьезно, то сначала Суарез, затем Коут. Обидно должно быть не то слово. Хотя, сейчас время сплошных наемников, чего удивляться.
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поссал в рот каждой залупе ))
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ну барса и лохи, покупать околотопа за 140 мультов
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пзда без него во второй части сезона
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Отбили ввд
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Бразильский ублюдок, желаю чтобы обе ноги сломал и завершил карьеру.
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вот и сказке конец
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