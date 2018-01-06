"Барселона" согласовала стоимость Коутиньо

"Барселона" согласовала стоимость полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в размере 142 миллионов фунтов.

Ранее в субботу появилась информация, что два клуба очень близки к договоренности по Коутиньо, и вот сейчас авторитетные издания The Telegraph и Liverpool Echo утверждают, что "Барселона" и "Ливерпуль", наконец, ударили по рукам.



Вечером в субботу 25-летний бразилец улетит в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с каталонским клубом, который заплатит "красным" в качестве компенсации 160 млн. евро (142 млн. фунтов).



Добавим, что официальное подтверждение сделке ожидается в ближайшие часы.

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