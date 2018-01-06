"Барселона" согласовала стоимость Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Барселона" согласовала стоимость полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в размере 142 миллионов фунтов.

Ранее в субботу появилась информация, что два клуба очень близки к договоренности по Коутиньо, и вот сейчас авторитетные издания The Telegraph и Liverpool Echo утверждают, что "Барселона" и "Ливерпуль", наконец, ударили по рукам.

Вечером в субботу 25-летний бразилец улетит в Барселону, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с каталонским клубом, который заплатит "красным" в качестве компенсации 160 млн. евро (142 млн. фунтов).

Добавим, что официальное подтверждение сделке ожидается в ближайшие часы.

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Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2018 20:15

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 06.01.2018 21:03 # fc-oil
    Скаузеров можно только поздравить. Впарить среднего игрока за 140 миллионов!

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  2. zzspurs 06.01.2018 21:00 # zzspurs
    Да уже поднадоело пересказывание и переписывание новости отпродаже этого бразила. То 110 то 120 то 140... публикуйте уже новость когда сделка сделана

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  3. negan 06.01.2018 20:48 # negan
    окажемся только в выигрыше, если возьмём Лемара+Облака или Мареза+Облака

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  4. recyjoed 06.01.2018 20:47 # recyjoed
    да норм так. купить за 9. продать за 142. всем бы так.
    На замену сойдет Лемар. Если не захочет, то Мареза.

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  5. blackdreamer 06.01.2018 20:44 # blackdreamer
    глоры щолсей все продают озара в реал 5 лет уже
    за 500 мулионов
    только он никуому нахуй не нужен , по пояс беревянный середняк с чемпика франции

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  6. gidro-met 06.01.2018 20:37 # gidro-met
    личный фарм-клуб Барсы работает исправно,

    ливерня только-только захотела забраться на верхний ярус к топам, а оказалось , что 4 место - это пока их макимум, прыжок выше головы.

    Жаль, Ливерка подавала такие большие надежды.. а так теперь Старридж. Солянке и Груич под надзором Салаха.

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  7. martingor 06.01.2018 20:34 # martingor
    Час назад "Барселона" договорилась с "Ливерпулем" о покупке Ф.Коутиньо сумма сделки составляет 138 миллионов фунтов и в качестве бонусов Ливерпуль получит 16.5 миллионов фунтов. Как сообщается в пресс релизе Коутиньо прилетает в Барселону в субботу вечером для прохождения медобследования. (Daily Mirror)

    Источник: http://fapl.ru/users/martingor/

    Вчера я пустил утку ,а сегодня это оказалось правдой. Так я сука Ванга, охренеть пойду напьюсь 2 причины уже есть

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  8. akadam 06.01.2018 20:30 # akadam
    Это должно было произойти. И происходило. АОЧ заменит.

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  9. spartan 06.01.2018 20:27 # spartan
    ценник невероятный. Лемарса или минимум Мареза до конца января
    тогда норм

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  10. lexa-arsenal 06.01.2018 20:24 # lexa-arsenal
    А потом генри себе в карман заберет, и летом еще пачка ловренов подкатит. ЭльФеке!!

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  11. ry-l 06.01.2018 20:22 # ry-l
    Ну если серьезно, то сначала Суарез, затем Коут. Обидно должно быть не то слово. Хотя, сейчас время сплошных наемников, чего удивляться.

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  12. chelseafanmd 06.01.2018 20:21 # chelseafanmd
    поссал в рот каждой залупе ))Пользователь получил предупреждение

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  13. fanat-united 06.01.2018 20:21 # fanat-united
    ну барса и лохи, покупать околотопа за 140 мультов

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  14. mancunia-planet 06.01.2018 20:20 # mancunia-planet
    пзда без него во второй части сезона

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  15. mixmaster 06.01.2018 20:19 # mixmaster
    Отбили ввд

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  16. negan 06.01.2018 20:19 # negan
    Бразильский ублюдок, желаю чтобы обе ноги сломал и завершил карьеру.

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  17. sj606 06.01.2018 20:19 # sj606
    вот и сказке конец

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