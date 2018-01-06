Моуриньо извинился перед Мхитаряном за раннюю замену

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо извинился перед плеймейкером Генрихом Мхитаряном за раннюю замену в матче Кубка Англии против "Дерби".

Накануне вечером Мхитарян получил редкую возможность выйти в стартовом составе "красных дьяволов". Однако Моуриньо убрал 28-летнего армянина с поля "Олд Траффорд" уже в перерыве.



И хотя эта замена помогла "Юнайтед" одержать победу — вышедший вместо Генриха Ромелу Лукаку забил второй гол хозяев (2:0) — Моуриньо некомфортно от того, что он так поступил с Мхитаряном.



"Это было несправедливо по отношению к нему, и я сказал ему об этом в перерыве. Мне не понравилось, как я поступил. Он не заслуживал замены — он не играл хорошо, но и не играл плохо. Он упустил пару моментов, но показывал хорошую игру и придавал хорошую динамику команде".



"Я просто чувствовал, что по такой игре Рэшфорду не забить гол, и по этой причине я решил не терять времени даром и выпустить Ромелу. Мне требовалось принести одного игрока в жертву".



"Мхи стал тем, кем я пожертвовал. Обычно я так не поступаю, но на сей раз я сделал это, и я извинился перед ним на глазах всех, потому что он не заслуживал подобного", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

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