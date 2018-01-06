Гвардиола готов положиться на Агуэро

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что готов положиться на Серхио Агуэро как на главного бомбардира команды в предстоящие недели.

После травмы Габриэля Жезуса "горожане" остались лишь с одним чистыми центральными нападающим в лице Серхио. По слухам, у аргентинца не все ладится в отношениях со своим тренером, однако Гвардиола по-прежнему связывает большие надежды с Агуэро, особенно в столь важный период сезона.



"У нас в составе есть и другие варианты игры на этой позиции, но, конечно, Серхио будет играть, играть и играть. Надеюсь, он сможет показать свой высший уровень".



"Мы будем разговаривать с ним о его самочувствии после матчей и до матчей. Конечно, когда играешь каждые три-четыре дня, некоторые матчи, некоторые минуты ты пропускаешь ради отдыха, и это естественно. Мы надеемся, что он сможет оставаться в форме до самого конца, потому что нам нужны голы от нападающих".



"Успех нашего сезона зависит не только от нападающих, но также от вингеров и атакующих полузащитников. Много голов нам приносят и стандарты".



"Но, конечно, наш нападающий — это наш нападающий. Мы нуждаемся в Габриэле, мы нуждаемся в Серхио, мы нуждаемся в них обоих. Впереди около двух месяцев без Габриэля. Два месяца — это много, и у нас есть только один нападающий на это время", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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