"Барселона" может завершить приобретение Коутиньо в понедельник

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо стал еще ближе к переходу в "Барселону", не поехав с "красными" на тренировочный сбор в Дубай.

Обыграв "Эвертон" в 3-м раунде Кубка Англии со счетом 2:1 накануне, команда Юргена Клоппа отправилась в Дубай, чтобы перевести дух после насыщенного праздничного периода и в расслабленной обстановке подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в следующий уикенд.



Но Коутиньо с остальной командой не поехал. 25-летний бразилец продолжает отчаянно рваться в "Барселону", куда он не смог перейти прошлым летом, несмотря на три предложения каталонского клуба и собственное прошение о трансфере.



Как стало известно The Independent от близкого к полузащитнику источника, "Барселона" и "Ливерпуль" активно ведут переговоры об условиях трансфера Филиппе, и в пятницу у клубов появилось ощущение, что сделка близка. Сообщается, что сам Коутиньо уже "чует" то, как будет играть на "Ноу Камп".



Если все пройдет гладко, то уже в понедельник "Барселона" сможет официально подтвердить приобретение Коутиньо стоимостью около 140 миллионов фунтов, включая различные бонусы.



Одновременно "Ливерпуль" работает над поиском замены для Филиппе, проявляя интерес к Тома Лемару из "Монако" и Рияду Махрезу из "Лестера".

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