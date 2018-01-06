"Барселона" может завершить приобретение Коутиньо в понедельник

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо стал еще ближе к переходу в "Барселону", не поехав с "красными" на тренировочный сбор в Дубай.

Обыграв "Эвертон" в 3-м раунде Кубка Англии со счетом 2:1 накануне, команда Юргена Клоппа отправилась в Дубай, чтобы перевести дух после насыщенного праздничного периода и в расслабленной обстановке подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в следующий уикенд.

Но Коутиньо с остальной командой не поехал. 25-летний бразилец продолжает отчаянно рваться в "Барселону", куда он не смог перейти прошлым летом, несмотря на три предложения каталонского клуба и собственное прошение о трансфере.

Как стало известно The Independent от близкого к полузащитнику источника, "Барселона" и "Ливерпуль" активно ведут переговоры об условиях трансфера Филиппе, и в пятницу у клубов появилось ощущение, что сделка близка. Сообщается, что сам Коутиньо уже "чует" то, как будет играть на "Ноу Камп".

Если все пройдет гладко, то уже в понедельник "Барселона" сможет официально подтвердить приобретение Коутиньо стоимостью около 140 миллионов фунтов, включая различные бонусы.

Одновременно "Ливерпуль" работает над поиском замены для Филиппе, проявляя интерес к Тома Лемару из "Монако" и Рияду Махрезу из "Лестера".

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Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 06.01.2018 19:58 # thegodfather
    Ну все. КОУТ не нужен был, развели мешком, вуахха, окупили трансфер ван дэйка.
    JOB DONE! YNWA!
    Лидеров не продаем!!!!
    Ну только если не предложите 100+ лямов, кеееееееееееееек

    (ответить)

  2. ooaaaa 06.01.2018 19:54 # ooaaaa
    142м, бля тяжко будет этот сезон добивать)

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  3. seva 06.01.2018 19:53 # seva
    ВАХАХАХАХ НОРМ РАЗВЕЛИ ПУТАЛОНСКИЙ МЕШОК. 150 МЛН ЛАОЛЛ

    150!
    1
    5
    0
    !

    (ответить)

  4. vasya-mu 06.01.2018 19:53 # vasya-mu
    Всех фапловцев поздравляю с Рождеством!
    Мира, добра и позитива!

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  5. thegodfather 06.01.2018 19:51 # thegodfather
    Ван Дэйк = 75 млн. Защитник
    Лучший диспетчер АПЛ = 15 млн

    вухахааа

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  6. liverpoolfan94 06.01.2018 19:50 # liverpoolfan94
    Коут за 142 уходит

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  7. bezviz 06.01.2018 19:50 # bezviz
    6ля ору конечно, целый час не сотрел сити-бернли, решил зайти глянуть как водят по губам гвардиоле, через 2 мин 1-1, потом сразу 2-1 и понеслось...самый ор в том, что у меня так частенько выходит, решил зайти и та команда, проигрыш которой мне на руку. начинает сразу забивать и побеждать

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  8. monsieurgood 06.01.2018 19:49 # monsieurgood
    Бляяя, ну как можно быть такими дэбилами? Сук, взяли говнозащитника с овердохуя денег и умудряются гнать на "Челси" за то, что те воспользовались мозгами и купили топового пз за дарма. Развели портовчан. Знают, что у этих кретинидзе защитников нет. Хехехехе, классика

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  9. thegodfather 06.01.2018 19:48 # thegodfather
    Хэйтэры сити, ахахаха, чет лол.

    НА фапле хэйтэров сити ровно столько же, сколько и их фанатов. А значит не больше не меньше, 0.

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  10. firework 06.01.2018 19:47 # firework
    BREAKING: Philippe Coutinho's move to Barcelona has been agreed with Liverpool. (Source: Telegraph)

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  11. mcfc-fantactic 06.01.2018 19:46 # mcfc-fantactic
    Аййяйяй, ойёёй...что такое? Опять обос...сались хейтеры Сити! Всякие шала..вы любящие сперва че то пиз..дануть, а потом под потными яйцами сидеть обтекая чистым белком.

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  12. thegodfather 06.01.2018 19:44 # thegodfather
    До сих пор в шоке.
    Новый Лэмпс, диспетчер, и всего за 15 лямов.
    В прошлом сезоне больше него шансов для гола создал только лучший игрок АПЛ - Эден Азар. Он был 2-ым. И разрыв там был минимальный.

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  13. j-silver 06.01.2018 19:43 # j-silver
    вы чо, так и сретесь тут все праздники? е6ат вы додии, ору с вас

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  14. monsieurgood 06.01.2018 19:43 # monsieurgood
    топовая реклама. https://www.youtube.com/watch?v=3pGVY9nBXdI

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  15. skychnie-oboi 06.01.2018 19:42 # skychnie-oboi
    Думаю КА, ЛЧ и 2-е место в АПЛ Клоп сможет на изи оформить в этом сезоне.Ван Дейк как раз брался под финал ЛЧ.

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  16. sellman 06.01.2018 19:41 # sellman
    Если с детства сосешь куй,
    Болеешь ты за Лузерпуль!

    ИНВА, членососы

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  17. bluehonorcfc9 06.01.2018 19:39 # bluehonorcfc9
    жаль ФК трамплин.

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  18. webb 06.01.2018 19:39 # webb
    Какой из Де Брюйне диспетчер, он ж дно. (с) кокие-то абсолютно ебанутые фонады синей помойки chlensea.

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  19. ian 06.01.2018 19:39 # ian
    Рано или поздно все пенсы сосут xyй.

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  20. ian 06.01.2018 19:36 # ian
    Только пенс мог спросить, сможет ли он выступить за Барсу в ЛЧ?
    Ору с лохов

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