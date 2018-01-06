"Барселона" может завершить приобретение Коутиньо в понедельник
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо стал еще ближе к переходу в "Барселону", не поехав с "красными" на тренировочный сбор в Дубай.
Обыграв "Эвертон" в 3-м раунде Кубка Англии со счетом 2:1 накануне, команда Юргена Клоппа отправилась в Дубай, чтобы перевести дух после насыщенного праздничного периода и в расслабленной обстановке подготовиться к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в следующий уикенд.
Но Коутиньо с остальной командой не поехал. 25-летний бразилец продолжает отчаянно рваться в "Барселону", куда он не смог перейти прошлым летом, несмотря на три предложения каталонского клуба и собственное прошение о трансфере.
Как стало известно The Independent от близкого к полузащитнику источника, "Барселона" и "Ливерпуль" активно ведут переговоры об условиях трансфера Филиппе, и в пятницу у клубов появилось ощущение, что сделка близка. Сообщается, что сам Коутиньо уже "чует" то, как будет играть на "Ноу Камп".
Если все пройдет гладко, то уже в понедельник "Барселона" сможет официально подтвердить приобретение Коутиньо стоимостью около 140 миллионов фунтов, включая различные бонусы.
Одновременно "Ливерпуль" работает над поиском замены для Филиппе, проявляя интерес к Тома Лемару из "Монако" и Рияду Махрезу из "Лестера".
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06.01.2018 17:00
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Последние комментарии:
Ну все. КОУТ не нужен был, развели мешком, вуахха, окупили трансфер ван дэйка.
JOB DONE! YNWA!
Лидеров не продаем!!!!
Ну только если не предложите 100+ лямов, кеееееееееееееек
(ответить)
142м, бля тяжко будет этот сезон добивать)
(ответить)
ВАХАХАХАХ НОРМ РАЗВЕЛИ ПУТАЛОНСКИЙ МЕШОК. 150 МЛН ЛАОЛЛ
150!
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5
0
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(ответить)
Всех фапловцев поздравляю с Рождеством!
Мира, добра и позитива!
(ответить)
Ван Дэйк = 75 млн. Защитник
Лучший диспетчер АПЛ = 15 млн
вухахааа
(ответить)
Коут за 142 уходит
(ответить)
6ля ору конечно, целый час не сотрел сити-бернли, решил зайти глянуть как водят по губам гвардиоле, через 2 мин 1-1, потом сразу 2-1 и понеслось...самый ор в том, что у меня так частенько выходит, решил зайти и та команда, проигрыш которой мне на руку. начинает сразу забивать и побеждать
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Бляяя, ну как можно быть такими дэбилами? Сук, взяли говнозащитника с овердохуя денег и умудряются гнать на "Челси" за то, что те воспользовались мозгами и купили топового пз за дарма. Развели портовчан. Знают, что у этих кретинидзе защитников нет. Хехехехе, классика
(ответить)
Хэйтэры сити, ахахаха, чет лол.
НА фапле хэйтэров сити ровно столько же, сколько и их фанатов. А значит не больше не меньше, 0.
(ответить)
BREAKING: Philippe Coutinho's move to Barcelona has been agreed with Liverpool. (Source: Telegraph)
(ответить)
Аййяйяй, ойёёй...что такое? Опять обос...сались хейтеры Сити! Всякие шала..вы любящие сперва че то пиз..дануть, а потом под потными яйцами сидеть обтекая чистым белком.
(ответить)
До сих пор в шоке.
Новый Лэмпс, диспетчер, и всего за 15 лямов.
В прошлом сезоне больше него шансов для гола создал только лучший игрок АПЛ - Эден Азар. Он был 2-ым. И разрыв там был минимальный.
(ответить)
вы чо, так и сретесь тут все праздники? е6ат вы додии, ору с вас
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топовая реклама. https://www.youtube.com/watch?v=3pGVY9nBXdI
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Думаю КА, ЛЧ и 2-е место в АПЛ Клоп сможет на изи оформить в этом сезоне.Ван Дейк как раз брался под финал ЛЧ.
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Если с детства сосешь куй,
Болеешь ты за Лузерпуль!
ИНВА, членососы
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жаль ФК трамплин.
(ответить)
Какой из Де Брюйне диспетчер, он ж дно. (с) кокие-то абсолютно ебанутые фонады синей помойки chlensea.
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Рано или поздно все пенсы сосут xyй.
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Только пенс мог спросить, сможет ли он выступить за Барсу в ЛЧ?
Ору с лохов
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