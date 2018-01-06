Гвардиола не верит, что "Сити" сделает покер

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что у нет нет трех с лишним десятков игроков, чтобы победить во всех четырех турнирах.

Имея 15 очков отрыва в Премьер-Лиге, "горожане" могут сосредоточиться на других турнирах. Например, в Кубке Лиги "Сити" уже дошел до стадии полуфинала, где встретится с представителем Чемпионшипа.



Тем не менее, Гвардиола не верит, что его команде удастся победить во всех четырех соревнованиях одновременно. У Пепа нет трех десятков равноценных игроков, чтобы ротировать состав и безболезненно переключаться между турнирами.



"Если мы все еще будем участвовать в четырех турнирах, этот вопрос вам стоит задать в марте или апреле. Тогда и поговорим".



"Сейчас мы готовимся лишь к первому раунду Кубка Англии, поэтому думать о покере просто нельзя. Нам понадобится 32 игрока, чтобы проводить ротацию и выступать во всех четырех турнирах. Но иметь в команде столько игроков нереально".



"Нашим приоритетом остается каждый следующий матч. Мы тренируемся, отдыхаем, а затем выходим на поле и стараемся победить. Мы не хотим вылетать из какого-либо турнира", - сообщил Гвардиола Sky Sports.

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