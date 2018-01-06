Гвардиола не верит, что "Сити" сделает покер

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что у нет нет трех с лишним десятков игроков, чтобы победить во всех четырех турнирах.

Имея 15 очков отрыва в Премьер-Лиге, "горожане" могут сосредоточиться на других турнирах. Например, в Кубке Лиги "Сити" уже дошел до стадии полуфинала, где встретится с представителем Чемпионшипа.

Тем не менее, Гвардиола не верит, что его команде удастся победить во всех четырех соревнованиях одновременно. У Пепа нет трех десятков равноценных игроков, чтобы ротировать состав и безболезненно переключаться между турнирами.

"Если мы все еще будем участвовать в четырех турнирах, этот вопрос вам стоит задать в марте или апреле. Тогда и поговорим".

"Сейчас мы готовимся лишь к первому раунду Кубка Англии, поэтому думать о покере просто нельзя. Нам понадобится 32 игрока, чтобы проводить ротацию и выступать во всех четырех турнирах. Но иметь в команде столько игроков нереально".

"Нашим приоритетом остается каждый следующий матч. Мы тренируемся, отдыхаем, а затем выходим на поле и стараемся победить. Мы не хотим вылетать из какого-либо турнира", - сообщил Гвардиола Sky Sports.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 06.01.2018 17:03 # blackdreamer
    нет им просто сквиртанут в лицо как всем пинсом на фапле каждый день

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  2. martingor 06.01.2018 17:00 # martingor
    Этот лысый дебил без 2-3 миллиардов играть не может и владельцы,болельщики до сих пор думают что это тренер. МММ по сравнению с ним отдыхает, Пепе разводит всех на бабки и все сука ведутся

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  3. gidro-met 06.01.2018 16:14 # gidro-met
    разве что из Сити могут сделать покер и отправить в одну компанию к Венгерскому

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  4. tursa 06.01.2018 16:06 # tursa
    намекает что ему нужны еще деньги на игроков, думаю лямов 300 хватит для начала

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