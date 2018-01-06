Конте продолжит отвечать коллегам по Премьер-Лиге

Антонио Конте Подучив английский, главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил, что будет и впредь отвечать на замечания своих коллег по Премьер-Лиге.

Накануне Конте прошелся резкой критикой по Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсену Венгеру из "Арсенала". Антонио обвинил португальца в слабоумии, а француза попросил не истерить по поводу судейства в лондонском дерби.

В дебютном сезоне в Англии Конте не позволял себе столь острых высказываний в адрес коллег, но теперь, подучив язык, готов отвечать многочисленным обидчикам.

"Первые полтора года здесь я не высказывался о своих коллегах, максимум – делал комплименты их командам. Если "Челси" противостоял организованный соперник, я считал нормальным похвалить тренера противоположной команды".

"Теперь меня начинают задевать комментарии коллег, потому что это происходит уже далеко не первый раз. Если они хотят побороться со мной, я готов к этому. Я прибавил в изучении английского, поэтому теперь готов защищать себя, игроков, клуб и каждого, кто причастен к "Челси", - сообщил Конте Daily Mirror.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 3685

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 06.01.2018 17:50 # stepan-jam-boss
    Щас бы реагировать на слова бездаря пересаживающего волосы с задницы

    (ответить)

  2. andros13 06.01.2018 17:15 # andros13
    Да у него бомбит)))

    (ответить)

  3. webb 06.01.2018 16:52 # webb
    Уахахаахахаха))

    (ответить)

  4. red-scauser 06.01.2018 15:55 # red-scauser
    АПЛ это как фапл) по начало пишешь комент что думаешь поздравляешь болел других и своих команд и тд, но потом вникаешь в тему и начинаешь тупо собирать_))))

    (ответить)

  5. infamous 06.01.2018 15:48 # infamous
    Молодец Антонио, хотя на его месте я бы не обратил внимание на всяких недотренеров, уровень слишком разный.

    (ответить)

  6. hammersmith 06.01.2018 15:47 # hammersmith
    у лоха пердак на репите горит

    (ответить)

  7. chelsea-69 06.01.2018 15:36 # chelsea-69
    мой кун-фу сильнее вашего
    А.Конте

    (ответить)

  8. knvlay 06.01.2018 15:24 # knvlay
    Тупой парик все продолжает гореть от майндгемз переводчика.

    (ответить)

  9. boavista 06.01.2018 15:22 # boavista
    Его дело конечно. Но главное чтоб это не стало важнее всего, и футбола в частности. Для Моуриньо пресс-конференция это все, т.ч. будь осторожен.

    (ответить)

  10. rap-woiska 06.01.2018 15:21 # rap-woiska
    ну всё,лысого обидели, теперь держитесь

    (ответить)

  11. fc-oil 06.01.2018 15:17 # fc-oil
    Ну теперь точно договорняки будет катать.

    (ответить)

  12. gidro-met 06.01.2018 15:13 # gidro-met
    начинай лучше с Венгера и Клоппа, а с Мауром сразишься в финале если что)

    (ответить)

  13. scouser2005 06.01.2018 15:13 # scouser2005
    Как Слуцкий прям...

    (ответить)

  14. psycho1 06.01.2018 15:09 # psycho1
    Готов защищать себя, игроков и договорные матчи. Как вообще можно всерьёз воспринимать мнение этой лицемерной собаки? Радуйся, что тебя пожизненно не дисквалифицировали, чучело.

    (ответить)

  15. ry-l 06.01.2018 15:05 # ry-l
    Батя в доме

    (ответить)

  16. shirokov15 06.01.2018 15:04 # shirokov15
    Настоящий вожак, молодец, Антоха. Правда, не уверен, что это хорошая идея: вставать на лапы и лаять в ответ, как делает это отчаявшийся жозе.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: