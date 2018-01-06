Конте продолжит отвечать коллегам по Премьер-Лиге

Подучив английский, главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил, что будет и впредь отвечать на замечания своих коллег по Премьер-Лиге.

Накануне Конте прошелся резкой критикой по Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсену Венгеру из "Арсенала". Антонио обвинил португальца в слабоумии, а француза попросил не истерить по поводу судейства в лондонском дерби.



В дебютном сезоне в Англии Конте не позволял себе столь острых высказываний в адрес коллег, но теперь, подучив язык, готов отвечать многочисленным обидчикам.



"Первые полтора года здесь я не высказывался о своих коллегах, максимум – делал комплименты их командам. Если "Челси" противостоял организованный соперник, я считал нормальным похвалить тренера противоположной команды".



"Теперь меня начинают задевать комментарии коллег, потому что это происходит уже далеко не первый раз. Если они хотят побороться со мной, я готов к этому. Я прибавил в изучении английского, поэтому теперь готов защищать себя, игроков, клуб и каждого, кто причастен к "Челси", - сообщил Конте Daily Mirror.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич