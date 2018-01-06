Конте продолжит отвечать коллегам по Премьер-Лиге
Подучив английский, главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил, что будет и впредь отвечать на замечания своих коллег по Премьер-Лиге.
Накануне Конте прошелся резкой критикой по Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсену Венгеру из "Арсенала". Антонио обвинил португальца в слабоумии, а француза попросил не истерить по поводу судейства в лондонском дерби.
В дебютном сезоне в Англии Конте не позволял себе столь острых высказываний в адрес коллег, но теперь, подучив язык, готов отвечать многочисленным обидчикам.
"Первые полтора года здесь я не высказывался о своих коллегах, максимум – делал комплименты их командам. Если "Челси" противостоял организованный соперник, я считал нормальным похвалить тренера противоположной команды".
"Теперь меня начинают задевать комментарии коллег, потому что это происходит уже далеко не первый раз. Если они хотят побороться со мной, я готов к этому. Я прибавил в изучении английского, поэтому теперь готов защищать себя, игроков, клуб и каждого, кто причастен к "Челси", - сообщил Конте Daily Mirror.
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06.01.2018 15:00
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Щас бы реагировать на слова бездаря пересаживающего волосы с задницы
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Да у него бомбит)))
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Уахахаахахаха))
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АПЛ это как фапл) по начало пишешь комент что думаешь поздравляешь болел других и своих команд и тд, но потом вникаешь в тему и начинаешь тупо собирать_))))
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Молодец Антонио, хотя на его месте я бы не обратил внимание на всяких недотренеров, уровень слишком разный.
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у лоха пердак на репите горит
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мой кун-фу сильнее вашего
А.Конте
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Тупой парик все продолжает гореть от майндгемз переводчика.
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Его дело конечно. Но главное чтоб это не стало важнее всего, и футбола в частности. Для Моуриньо пресс-конференция это все, т.ч. будь осторожен.
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ну всё,лысого обидели, теперь держитесь
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Ну теперь точно договорняки будет катать.
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начинай лучше с Венгера и Клоппа, а с Мауром сразишься в финале если что)
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Как Слуцкий прям...
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Готов защищать себя, игроков и договорные матчи. Как вообще можно всерьёз воспринимать мнение этой лицемерной собаки? Радуйся, что тебя пожизненно не дисквалифицировали, чучело.
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Батя в доме
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Настоящий вожак, молодец, Антоха. Правда, не уверен, что это хорошая идея: вставать на лапы и лаять в ответ, как делает это отчаявшийся жозе.
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