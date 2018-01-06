"Кристал Пэлас" хочет выкупить Лофтус-Чика
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон надеется, что переход Росса Баркли в "Челси" позволит его клубу выкупить у "синих" полузащитника Рубена Лофтус-Чика.
21-летний Лофтус-Чик демонстрирует впечатляющую игру в этом сезоне, заслужив первое приглашение в сборную Англии. Теперь Ходжсон рассчитывает выкупить трансфер игрока, который выступает на "Селхерст Парк" лишь на правах аренды.
"Нам нравится его игра, мы все впечатлены его прогрессом. Он развивается как футболист с самого первого дня в "Кристал Пэлас". Если он будет доступен для продажи, мы попробуем выкупить его трансфер".
"Возможно, "Челси" захочет удержать его и использовать вместе с Россом Баркли, но, если честно, я не представляю, как их можно выпускать одновременно в старте", - цитирует Ходжсона ESPN.
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06.01.2018 14:00
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Последние комментарии:
Очередной де брюне с лукако и с салахом
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продать в Мю за 100 лямов в пару к Пгбе или же оставить у себя, чтобы составить конкуренцию Дринку и Баркли. Продать Фабрегаса по программе трудоустройства пенсионеров.
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Руки прочь, наш воспитанник!
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думаю челсей стоит купить его, хорошая связка будет с маратой
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оставлять этого топаря
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