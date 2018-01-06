"Кристал Пэлас" хочет выкупить Лофтус-Чика

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон надеется, что переход Росса Баркли в "Челси" позволит его клубу выкупить у "синих" полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

21-летний Лофтус-Чик демонстрирует впечатляющую игру в этом сезоне, заслужив первое приглашение в сборную Англии. Теперь Ходжсон рассчитывает выкупить трансфер игрока, который выступает на "Селхерст Парк" лишь на правах аренды.



"Нам нравится его игра, мы все впечатлены его прогрессом. Он развивается как футболист с самого первого дня в "Кристал Пэлас". Если он будет доступен для продажи, мы попробуем выкупить его трансфер".



"Возможно, "Челси" захочет удержать его и использовать вместе с Россом Баркли, но, если честно, я не представляю, как их можно выпускать одновременно в старте", - цитирует Ходжсона ESPN.

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