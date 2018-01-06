"Кристал Пэлас" хочет выкупить Лофтус-Чика

Рубен Лофтус-Чик Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон надеется, что переход Росса Баркли в "Челси" позволит его клубу выкупить у "синих" полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

21-летний Лофтус-Чик демонстрирует впечатляющую игру в этом сезоне, заслужив первое приглашение в сборную Англии. Теперь Ходжсон рассчитывает выкупить трансфер игрока, который выступает на "Селхерст Парк" лишь на правах аренды.

"Нам нравится его игра, мы все впечатлены его прогрессом. Он развивается как футболист с самого первого дня в "Кристал Пэлас". Если он будет доступен для продажи, мы попробуем выкупить его трансфер".

"Возможно, "Челси" захочет удержать его и использовать вместе с Россом Баркли, но, если честно, я не представляю, как их можно выпускать одновременно в старте", - цитирует Ходжсона ESPN.

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Метки Кристал Пэлас, Лофтус-Чик, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1639

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Последние комментарии:




  1. chelsea1983 06.01.2018 19:23 # chelsea1983
    Очередной де брюне с лукако и с салахом

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  2. gidro-met 06.01.2018 15:15 # gidro-met
    продать в Мю за 100 лямов в пару к Пгбе или же оставить у себя, чтобы составить конкуренцию Дринку и Баркли. Продать Фабрегаса по программе трудоустройства пенсионеров.

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  3. rollik707 06.01.2018 14:50 # rollik707
    Руки прочь, наш воспитанник!

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  4. tursa 06.01.2018 14:11 # tursa
    думаю челсей стоит купить его, хорошая связка будет с маратой

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  5. chelsea 06.01.2018 14:01 # chelsea
    оставлять этого топаря

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