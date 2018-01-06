"Ювентус" готов отпустить Алекса Сандро в Англию

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что туринский клуб отпустит Алекса Сандро в Премьер-Лигу, если защитник попросит об этом сам.

Прошлым летом о приобретении 26-летнего Сандро договаривался "Челси". "Синие" не смогли заполучить бразильца, но совсем не потеряли интерес к левому защитнику.



По словам Маротты, его клуб еще не получал предложений по Алексу этой зимой, но если игрок выразит желание уехать в Премьер-Лигу, "Ювентус" не будет стоять на его пути.



"Политика "Ювентуса" такова, что если игрок просит отпустить его в другой клуб, мы не имеем права удерживать его против воли. Мы знаем, что большие клубы проявляют интерес к Алексу Сандро, но прямо сейчас мы не ведем никаких переговоров о его продаже", - сообщил Маротта Rai Sport.

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