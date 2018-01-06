"Ювентус" готов отпустить Алекса Сандро в Англию

Алекс Сандро Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что туринский клуб отпустит Алекса Сандро в Премьер-Лигу, если защитник попросит об этом сам.

Прошлым летом о приобретении 26-летнего Сандро договаривался "Челси". "Синие" не смогли заполучить бразильца, но совсем не потеряли интерес к левому защитнику.

По словам Маротты, его клуб еще не получал предложений по Алексу этой зимой, но если игрок выразит желание уехать в Премьер-Лигу, "Ювентус" не будет стоять на его пути.

"Политика "Ювентуса" такова, что если игрок просит отпустить его в другой клуб, мы не имеем права удерживать его против воли. Мы знаем, что большие клубы проявляют интерес к Алексу Сандро, но прямо сейчас мы не ведем никаких переговоров о его продаже", - сообщил Маротта Rai Sport.

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Метки Сандро, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 06.01.2018 16:05 # bluehonorcfc9
    Велком !

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  2. fc-oil 06.01.2018 15:19 # fc-oil
    Пенсы на низком старте:
    Перейдет к ним - топарик жуткий. Лучший лз в мире.
    Перейдет в другой клуб - ненуженбыл. "Это не трансфер Конте"
    Вообще ждем типичные отмазки пенсов.

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  3. rollik707 06.01.2018 14:14 # rollik707
    Он тоже бразил как и Коут, так что если солидную сумму предложат то вполне может согласится на переход. Но он уже заигран в ЛЧ за Юве, поэтому его скорее всего будут подписывать только летом. Ведь именно для ЛЧ и совершаются покупки.

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  4. rap-woiska 06.01.2018 13:05 # rap-woiska
    Вопрос остается лишь в том поссыт ли он на пенсов как и все адекватные игроки или поссыт на себя и перейдет в chelsea

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