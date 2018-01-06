"Ювентус" готов отпустить Алекса Сандро в Англию
Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта заявил, что туринский клуб отпустит Алекса Сандро в Премьер-Лигу, если защитник попросит об этом сам.
Прошлым летом о приобретении 26-летнего Сандро договаривался "Челси". "Синие" не смогли заполучить бразильца, но совсем не потеряли интерес к левому защитнику.
По словам Маротты, его клуб еще не получал предложений по Алексу этой зимой, но если игрок выразит желание уехать в Премьер-Лигу, "Ювентус" не будет стоять на его пути.
"Политика "Ювентуса" такова, что если игрок просит отпустить его в другой клуб, мы не имеем права удерживать его против воли. Мы знаем, что большие клубы проявляют интерес к Алексу Сандро, но прямо сейчас мы не ведем никаких переговоров о его продаже", - сообщил Маротта Rai Sport.
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06.01.2018 13:00
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Велком !
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Пенсы на низком старте:
Перейдет к ним - топарик жуткий. Лучший лз в мире.
Перейдет в другой клуб - ненуженбыл. "Это не трансфер Конте"
Вообще ждем типичные отмазки пенсов.
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Он тоже бразил как и Коут, так что если солидную сумму предложат то вполне может согласится на переход. Но он уже заигран в ЛЧ за Юве, поэтому его скорее всего будут подписывать только летом. Ведь именно для ЛЧ и совершаются покупки.
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Вопрос остается лишь в том поссыт ли он на пенсов как и все адекватные игроки или поссыт на себя и перейдет в chelsea
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