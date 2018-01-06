Гвардиола считает, что еще не заслужил новый контракт с "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что только трофеи позволяю ему заслужить новый контракт с "горожанами".
Не секрет, что клуб с "Этихад" планирует продлить сотрудничество с Гвардиолой, чей контракт истекает уже по окончании следующего сезона. Если верить слухам, сам Пеп не против остаться в "Сити" еще на несколько лет.
Прямо сейчас Гвардиола считает, что еще не заслужил новую сделку. Пеп поменяет свое мнение только после того, как принесет "Сити" один или сразу несколько трофеев.
"Я не знаю, что думают игроки по поводу моего контракта, но я могу вас заверить, что в следующем сезоне буду выкладываться точно так же. В моей приверженности не стоит даже сомневаться".
"Мой контракт рассчитан еще на один сезон, а что произойдет потом, узнаем потом. Все зависит от того, смогу ли я принести клубу трофеи и заслужу ли вообще новый контракт. Без титулов ты не заслуживаешь новой сделки, но я хочу выиграть их", - цитирует Гвардиолу Four Four Two.
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06.01.2018 12:00
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Выше четыре далбаеба
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Правильно, чтобы можно было бравировать чемпиком и выбить лавандоса побольше, ору - как можно этого не понимать!))
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все верно. с такими финансовыми вливаниями не может быть иных оправданий.
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Дутый тренер. С той барселоной и этим сити выигрывать будет любой абсолютно. В Баварии он показал что может (ничего).
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намекает что нужно еще пара сотен лямов
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Какой же адекватный персонаж.
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