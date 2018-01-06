Гвардиола считает, что еще не заслужил новый контракт с "Сити"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что только трофеи позволяю ему заслужить новый контракт с "горожанами".

Не секрет, что клуб с "Этихад" планирует продлить сотрудничество с Гвардиолой, чей контракт истекает уже по окончании следующего сезона. Если верить слухам, сам Пеп не против остаться в "Сити" еще на несколько лет.

Прямо сейчас Гвардиола считает, что еще не заслужил новую сделку. Пеп поменяет свое мнение только после того, как принесет "Сити" один или сразу несколько трофеев.

"Я не знаю, что думают игроки по поводу моего контракта, но я могу вас заверить, что в следующем сезоне буду выкладываться точно так же. В моей приверженности не стоит даже сомневаться".

"Мой контракт рассчитан еще на один сезон, а что произойдет потом, узнаем потом. Все зависит от того, смогу ли я принести клубу трофеи и заслужу ли вообще новый контракт. Без титулов ты не заслуживаешь новой сделки, но я хочу выиграть их", - цитирует Гвардиолу Four Four Two.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 06.01.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 06.01.2018 16:01 # mancityman
    Выше четыре далбаеба

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  2. gidro-met 06.01.2018 15:18 # gidro-met
    Правильно, чтобы можно было бравировать чемпиком и выбить лавандоса побольше, ору - как можно этого не понимать!))

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  3. ray-black 06.01.2018 14:51 # ray-black
    все верно. с такими финансовыми вливаниями не может быть иных оправданий.

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  4. chelsea4everr 06.01.2018 12:48 # chelsea4everr
    Дутый тренер. С той барселоной и этим сити выигрывать будет любой абсолютно. В Баварии он показал что может (ничего).

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  5. tursa 06.01.2018 12:29 # tursa
    намекает что нужно еще пара сотен лямов

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  6. budun 06.01.2018 12:01 # budun
    Какой же адекватный персонаж.

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