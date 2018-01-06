Гиггз пройдет собеседование в сборной Уэльса
На следующей неделе легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз пройдет собеседование на должность главного тренера Уэльса.
Как известно, в данный момент валлийская FA все еще ищет замену Крису Коулмену, который, не сумев вывести национальную команду на Чемпионат Мира в России, еще в ноябре покинул свой пост и отправился тренировать "Сандерленд".
Возглавить свою бывшую сборную, за который он сыграл 64 матча в период с 1991 по 2007 год, теперь может Гиггз. Райан до сих пор не обнаружил клуб, соответствующий его амбициям и готовый предложить ему работу, поэтому может начать свою самостоятельную тренерскую карьеру с международного уровня.
По информации BBC, в шорт-листе валлийской Ассоциации трое специалистов, как минимум. Помимо 44-летнего Гиггза, приглашение на собеседование получили бывший нападающий "Ливерпуля", "Вест Хэма" и "Манчестер Сити" Крейг Беллами и Озиан Робертс, экс-ассистент Гари Спида.
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06.01.2018 11:00
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Конечно лучше с клуба начинать. Но Гиггз как старая дева. Довыделывается до тех пор когда вообще станет ни кому не то что бы нужен, а даже интересен. Советовали же дурню взять клуб из лиг пониже.
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Лучше бы Райан с клуба начинал, если вообще начнёт. Уже второй год после Юнайтед работу ищет.
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Там в Уэльсе что, собрались развалить всё, что создавал Коулмен? Бедняги... походу, правда норм кандидатов нет.
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Мы вам позвоним.
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в итоге возглавит Беллами, а этот васян не пройдет собеседование
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