Гиггз пройдет собеседование в сборной Уэльса

Райан Гиггз и Гарет Бэйл На следующей неделе легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз пройдет собеседование на должность главного тренера Уэльса.

Как известно, в данный момент валлийская FA все еще ищет замену Крису Коулмену, который, не сумев вывести национальную команду на Чемпионат Мира в России, еще в ноябре покинул свой пост и отправился тренировать "Сандерленд".

Возглавить свою бывшую сборную, за который он сыграл 64 матча в период с 1991 по 2007 год, теперь может Гиггз. Райан до сих пор не обнаружил клуб, соответствующий его амбициям и готовый предложить ему работу, поэтому может начать свою самостоятельную тренерскую карьеру с международного уровня.

По информации BBC, в шорт-листе валлийской Ассоциации трое специалистов, как минимум. Помимо 44-летнего Гиггза, приглашение на собеседование получили бывший нападающий "Ливерпуля", "Вест Хэма" и "Манчестер Сити" Крейг Беллами и Озиан Робертс, экс-ассистент Гари Спида.

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Метки Беллами, Гиггз, сборная Уэльса

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 06.01.2018 17:20 # ray-black
    Конечно лучше с клуба начинать. Но Гиггз как старая дева. Довыделывается до тех пор когда вообще станет ни кому не то что бы нужен, а даже интересен. Советовали же дурню взять клуб из лиг пониже.

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  2. trent 06.01.2018 13:59 # trent
    Лучше бы Райан с клуба начинал, если вообще начнёт. Уже второй год после Юнайтед работу ищет.

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  3. sausage 06.01.2018 13:41 # sausage
    Там в Уэльсе что, собрались развалить всё, что создавал Коулмен? Бедняги... походу, правда норм кандидатов нет.

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  4. element-ekb 06.01.2018 11:47 # element-ekb
    Мы вам позвоним.

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  5. hammersmith 06.01.2018 11:13 # hammersmith
    в итоге возглавит Беллами, а этот васян не пройдет собеседование

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