Гиггз пройдет собеседование в сборной Уэльса

На следующей неделе легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз пройдет собеседование на должность главного тренера Уэльса.

Как известно, в данный момент валлийская FA все еще ищет замену Крису Коулмену, который, не сумев вывести национальную команду на Чемпионат Мира в России, еще в ноябре покинул свой пост и отправился тренировать "Сандерленд".



Возглавить свою бывшую сборную, за который он сыграл 64 матча в период с 1991 по 2007 год, теперь может Гиггз. Райан до сих пор не обнаружил клуб, соответствующий его амбициям и готовый предложить ему работу, поэтому может начать свою самостоятельную тренерскую карьеру с международного уровня.



По информации BBC, в шорт-листе валлийской Ассоциации трое специалистов, как минимум. Помимо 44-летнего Гиггза, приглашение на собеседование получили бывший нападающий "Ливерпуля", "Вест Хэма" и "Манчестер Сити" Крейг Беллами и Озиан Робертс, экс-ассистент Гари Спида.

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