Люк Шоу не покинет "Юнайтед" в январе

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу не ожидает своего ухода из клуба в зимнее трансферное окно.

Этот сезон начался для Шоу удручающим образом. Вернувшись в строй после травмы, он никак не мог дождаться своего шанса. Складывалось впечатление, что главный тренер Жозе Моуриньо просто не верит в Люка.



Однако насыщенный график матчей все же заставил Моуриньо посмотреть 22-летнего англичанина в деле, и Шоу своим шансом сполна воспользовался. Люк целиком отыграл все три последних поединка "красных дьяволов" в Премьер-Лиге.



Пока у Моуриньо нет не только желания, но и возможности убрать Шоу из состава, ведь Эшли Янг отбывает дисквалификацию. Как утверждает Daily Mirror, это позволит Люку продлить свое пребывание на "Олд Траффорд" до конца сезона, как минимум.



При этом долгосрочные перспективы Шоу по-прежнему выглядят сомнительно. "Юнайтед" активно интересуется Данни Роузом из "Тоттенхэма" и Райаном Сессеньоном из "Фулхэма", и Люку все еще предстоит серьезно потрудиться, чтобы преодолеть скептицизм Моуриньо и заслужить его доверие.

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