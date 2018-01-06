Люк Шоу не покинет "Юнайтед" в январе

Люк Шоу и Жозе Моуриньо Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу не ожидает своего ухода из клуба в зимнее трансферное окно.

Этот сезон начался для Шоу удручающим образом. Вернувшись в строй после травмы, он никак не мог дождаться своего шанса. Складывалось впечатление, что главный тренер Жозе Моуриньо просто не верит в Люка.

Однако насыщенный график матчей все же заставил Моуриньо посмотреть 22-летнего англичанина в деле, и Шоу своим шансом сполна воспользовался. Люк целиком отыграл все три последних поединка "красных дьяволов" в Премьер-Лиге.

Пока у Моуриньо нет не только желания, но и возможности убрать Шоу из состава, ведь Эшли Янг отбывает дисквалификацию. Как утверждает Daily Mirror, это позволит Люку продлить свое пребывание на "Олд Траффорд" до конца сезона, как минимум.

При этом долгосрочные перспективы Шоу по-прежнему выглядят сомнительно. "Юнайтед" активно интересуется Данни Роузом из "Тоттенхэма" и Райаном Сессеньоном из "Фулхэма", и Люку все еще предстоит серьезно потрудиться, чтобы преодолеть скептицизм Моуриньо и заслужить его доверие.

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Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. trent 06.01.2018 13:56 # trent
    Надеюсь он сможет остаться, один из немногих игроков, за которых переживаю в МЮ.

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  2. justnick 06.01.2018 12:38 # justnick
    Пусиь худеет

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  3. mr-tsoy 06.01.2018 10:19 # mr-tsoy
    Будет прекрасно, если останется и проявит себя как топ защитник. ОДин минус он маленький ростом

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