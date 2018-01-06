Моуриньо упрекнул Конте насчет скандала с договорными матчами

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо продолжил словесную войну с Антонио Конте из "Челси", напомним своему коллеге, что тот участвовал в договорных матчах.

На текущей неделе Моуриньо заявил, что некоторые тренеры выглядят "клоунами" у бровки, и лично Жозе никогда бы не позволил себе подобное поведение.



Эти слова, с подачи журналистов, Конте воспринял на свой счет, напомним Моуриньо, что тот тоже был замечен в чересчур эмоциональном поведении у бровки.



Отвечая на реплику итальянского тренера, Жозе

напомнил о черном эпизоде в карьере Конте, вокруг которого несколько лет назад разгорелся скандал насчет участия в договорных матчах в Серии Б.



"Я совершенно не виню его. Я говорил насчет себя. Я говорил, что мне не нужно вести себя как клоун, чтобы выражать свою страсть. Я говорил, что мне нужно лучше контролировать свои эмоции.



"Да, я совершал ошибки в прошлом у бровки. Да, я буду совершать их меньше в будущем, но все равно порой буду их совершать. Но чего со мной никогда не происходило и никогда не произойдет, так это дисквалификации за договорные матчи. Этого со мной никогда не было и никогда не будет", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.

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