Моуриньо упрекнул Конте насчет скандала с договорными матчами

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо продолжил словесную войну с Антонио Конте из "Челси", напомним своему коллеге, что тот участвовал в договорных матчах.

На текущей неделе Моуриньо заявил, что некоторые тренеры выглядят "клоунами" у бровки, и лично Жозе никогда бы не позволил себе подобное поведение.

Эти слова, с подачи журналистов, Конте воспринял на свой счет, напомним Моуриньо, что тот тоже был замечен в чересчур эмоциональном поведении у бровки.

Отвечая на реплику итальянского тренера, Жозе
напомнил о черном эпизоде в карьере Конте, вокруг которого несколько лет назад разгорелся скандал насчет участия в договорных матчах в Серии Б.

"Я совершенно не виню его. Я говорил насчет себя. Я говорил, что мне не нужно вести себя как клоун, чтобы выражать свою страсть. Я говорил, что мне нужно лучше контролировать свои эмоции.

"Да, я совершал ошибки в прошлом у бровки. Да, я буду совершать их меньше в будущем, но все равно порой буду их совершать. Но чего со мной никогда не происходило и никогда не произойдет, так это дисквалификации за договорные матчи. Этого со мной никогда не было и никогда не будет", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.

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Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 827

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Последние комментарии:




  1. infamous 06.01.2018 07:48 # infamous
    Чем дальше тем ущербнее становится моур, скоро будет нечто подобное «я не ношу парик в отличие от некоторых»

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  2. bad-boy 06.01.2018 07:37 # bad-boy
    Моур совсем опустился, правду Конте про него говорит старческое слабоумие

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  3. hammersmith 06.01.2018 07:36 # hammersmith
    мдааа, красиво пописил на лоха пенсовского

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  4. wearechelsea 06.01.2018 07:20 # wearechelsea
    Чмоура до сих пор бомбит, что Конте привел нас к чемпионству в первый же год. Хахаха, а самое смешное, этот еблан будет тренить Муму еще докуя лет

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  5. cleverley88 06.01.2018 07:03 # cleverley88
    Базара нет... Красавчик! Красиво сказал!

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