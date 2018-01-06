Моуриньо упрекнул Конте насчет скандала с договорными матчами
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо продолжил словесную войну с Антонио Конте из "Челси", напомним своему коллеге, что тот участвовал в договорных матчах.
На текущей неделе Моуриньо заявил, что некоторые тренеры выглядят "клоунами" у бровки, и лично Жозе никогда бы не позволил себе подобное поведение.
Эти слова, с подачи журналистов, Конте воспринял на свой счет, напомним Моуриньо, что тот тоже был замечен в чересчур эмоциональном поведении у бровки.
Отвечая на реплику итальянского тренера, Жозе
напомнил о черном эпизоде в карьере Конте, вокруг которого несколько лет назад разгорелся скандал насчет участия в договорных матчах в Серии Б.
"Я совершенно не виню его. Я говорил насчет себя. Я говорил, что мне не нужно вести себя как клоун, чтобы выражать свою страсть. Я говорил, что мне нужно лучше контролировать свои эмоции.
"Да, я совершал ошибки в прошлом у бровки. Да, я буду совершать их меньше в будущем, но все равно порой буду их совершать. Но чего со мной никогда не происходило и никогда не произойдет, так это дисквалификации за договорные матчи. Этого со мной никогда не было и никогда не будет", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
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06.01.2018 07:00
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Чем дальше тем ущербнее становится моур, скоро будет нечто подобное «я не ношу парик в отличие от некоторых»
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Моур совсем опустился, правду Конте про него говорит старческое слабоумие
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мдааа, красиво пописил на лоха пенсовского
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Чмоура до сих пор бомбит, что Конте привел нас к чемпионству в первый же год. Хахаха, а самое смешное, этот еблан будет тренить Муму еще докуя лет
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Базара нет... Красавчик! Красиво сказал!
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