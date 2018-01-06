Ван Дейк: "Невозможно было дебютировать лучше"

Виргил Ван Дейк После победного гола против "Эвертона" защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что не мог и мечтать о лучшем дебюте за свой новый клуб.

Накануне вечером именно Ван Дейк решил судьбу мерсисайдского дерби в рамках 3-го раунда Кубка Англии. 26-летний голландец откликнулся на подачу углового на 84-й минуте и забил победный гол на глазах "Энфилда" — 2:1. Виргил счастлив, что столь убедительным образом начал отрабатывать заплаченные за него 75 миллионов фунтов.

"Я не думаю, что мой дебют мог получиться хоть сколько-нибудь лучше. Это был великолепный вечер".

"Нам не повезло в эпизоде с пропущенным голом, но забить победный гол в дерби в своем дебюте — это нечто, о чем мечтает каждый маленький мальчик. И мне это удалось".

"Я очень рад, что мы прошли в следующий раунд. У нас хорошие шансы выиграть этот турнир. Я очень рад дебютировать, забить и победить. Это просто великолепно", — цитирует Ван Дейка официальный веб-сайт "Ливерпуля".

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Метки Ван Дейк, Кубок Англии, Ливерпуль, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2018 06:00

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  1. hammersmith 06.01.2018 07:45 # hammersmith
    топарь

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  2. wearechelsea 06.01.2018 07:13 # wearechelsea
    Скажите кто-нибудь этому чуваку, что "Лузерпуль" и "трофеи" - это слова, которые вообще не относятся друг другу

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