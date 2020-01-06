"Эвертон" купил Дженка Тосуна

"Эвертон" официально объявил о приобретении нападающего "Бешикташа" Дженка Тосуна за 27 миллионов фунтов.

Напомним, "ириски" находились в поисках центрального нападающего с прошлого лета, когда они продали в "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Предыдущий тренер "Эвертона" Рональд Куман так и не смог пригласить нужного игрока, что впоследствии послужило одной из причин его увольнения.



Однако теперь у мерсисайдцев появился футболист, готовый взвалить на себя бремя бомбардира. Таковым обещает стать 26-летний Тосун, забивший 41 гол в 96 матчах турецкой лиги со старта сезона 2014/15.



Дженк, на счету которого 25 матчей за сборную Турции, заключил с "Эвертоном" контракт на четыре с половиной года. Персона нынешнего тренера "ирисок" Сэма Эллардайса стала важным фактором в решении Тосуна.



"Эвертон — отличный клуб с большой историей и большой культурой. Мне не терпится показать фанатам, игроком какого рода я являюсь".



"Премьер-Лига — сильная лига, я знаю об этом, но мои физические данные помогут мне. Кроме того, я владею обеими ногами, и мне кажется, что я хорошо действую в штрафной площади".



"Сэм Эллардайс сыграл большую роль в моем решении. Он действительно хотел меня заполучить сюда, и ощущение этого стало важной причиной, почему я перешел в "Эвертон", — сообщил Тосун.

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