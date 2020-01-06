"Эвертон" купил Дженка Тосуна
"Эвертон" официально объявил о приобретении нападающего "Бешикташа" Дженка Тосуна за 27 миллионов фунтов.
Напомним, "ириски" находились в поисках центрального нападающего с прошлого лета, когда они продали в "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Предыдущий тренер "Эвертона" Рональд Куман так и не смог пригласить нужного игрока, что впоследствии послужило одной из причин его увольнения.
Однако теперь у мерсисайдцев появился футболист, готовый взвалить на себя бремя бомбардира. Таковым обещает стать 26-летний Тосун, забивший 41 гол в 96 матчах турецкой лиги со старта сезона 2014/15.
Дженк, на счету которого 25 матчей за сборную Турции, заключил с "Эвертоном" контракт на четыре с половиной года. Персона нынешнего тренера "ирисок" Сэма Эллардайса стала важным фактором в решении Тосуна.
"Эвертон — отличный клуб с большой историей и большой культурой. Мне не терпится показать фанатам, игроком какого рода я являюсь".
"Премьер-Лига — сильная лига, я знаю об этом, но мои физические данные помогут мне. Кроме того, я владею обеими ногами, и мне кажется, что я хорошо действую в штрафной площади".
"Сэм Эллардайс сыграл большую роль в моем решении. Он действительно хотел меня заполучить сюда, и ощущение этого стало важной причиной, почему я перешел в "Эвертон", — сообщил Тосун.
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06.01.2018 01:15
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будет водить своим тосуном по губам пенсiм и скаму
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будет выигрывать КПР, ВХЮ и КП.
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Кста, будет е6ашить норм.
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будет ебать всяких лондонских середняков
для дубля лфк норм
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Ясно.
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