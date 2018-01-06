"Ливерпуль" и "Юнайтед" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

Виргил Ван Дейк Первыми участниками 4-го раунда Кубка Англии стали "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", добившись домашних побед над "Эвертоном" и "Дерби", соответственно.

"Ливерпулю" посчастливилось открыть счет в мерсисайдском дерби на 35-й минуте, когда Джеймс Милнер реализовал пенальти, назначенный за снос Адама Лалланы. Однако в середине второго тайма "ириски" отыгрались благодаря крученому удару Гульфи Сигурдссона с подступов к штрафной площадки.

Развязка в матче на "Энфилде" случилась на 86-й минуте, когда голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд ошибся на выходе при подаче углового и позволил дебютанту "красных" Виргилу Ван Дейку головой отправить мяч в ворота — 2:1.

Пришлось попотеть в этот вечер и "Юнайтед", который принимал на своем поле "Дерби". Представитель Чемпионшипа показал себя крепким орешком и даже имел свои моменты.

Когда казалось, что все идет к переигровке, Джесси Лингард нанес неотразимый дальний удар с подъема. А спустя еще несколько минут Ромелу Лукаку завершил контратаку после розыгрыша углового у ворот Серхио Ромеро — 2:0.

"Ливерпуль" — "Эвертон" — 2:1 (1:0)

Голы: Милнер 35 (пен), Ван Дейк 84 — Сигурдссон 67.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес (Соланке 77), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Александер-Арнольд 77), Джан, Окслейд-Чемберлен, Лаллана (Вейналдум 70), Мане, Фирмино.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Ягиелка, Мартина, Шнайдерлен, Маккарти (Дэвис 86), Руни (Лукман 52), Боласи, Калверт-Левин (Ниассе 82), Сигурдссон.

Предупреждения: Соланке — Маккарти, Руни.

"Манчестер Юнайтед" — "Дерби" — 2:0 (0:0)

Голы: Лингард 84, Лукаку 90.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Шоу, Эррера, Погба, Мата (Мартиаль 67), Лингард, Мхитарян (Лукаку 45), Рэшфорд (Феллайни 80).

"Дерби", Карсон, Кио, Расселл (Хансон 78), Лоуренс (Беннетт 81), Виздом, Пирс, Уиннал (Выдра 67), Вайманн, Олссен, Торн, Хаддлстоун.

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Метки Дерби, Кубок Англии, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.01.2018 00:55

Количество просмотров Просмотров: 5961

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 06.01.2018 07:43 # hammersmith
    ахахах эти лохи пенсi таки подписали себе своего хуйдерсона))
    ой ору с ебалаев))

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  2. hammersmith 06.01.2018 07:32 # hammersmith
    сэмми ли педик оказывается в эвертоне) вот сучара)

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  3. valiverpool 06.01.2018 04:43 # valiverpool
    челис - клуб из помойки, как и му-му за9ротыши

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  4. antuanpdf 06.01.2018 02:58 # antuanpdf
    биг Сэма в мю

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  5. steveg8 06.01.2018 02:51 # steveg8
    Ничего нового на фапле: пенсы глиномесят друг друга, остальные их окропляют. Больше всех струй как обычно принимает безмозг.

    (ответить)

  6. fanat-united 06.01.2018 02:43 # fanat-united
    Знатно же он парика обоссал, тот теперь запариться член изо рта доставать
    https://www.youtube.com/watch?v=adwi-DgcMqY

    (ответить)

  7. osprey 06.01.2018 02:20 # osprey
    Вирджил-Ловрен

    (ответить)

  8. knvlay 06.01.2018 02:15 # knvlay
    06.01.2018 01:38 #
    scud

    Специально восстановил пароль, чтобы написать, какой ты пидор!

    (ответить)

    Ахахахах

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  9. gidro-met 06.01.2018 02:09 # gidro-met
    "У меня достаточно ума, чтобы понимать, что его явно маловато" (с)

    какой-то сракотан

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  10. iskander8sg 06.01.2018 01:53 # iskander8sg
    Сидишь такой на сайте, почитываешь коменты и думать начинаешь, пенс - это диагноз и все они как гомосеки, но появляется пенс с "средним на аве" и сношает грита во все щели шваброй, без желания принести тому удовольствие..)
    Веселый 2018)

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  11. webb 06.01.2018 01:45 # webb
    Если Ливерпуль подпишет Мареза, обещаю целый месяц писать правильно название синей помойки chlensea!

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  12. ry-l 06.01.2018 01:38 # ry-l
    Шел 2018й год, грит горел от ожидаемой победы ЛФК в дерби в, особо непримечательном, матче кубка...

    (ответить)

  13. awesome-arsenal 06.01.2018 01:31 # awesome-arsenal
    чет ливерпуль не изменился в обороне

    (ответить)

  14. bezviz 06.01.2018 01:26 # bezviz
    sher-liverpool ожидаемо не заходит, хотя он был так уверен что кавтинья сыграет сегодня) снова я этого тупого лаптя мокнул в урину

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  15. tjk4 06.01.2018 01:24 # tjk4
    левая пенка, шальной гол с 50 метров, гол с стандарта, гол на 94 минуте из 3 добавленных - это сегодняшние реалии ливера

    Источник: http://fapl.ru/posts/59681/?c=1#c6569288

    у кого-то еще по другому, кроме Сити?

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  16. liverpoolfan94 06.01.2018 01:23 # liverpoolfan94
    Бля ору с пенсов которые смотрят 3 раунд КА Лфк

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  17. contrario 06.01.2018 01:21 # contrario
    в общем ВВД - с почином, Сэм физрук, Клопп топ, 75 лямов начали работать сразу, гуд.

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  18. bezviz 06.01.2018 01:21 # bezviz
    нет чтобы радоваться победе своей ничожной помойки, голу распиаренного бревна, они все "...грит, да грит" )) колбасники конечно отстают в развитии, но не настолько же, чтобы позволять о6оссывать себя одному человеку...

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  19. webb 06.01.2018 01:20 # webb
    Санта (Клопп), подари нам Мареза. Не нужно Лемара. Го Рияда, это будет бомба.

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  20. spartan 06.01.2018 01:19 # spartan
    гидропомет
    грит
    собакевич

    главные додии года на сайте. даже Артурик умнее и держится в сторонке

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