"Ливерпуль" и "Юнайтед" вышли в 4-й раунд Кубка Англии

Первыми участниками 4-го раунда Кубка Англии стали "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", добившись домашних побед над "Эвертоном" и "Дерби", соответственно.

"Ливерпулю" посчастливилось открыть счет в мерсисайдском дерби на 35-й минуте, когда Джеймс Милнер реализовал пенальти, назначенный за снос Адама Лалланы. Однако в середине второго тайма "ириски" отыгрались благодаря крученому удару Гульфи Сигурдссона с подступов к штрафной площадки.



Развязка в матче на "Энфилде" случилась на 86-й минуте, когда голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд ошибся на выходе при подаче углового и позволил дебютанту "красных" Виргилу Ван Дейку головой отправить мяч в ворота — 2:1.



Пришлось попотеть в этот вечер и "Юнайтед", который принимал на своем поле "Дерби". Представитель Чемпионшипа показал себя крепким орешком и даже имел свои моменты.



Когда казалось, что все идет к переигровке, Джесси Лингард нанес неотразимый дальний удар с подъема. А спустя еще несколько минут Ромелу Лукаку завершил контратаку после розыгрыша углового у ворот Серхио Ромеро — 2:0.



"Ливерпуль" — "Эвертон" — 2:1 (1:0)



Голы: Милнер 35 (пен), Ван Дейк 84 — Сигурдссон 67.



"Ливерпуль": Кариус, Гомес (Соланке 77), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Александер-Арнольд 77), Джан, Окслейд-Чемберлен, Лаллана (Вейналдум 70), Мане, Фирмино.



"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Ягиелка, Мартина, Шнайдерлен, Маккарти (Дэвис 86), Руни (Лукман 52), Боласи, Калверт-Левин (Ниассе 82), Сигурдссон.



Предупреждения: Соланке — Маккарти, Руни.



"Манчестер Юнайтед" — "Дерби" — 2:0 (0:0)



Голы: Лингард 84, Лукаку 90.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Шоу, Эррера, Погба, Мата (Мартиаль 67), Лингард, Мхитарян (Лукаку 45), Рэшфорд (Феллайни 80).



"Дерби", Карсон, Кио, Расселл (Хансон 78), Лоуренс (Беннетт 81), Виздом, Пирс, Уиннал (Выдра 67), Вайманн, Олссен, Торн, Хаддлстоун.

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