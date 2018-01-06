"Ливерпуль" и "Юнайтед" вышли в 4-й раунд Кубка Англии
Первыми участниками 4-го раунда Кубка Англии стали "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", добившись домашних побед над "Эвертоном" и "Дерби", соответственно.
"Ливерпулю" посчастливилось открыть счет в мерсисайдском дерби на 35-й минуте, когда Джеймс Милнер реализовал пенальти, назначенный за снос Адама Лалланы. Однако в середине второго тайма "ириски" отыгрались благодаря крученому удару Гульфи Сигурдссона с подступов к штрафной площадки.
Развязка в матче на "Энфилде" случилась на 86-й минуте, когда голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд ошибся на выходе при подаче углового и позволил дебютанту "красных" Виргилу Ван Дейку головой отправить мяч в ворота — 2:1.
Пришлось попотеть в этот вечер и "Юнайтед", который принимал на своем поле "Дерби". Представитель Чемпионшипа показал себя крепким орешком и даже имел свои моменты.
Когда казалось, что все идет к переигровке, Джесси Лингард нанес неотразимый дальний удар с подъема. А спустя еще несколько минут Ромелу Лукаку завершил контратаку после розыгрыша углового у ворот Серхио Ромеро — 2:0.
"Ливерпуль" — "Эвертон" — 2:1 (1:0)
Голы: Милнер 35 (пен), Ван Дейк 84 — Сигурдссон 67.
"Ливерпуль": Кариус, Гомес (Соланке 77), Матип, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Александер-Арнольд 77), Джан, Окслейд-Чемберлен, Лаллана (Вейналдум 70), Мане, Фирмино.
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Холгейт, Ягиелка, Мартина, Шнайдерлен, Маккарти (Дэвис 86), Руни (Лукман 52), Боласи, Калверт-Левин (Ниассе 82), Сигурдссон.
Предупреждения: Соланке — Маккарти, Руни.
"Манчестер Юнайтед" — "Дерби" — 2:0 (0:0)
Голы: Лингард 84, Лукаку 90.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Шоу, Эррера, Погба, Мата (Мартиаль 67), Лингард, Мхитарян (Лукаку 45), Рэшфорд (Феллайни 80).
"Дерби", Карсон, Кио, Расселл (Хансон 78), Лоуренс (Беннетт 81), Виздом, Пирс, Уиннал (Выдра 67), Вайманн, Олссен, Торн, Хаддлстоун.
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06.01.2018 00:55
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Последние комментарии:
ахахах эти лохи пенсi таки подписали себе своего хуйдерсона))
ой ору с ебалаев))
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сэмми ли педик оказывается в эвертоне) вот сучара)
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челис - клуб из помойки, как и му-му за9ротыши
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биг Сэма в мю
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Ничего нового на фапле: пенсы глиномесят друг друга, остальные их окропляют. Больше всех струй как обычно принимает безмозг.
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Знатно же он парика обоссал, тот теперь запариться член изо рта доставать
https://www.youtube.com/watch?v=adwi-DgcMqY
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Вирджил-Ловрен
(ответить)
06.01.2018 01:38 #
scud
Специально восстановил пароль, чтобы написать, какой ты пидор!
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Ахахахах
(ответить)
"У меня достаточно ума, чтобы понимать, что его явно маловато" (с)
какой-то сракотан
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Сидишь такой на сайте, почитываешь коменты и думать начинаешь, пенс - это диагноз и все они как гомосеки, но появляется пенс с "средним на аве" и сношает грита во все щели шваброй, без желания принести тому удовольствие..)
Веселый 2018)
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Если Ливерпуль подпишет Мареза, обещаю целый месяц писать правильно название синей помойки chlensea!
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Шел 2018й год, грит горел от ожидаемой победы ЛФК в дерби в, особо непримечательном, матче кубка...
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чет ливерпуль не изменился в обороне
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sher-liverpool ожидаемо не заходит, хотя он был так уверен что кавтинья сыграет сегодня) снова я этого тупого лаптя мокнул в урину
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левая пенка, шальной гол с 50 метров, гол с стандарта, гол на 94 минуте из 3 добавленных - это сегодняшние реалии ливера
Источник: http://fapl.ru/posts/59681/?c=1#c6569288
у кого-то еще по другому, кроме Сити?
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Бля ору с пенсов которые смотрят 3 раунд КА Лфк
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в общем ВВД - с почином, Сэм физрук, Клопп топ, 75 лямов начали работать сразу, гуд.
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нет чтобы радоваться победе своей ничожной помойки, голу распиаренного бревна, они все "...грит, да грит" )) колбасники конечно отстают в развитии, но не настолько же, чтобы позволять о6оссывать себя одному человеку...
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Санта (Клопп), подари нам Мареза. Не нужно Лемара. Го Рияда, это будет бомба.
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гидропомет
грит
собакевич
главные додии года на сайте. даже Артурик умнее и держится в сторонке
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