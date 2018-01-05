Эмре Джан договорился с "Ювентусом"
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан окончательно определился со своим будущим, достигнув принципиальной договоренности о переходе в "Ювентус" грядущим летом.
Как известно, на протяжении нескольких месяцев "красные" пытались склонить игрока сборной Германии к продлению сотрудничества, однако Эмре упорно не соглашался — то ли из-за финансовых разногласий, то ли из-за нежелания клуба включать в новый трудовой договор пункт об отступных.
Дождавшись наступления января, когда у Джана пошли заключительные полгода по действующему контракту, Эмре незамедлительно вступил в переговоры с "Ювентусом" и быстро достиг компромисса.
По информации Sky Italia, в четверг Джан и "Ювентус" совершили прорыв в переговорах, и теперь Эмре сможет спокойно доиграть сезон в "Ливерпуле", чтобы летом отправиться в Турин свободным агентом.
23-летнему полузащитнику остается надеяться, что главный тренер Юрген Клопп не усадит в его запас, поскольку свое будущее Эмре видит в другом клубе. До сих пор Джан был основным игроком "Ливерпуля", отметившись 15 появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
05.01.2018 22:00
Просмотров: 2327
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
клуп трамплин
(ответить)
Да люди верят во всякую херню особенно кто эту херню хочет услышать,т.е неадекватные болельщики, только я подкинул утку про уход Коутиньо так сразу начался срач про то что Ливерпуль трамплин и без Коутиньо нам пипец. Лохи я вас развел Коутиньо остается до лета
(ответить)
ну собственно судя по всему копченый из лейпцига прямая замена джану
(ответить)
весной ожидается большой исход из "легендарного" клуба... ливер будут использовать как резиновое изделие... получение игровой практики, опыта и в топ клуб за трофеями...
(ответить)
Наконец-то.
(ответить)
единственное тело с физ. мощью в полузащите
(ответить)
deeeeeep deeeeeeep v zapas .
(ответить)
хай забирают эту уёпу досрочно прямо сейчас
(ответить)
Два лучших полузащитник уходят. Хэндо и Вейналлум с Миллером деградирующими остаются
(ответить)
мда, залупуль просто разваливается на глазах, как, кстати, и членче
(ответить)
Час назад "Барселона" договорилась с "Ливерпулем" о покупке Ф.Коутиньо сумма сделки составляет 138 миллионов фунтов и в качестве бонусов Ливерпуль получит 16.5 миллионов фунтов. Как сообщается в пресс релизе Коутиньо прилетает в Барселону в субботу вечером для прохождения медобследования. (Daily Mirror)
(ответить)
(ответить)
Что бы тут скаузеры ни говорили, считаю, что хороший игрок уходит. Если ещё и Коутиньо уйдёт одного Кейта будет мало, чтобы дефицит заполнить.
(ответить)
наконец-то
(ответить)
Ебучий юве, сук закинтье чирик, берите щас его(
(ответить)
поц перестал прогрессировать в ливере и уже где-то года полтора стоит на месте в развитии
в джуве вырастет в топ игрока
чекайте
(ответить)
Коутиньо, Джан, летом Салах и Фирмино. Все валят с тонущего корабля.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий