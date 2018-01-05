Эмре Джан договорился с "Ювентусом"

Эмре Джан Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан окончательно определился со своим будущим, достигнув принципиальной договоренности о переходе в "Ювентус" грядущим летом.

Как известно, на протяжении нескольких месяцев "красные" пытались склонить игрока сборной Германии к продлению сотрудничества, однако Эмре упорно не соглашался — то ли из-за финансовых разногласий, то ли из-за нежелания клуба включать в новый трудовой договор пункт об отступных.

Дождавшись наступления января, когда у Джана пошли заключительные полгода по действующему контракту, Эмре незамедлительно вступил в переговоры с "Ювентусом" и быстро достиг компромисса.

По информации Sky Italia, в четверг Джан и "Ювентус" совершили прорыв в переговорах, и теперь Эмре сможет спокойно доиграть сезон в "Ливерпуле", чтобы летом отправиться в Турин свободным агентом.

23-летнему полузащитнику остается надеяться, что главный тренер Юрген Клопп не усадит в его запас, поскольку свое будущее Эмре видит в другом клубе. До сих пор Джан был основным игроком "Ливерпуля", отметившись 15 появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.

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Метки Джан, Ливерпуль, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 2327

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Последние комментарии:




  1. bluehonorcfc9 06.01.2018 00:38 # bluehonorcfc9
    клуп трамплин

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  2. martingor 06.01.2018 00:04 # martingor
    Да люди верят во всякую херню особенно кто эту херню хочет услышать,т.е неадекватные болельщики, только я подкинул утку про уход Коутиньо так сразу начался срач про то что Ливерпуль трамплин и без Коутиньо нам пипец. Лохи я вас развел Коутиньо остается до лета

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  3. cunningham 05.01.2018 23:09 # cunningham
    ну собственно судя по всему копченый из лейпцига прямая замена джану

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  4. kojan 05.01.2018 23:07 # kojan
    весной ожидается большой исход из "легендарного" клуба... ливер будут использовать как резиновое изделие... получение игровой практики, опыта и в топ клуб за трофеями...

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  5. webb 05.01.2018 22:50 # webb
    Наконец-то.

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  6. lfcynwa 05.01.2018 22:48 # lfcynwa
    единственное тело с физ. мощью в полузащите

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  7. chr1s8rown 05.01.2018 22:33 # chr1s8rown
    deeeeeep deeeeeeep v zapas .

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  8. contrario 05.01.2018 22:27 # contrario
    хай забирают эту уёпу досрочно прямо сейчас

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  9. gidro-met 05.01.2018 22:25 # gidro-met
    Два лучших полузащитник уходят. Хэндо и Вейналлум с Миллером деградирующими остаются

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  10. imfake 05.01.2018 22:21 # imfake
    мда, залупуль просто разваливается на глазах, как, кстати, и членче

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  11. martingor 05.01.2018 22:21 # martingor
    Час назад "Барселона" договорилась с "Ливерпулем" о покупке Ф.Коутиньо сумма сделки составляет 138 миллионов фунтов и в качестве бонусов Ливерпуль получит 16.5 миллионов фунтов. Как сообщается в пресс релизе Коутиньо прилетает в Барселону в субботу вечером для прохождения медобследования. (Daily Mirror)
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  12. sausage 05.01.2018 22:19 # sausage
    Что бы тут скаузеры ни говорили, считаю, что хороший игрок уходит. Если ещё и Коутиньо уйдёт одного Кейта будет мало, чтобы дефицит заполнить.

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  13. spartan 05.01.2018 22:19 # spartan
    наконец-то

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  14. gerrard08 05.01.2018 22:15 # gerrard08
    Ебучий юве, сук закинтье чирик, берите щас его(

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  15. melwood-lfc 05.01.2018 22:05 # melwood-lfc
    поц перестал прогрессировать в ливере и уже где-то года полтора стоит на месте в развитии
    в джуве вырастет в топ игрока
    чекайте

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  16. shirokov15 05.01.2018 22:04 # shirokov15
    Коутиньо, Джан, летом Салах и Фирмино. Все валят с тонущего корабля.

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