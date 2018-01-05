Эмре Джан договорился с "Ювентусом"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан окончательно определился со своим будущим, достигнув принципиальной договоренности о переходе в "Ювентус" грядущим летом.

Как известно, на протяжении нескольких месяцев "красные" пытались склонить игрока сборной Германии к продлению сотрудничества, однако Эмре упорно не соглашался — то ли из-за финансовых разногласий, то ли из-за нежелания клуба включать в новый трудовой договор пункт об отступных.



Дождавшись наступления января, когда у Джана пошли заключительные полгода по действующему контракту, Эмре незамедлительно вступил в переговоры с "Ювентусом" и быстро достиг компромисса.



По информации Sky Italia, в четверг Джан и "Ювентус" совершили прорыв в переговорах, и теперь Эмре сможет спокойно доиграть сезон в "Ливерпуле", чтобы летом отправиться в Турин свободным агентом.



23-летнему полузащитнику остается надеяться, что главный тренер Юрген Клопп не усадит в его запас, поскольку свое будущее Эмре видит в другом клубе. До сих пор Джан был основным игроком "Ливерпуля", отметившись 15 появлениями в старте в этом сезоне Премьер-Лиги.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич