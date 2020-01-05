Невилл: "Тренеры "Юнайтед" не жалуются"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл попросил главного тренера Жозе Моуриньо прекратить жаловаться на все подряд.

Только за последние пару месяцев Моуриньо пожаловался на сверхрасходы своих соседей из "Манчестер Сити", обвинил рефери Премьер-Лиги в заговоре против МЮ и раскритиковал легенду клуба Пола Скоулза.



Невилл считает, что тренер "Юнайтед" не имеет права вести себя подобным образом. Ныне эксперт Sky Sports просит Моуриньо прекратить жалобы и заняться делом.



"Противостояние таких тренеров, как Моуриньо и Гвардиола, лишь повышает градус ожиданий. Статус "Манчестер Юнайтед" тоже влияет на требования публики: критика встречается так же часто, как и похвала".



"Нужно забыть о том, что находится вне твоего контроля, никто не станет тебя жалеть. Когда ты тренируешь "Манчестер Юнайтед", ты должен смириться с этим и преодолеть все неприятности", - цитирует Невилла Daily Star.

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