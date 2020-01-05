Невилл: "Тренеры "Юнайтед" не жалуются"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл попросил главного тренера Жозе Моуриньо прекратить жаловаться на все подряд.
Только за последние пару месяцев Моуриньо пожаловался на сверхрасходы своих соседей из "Манчестер Сити", обвинил рефери Премьер-Лиги в заговоре против МЮ и раскритиковал легенду клуба Пола Скоулза.
Невилл считает, что тренер "Юнайтед" не имеет права вести себя подобным образом. Ныне эксперт Sky Sports просит Моуриньо прекратить жалобы и заняться делом.
"Противостояние таких тренеров, как Моуриньо и Гвардиола, лишь повышает градус ожиданий. Статус "Манчестер Юнайтед" тоже влияет на требования публики: критика встречается так же часто, как и похвала".
"Нужно забыть о том, что находится вне твоего контроля, никто не станет тебя жалеть. Когда ты тренируешь "Манчестер Юнайтед", ты должен смириться с этим и преодолеть все неприятности", - цитирует Невилла Daily Star.
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05.01.2018 21:00
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Как же по кайфу, что этот обосыш не был приглашен в МС. Быть терпилами на фапли, это полный зашквар. Смотреть на этот гавно ногомяч, а потом ещё расхваливать, и защищать свою команду от нападок ( хотя блевотина так и просится наружу ) садомазохизм.
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та кому вы гоните, саф тоже частенько гнал на судей итд
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Час назад "Барселона" договорилась с "Ливерпулем" о покупке Ф.Коутиньо сумма сделки составляет 138 миллионов фунтов и в качестве бонусов Ливерпуль получит 16.5 миллионов фунтов. Как сообщается в пресс релизе Коутиньо прилетает в Барселону в субботу вечером для прохождения медобследования. (Daily Mirror)
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теперь будет снова, только имя другое подставить:
"Думаю, единственное, чем занимается Невилл, – это критикует. Он не комментирует, а именно критикует, это разные вещи"
Опять Жозефина будет ныть, что все против него: бывшие игроки и легенды клуба, болельщики, судьи, календарь и финансы МС. Этот круговорот ему в рот не остановить.
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кто-то должен был это сказать этому клоуну.
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Синдром бабы гали
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