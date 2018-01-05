"Челси" подтвердил покупку Росса Баркли

Росс Баркли "Челси" официально подтвердил приобретение полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росса Баркли. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Баркли был близок к уходу с "Гудисон Парк" еще прошлым летом, однако из-за тяжелой травмы задней поверхности бедра решил повременить со сменой клуба. Вернувшись в строй, Росс определился с дальнейшим направлением своей карьеры.

Несмотря на серьезный интерес со стороны "Тоттенхэма", Росс решил присоединиться к команде Антонио Конте. Сегодня Баркли прошел медицинское обследование и заключил с "синими" контракт на пять с половиной лет, получив футболку с 8-м игровым номером.

"Я ошеломлен. Я нахожусь в предвкушении, и мне действительно не терпится начать. Новый старт в новом клубе вроде "Челси" — это невероятно для меня. Я собираюсь продолжить с того, где я остановился в прошлом сезоне. Я надеюсь прибавить и добавить голов своей игре", — сообщил Баркли.

Добавим, что в этом сезоне 24-летний Баркли еще не сыграл ни одного матча, а это означает, что Росс сможет помочь "Челси" на всех четырех фронтах.

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Метки Баркли, трансферы, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2018 20:15

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. rollik707 06.01.2018 04:59 # rollik707
    Вроде бы норм покупка. Единственное что беспокоит это отсутствие практики. А так за 15 млн это по меркам сегодняшнего ТР - даром.

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  2. baurlfc78 06.01.2018 01:37 # baurlfc78
    Все эти англичане все подкаблучники... даже с женами пришли подписывать новый контракт ...

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  3. pan1ka 06.01.2018 00:58 # pan1ka
    две красные помойки отскочили

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  4. girasimus 06.01.2018 00:56 # girasimus
    Почитал коменты, поднялось настроение, надо почаще заходить на ФАПЛ

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  5. gidro-met 06.01.2018 00:55 # gidro-met
    Сегодня день мочи! Моча подаётся на специальном фуршете для фанатов Дерби,,,, как можно в конце было не удержать ничейку против шайки пиковых чудищ, без комментариев)

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  6. skychnie-oboi 06.01.2018 00:50 # skychnie-oboi
    Изи, Ван Дейк добавил защите +500 уверенности.
    Никакого мандража.Топ покупка, конечно все проблемы за 1 матч не решить, но уже скачек на 500 шагов вперед.

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  7. lexa-arsenal 06.01.2018 00:50 # lexa-arsenal
    Основой катать с Дерби, ахххахаххааххха

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  8. electric 06.01.2018 00:50 # electric
    ловрен плачет вместе с гритом?

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  9. tursa 06.01.2018 00:49 # tursa
    клопп сразу побежал к мане, походу реально отец и сын

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  10. rap-woiska 06.01.2018 00:48 # rap-woiska
    итог этого матча каков? -Грит обоссан,всё что нужно знать, остальное не важно.

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  11. ooaaaa 06.01.2018 00:48 # ooaaaa
    ну и нормально, переигровки не нужны

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  12. dragonishka 06.01.2018 00:47 # dragonishka
    Ломела Рукака!

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  13. ian 06.01.2018 00:47 # ian
    Короткие пасы Джана на 28 метров от своего епал. У него квадрат с иксом поменяли что ли

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  14. knvlay 06.01.2018 00:46 # knvlay
    Когда портовая помойка перестанет отскакивать?

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  15. spartan 06.01.2018 00:43 # spartan
    Оксимирон как заиграл то. спс Венгеру за отличного игрока

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  16. pan1ka 06.01.2018 00:43 # pan1ka
    пляя портовые дауны! читать смешно ваши убогие высеры.
    не задрачивайте, эффект новичка пройдет и уже в след игре обосретесь

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  17. imf-tau 06.01.2018 00:43 # imf-tau
    Бля, отдайте номер 7 Лингардиньо - на фоне этого кладбища валюты в атаке единственный просвет. Хоть кто-то за клуб рвет.

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  18. melwood-lfc 06.01.2018 00:42 # melwood-lfc
    Лукман норм
    Чарльтон неплохих пацанов выпускает всегда

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  19. rap-woiska 06.01.2018 00:42 # rap-woiska
    вы только посмотрите как обоссанный хохол забился в угол, орет наверное в хyй:)

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  20. tjk4 06.01.2018 00:42 # tjk4
    Навесы Окса просто божественные!!!!

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