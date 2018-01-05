"Челси" подтвердил покупку Росса Баркли
"Челси" официально подтвердил приобретение полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росса Баркли. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.
Баркли был близок к уходу с "Гудисон Парк" еще прошлым летом, однако из-за тяжелой травмы задней поверхности бедра решил повременить со сменой клуба. Вернувшись в строй, Росс определился с дальнейшим направлением своей карьеры.
Несмотря на серьезный интерес со стороны "Тоттенхэма", Росс решил присоединиться к команде Антонио Конте. Сегодня Баркли прошел медицинское обследование и заключил с "синими" контракт на пять с половиной лет, получив футболку с 8-м игровым номером.
"Я ошеломлен. Я нахожусь в предвкушении, и мне действительно не терпится начать. Новый старт в новом клубе вроде "Челси" — это невероятно для меня. Я собираюсь продолжить с того, где я остановился в прошлом сезоне. Я надеюсь прибавить и добавить голов своей игре", — сообщил Баркли.
Добавим, что в этом сезоне 24-летний Баркли еще не сыграл ни одного матча, а это означает, что Росс сможет помочь "Челси" на всех четырех фронтах.
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05.01.2018 20:15
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Последние комментарии:
Вроде бы норм покупка. Единственное что беспокоит это отсутствие практики. А так за 15 млн это по меркам сегодняшнего ТР - даром.
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Все эти англичане все подкаблучники... даже с женами пришли подписывать новый контракт ...
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две красные помойки отскочили
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Почитал коменты, поднялось настроение, надо почаще заходить на ФАПЛ
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Сегодня день мочи! Моча подаётся на специальном фуршете для фанатов Дерби,,,, как можно в конце было не удержать ничейку против шайки пиковых чудищ, без комментариев)
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Изи, Ван Дейк добавил защите +500 уверенности.
Никакого мандража.Топ покупка, конечно все проблемы за 1 матч не решить, но уже скачек на 500 шагов вперед.
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Основой катать с Дерби, ахххахаххааххха
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ловрен плачет вместе с гритом?
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клопп сразу побежал к мане, походу реально отец и сын
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итог этого матча каков? -Грит обоссан,всё что нужно знать, остальное не важно.
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ну и нормально, переигровки не нужны
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Ломела Рукака!
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Короткие пасы Джана на 28 метров от своего епал. У него квадрат с иксом поменяли что ли
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Когда портовая помойка перестанет отскакивать?
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Оксимирон как заиграл то. спс Венгеру за отличного игрока
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пляя портовые дауны! читать смешно ваши убогие высеры.
не задрачивайте, эффект новичка пройдет и уже в след игре обосретесь
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Бля, отдайте номер 7 Лингардиньо - на фоне этого кладбища валюты в атаке единственный просвет. Хоть кто-то за клуб рвет.
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Лукман норм
Чарльтон неплохих пацанов выпускает всегда
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вы только посмотрите как обоссанный хохол забился в угол, орет наверное в хyй:)
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Навесы Окса просто божественные!!!!
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