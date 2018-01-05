"Челси" подтвердил покупку Росса Баркли

"Челси" официально подтвердил приобретение полузащитника "Эвертона" и сборной Англии Росса Баркли. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Баркли был близок к уходу с "Гудисон Парк" еще прошлым летом, однако из-за тяжелой травмы задней поверхности бедра решил повременить со сменой клуба. Вернувшись в строй, Росс определился с дальнейшим направлением своей карьеры.



Несмотря на серьезный интерес со стороны "Тоттенхэма", Росс решил присоединиться к команде Антонио Конте. Сегодня Баркли прошел медицинское обследование и заключил с "синими" контракт на пять с половиной лет, получив футболку с 8-м игровым номером.



"Я ошеломлен. Я нахожусь в предвкушении, и мне действительно не терпится начать. Новый старт в новом клубе вроде "Челси" — это невероятно для меня. Я собираюсь продолжить с того, где я остановился в прошлом сезоне. Я надеюсь прибавить и добавить голов своей игре", — сообщил Баркли.



Добавим, что в этом сезоне 24-летний Баркли еще не сыграл ни одного матча, а это означает, что Росс сможет помочь "Челси" на всех четырех фронтах.

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