Конте раскритиковал Моуриньо и Венгера

Жозе Моуриньо и Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил на недавние замечания своих коллег Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсена Венгера из "Арсенала".

Явно намекая на Конте, ранее в этом сезоне Моуриньо назвал "клоунами" тренеров, которые беснуются у бровки и ведут себя вызывающим образом. В ответ Антонио припомнил португальцу, как тот на коленях прокатился по газону "Олд Траффорд" еще будучи тренером "Порту".

"Думаю, под клоуном он имел в виду себя. Иногда люди забывают, что делали в прошлом", - приводит слова Конте Daily Express.

Также Антонио ответил на замечания Венгера по поводу судейства в лондонском дерби с "Челси". Итальянец посоветовал коллеге не жаловаться, а пересмотреть игру заново - тогда Арсен поймет, что "синим" не повезло гораздо больше.

"Если Арсен посмотрит игру во второй раз, он поймет, что ему еще повезло с судейскими решениями. Он забывает, что три предыдущих матча с "Арсеналом" мы завершали в меньшинстве", - добавил Конте.

--

Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич



Метки Арсенал, Венгер, Конте, Моуриньо, Челси, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.01.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 7097

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. berloga777 06.01.2018 01:40 # berloga777
    Сеня давно в маразмЕ, а Жозик солидно сдал в результатах и старые майнд геймс уже не работают, окропил его Конте, серьезно так

    (ответить)

  2. ddf 05.01.2018 22:03 # ddf
    да заебал этот Конте с начало доказывай что нибудь потом говори про Маура

    (ответить)

  3. stakhanov 05.01.2018 21:54 # stakhanov
    сайт дебилов.. серые пятна..

    (ответить)

  4. fc-oil 05.01.2018 21:47 # fc-oil
    Подгорело у парика. Реально клоун! Прыгает так, что аж парик от лысины подлетает.

    (ответить)

  5. cunningham 05.01.2018 21:16 # cunningham
    у жозе уже альцгеймер походу начался.
    начал вести себя как венгер только хуже в несколько раз.
    синдром неудачника.

    (ответить)

  6. danik9 05.01.2018 20:58 # danik9
    Как же приятно иногда тут сидеть, пришел уставший после работы, сел и давай поливать говном всех нефанатов великого ЛИВЕРПУЛЯ, аж душа радуется. А на следующее утро открыл все ответы и опять душа радуется, какие же вокруг дебилы. Всем добра, наконец выходные, до понедельника ^_^

    (ответить)

  7. pauk 05.01.2018 20:58 # pauk
    Под шконарь загнал опущенных. Рилли, чем сегодняшний Жозе отличается от Венгера? Неудачник, который ищет виноватых везде, кроме как в зеркале. Их футбол не работает. Свой последний титул Особенный выиграл с Челси.

    (ответить)

  8. knvlay 05.01.2018 20:54 # knvlay
    Тупой парик контекс смог всего лишь метнуть стрелку в стиле пенса.

    (ответить)

  9. chelsea2002 05.01.2018 20:51 # chelsea2002
    Убеждаюсь что никого сильнее Конте в майнт геймс нет.. очень красиво и по делу заткнул обоих.. они теперь сто раз подумают прежде чем что то про Челси говорить.. знают что Конте им сразу ответит

    (ответить)

  10. infamous 05.01.2018 20:43 # infamous
    Я просто удивляюсь от того, насколько он грамотно отвечает физрукам, гений просто

    (ответить)

  11. footballstyle 05.01.2018 20:39 # footballstyle
    нормально обоссал старого пердуна венгера так))

    (ответить)

  12. tema-man-united 05.01.2018 20:32 # tema-man-united
    кобзон сравнил радость от выхода в финал лч 14 лет назад с его даунскими судорогами после каждой обводки озара, пиздец нахой))

    (ответить)

  13. monsieurgood 05.01.2018 20:30 # monsieurgood
    Вот, так и надо! Как мужик всех обоссал. Четко и дельно, а не как Моур и Венгре со своими намеками, жалобами и хождениями вокруг да около. Сразу видно, что у топовой команды топовый тренер.

    (ответить)

  14. rap-woiska 05.01.2018 20:26 # rap-woiska
    нормально так на обоссаного псыкнул

    (ответить)

  15. chelsea1983 05.01.2018 20:25 # chelsea1983
    Воткнул обеим !! Венгер нитик ! Морынье клоун- провакатор

    (ответить)

  16. fanat-united 05.01.2018 20:21 # fanat-united
    Вот вафельница, моур не называл конкретных фамилий, но этот клоун и так понял что о нём речь

    (ответить)

  17. fog 05.01.2018 20:07 # fog
    Зачётно провёл членом по губам скамью и анонирам.

    (ответить)

  18. ruschelsea 05.01.2018 20:05 # ruschelsea
    Заткнул обоих. Красава дон Антонио.

    (ответить)

  19. psycho1 05.01.2018 20:04 # psycho1
    Норм обособленный и Сеня собрали обоссаного парика. Почему итальяшка такой тупой? Классические игры разума в АПЛ с давних времен, но эта днина только кидается как псина и огрызается.

    "Думаю он имел ввидю сибя, думаю он забиваить три прошлых матча" это все, на что ему мозгов хватило? Детский сад. Такого тупого физручишки в АПЛ еще не было.

    (ответить)

  20. vasya-mu 05.01.2018 20:03 # vasya-mu
    ну рили же, что Конте, что Клопп - ведут себя как ебанашки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: