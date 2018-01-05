Конте раскритиковал Моуриньо и Венгера
Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил на недавние замечания своих коллег Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсена Венгера из "Арсенала".
Явно намекая на Конте, ранее в этом сезоне Моуриньо назвал "клоунами" тренеров, которые беснуются у бровки и ведут себя вызывающим образом. В ответ Антонио припомнил португальцу, как тот на коленях прокатился по газону "Олд Траффорд" еще будучи тренером "Порту".
"Думаю, под клоуном он имел в виду себя. Иногда люди забывают, что делали в прошлом", - приводит слова Конте Daily Express.
Также Антонио ответил на замечания Венгера по поводу судейства в лондонском дерби с "Челси". Итальянец посоветовал коллеге не жаловаться, а пересмотреть игру заново - тогда Арсен поймет, что "синим" не повезло гораздо больше.
"Если Арсен посмотрит игру во второй раз, он поймет, что ему еще повезло с судейскими решениями. Он забывает, что три предыдущих матча с "Арсеналом" мы завершали в меньшинстве", - добавил Конте.
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05.01.2018 20:00
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Последние комментарии:
Сеня давно в маразмЕ, а Жозик солидно сдал в результатах и старые майнд геймс уже не работают, окропил его Конте, серьезно так
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да заебал этот Конте с начало доказывай что нибудь потом говори про Маура
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сайт дебилов.. серые пятна..
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Подгорело у парика. Реально клоун! Прыгает так, что аж парик от лысины подлетает.
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у жозе уже альцгеймер походу начался.
начал вести себя как венгер только хуже в несколько раз.
синдром неудачника.
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Как же приятно иногда тут сидеть, пришел уставший после работы, сел и давай поливать говном всех нефанатов великого ЛИВЕРПУЛЯ, аж душа радуется. А на следующее утро открыл все ответы и опять душа радуется, какие же вокруг дебилы. Всем добра, наконец выходные, до понедельника ^_^
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Под шконарь загнал опущенных. Рилли, чем сегодняшний Жозе отличается от Венгера? Неудачник, который ищет виноватых везде, кроме как в зеркале. Их футбол не работает. Свой последний титул Особенный выиграл с Челси.
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Тупой парик контекс смог всего лишь метнуть стрелку в стиле пенса.
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Убеждаюсь что никого сильнее Конте в майнт геймс нет.. очень красиво и по делу заткнул обоих.. они теперь сто раз подумают прежде чем что то про Челси говорить.. знают что Конте им сразу ответит
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Я просто удивляюсь от того, насколько он грамотно отвечает физрукам, гений просто
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нормально обоссал старого пердуна венгера так))
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кобзон сравнил радость от выхода в финал лч 14 лет назад с его даунскими судорогами после каждой обводки озара, пиздец нахой))
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Вот, так и надо! Как мужик всех обоссал. Четко и дельно, а не как Моур и Венгре со своими намеками, жалобами и хождениями вокруг да около. Сразу видно, что у топовой команды топовый тренер.
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нормально так на обоссаного псыкнул
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Воткнул обеим !! Венгер нитик ! Морынье клоун- провакатор
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Вот вафельница, моур не называл конкретных фамилий, но этот клоун и так понял что о нём речь
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Зачётно провёл членом по губам скамью и анонирам.
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Заткнул обоих. Красава дон Антонио.
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Норм обособленный и Сеня собрали обоссаного парика. Почему итальяшка такой тупой? Классические игры разума в АПЛ с давних времен, но эта днина только кидается как псина и огрызается.
"Думаю он имел ввидю сибя, думаю он забиваить три прошлых матча" это все, на что ему мозгов хватило? Детский сад. Такого тупого физручишки в АПЛ еще не было.
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ну рили же, что Конте, что Клопп - ведут себя как ебанашки
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