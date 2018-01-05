Конте раскритиковал Моуриньо и Венгера

Главный тренер "Челси" Антонио Конте ответил на недавние замечания своих коллег Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Арсена Венгера из "Арсенала".

Явно намекая на Конте, ранее в этом сезоне Моуриньо назвал "клоунами" тренеров, которые беснуются у бровки и ведут себя вызывающим образом. В ответ Антонио припомнил португальцу, как тот на коленях прокатился по газону "Олд Траффорд" еще будучи тренером "Порту".



"Думаю, под клоуном он имел в виду себя. Иногда люди забывают, что делали в прошлом", - приводит слова Конте Daily Express.



Также Антонио ответил на замечания Венгера по поводу судейства в лондонском дерби с "Челси". Итальянец посоветовал коллеге не жаловаться, а пересмотреть игру заново - тогда Арсен поймет, что "синим" не повезло гораздо больше.



"Если Арсен посмотрит игру во второй раз, он поймет, что ему еще повезло с судейскими решениями. Он забывает, что три предыдущих матча с "Арсеналом" мы завершали в меньшинстве", - добавил Конте.

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