Венгер дисквалифицирован на три матча

Арсен Венгер и Майк Дин За оскорбления в адрес рефери Майка Дина главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был дисквалифицирован на три игры и оштрафован на 40 тысяч фунтов.

Поединок на "Хоторнс" под Новый Год завершился скандалом: Венгер остался недоволен решением Дина назначить в ворота "канониров" пенальти, с которого "Вест Бромвич" сравнял счет и ушел от поражения.

Еще во время игры Арсен устроил бурное разбирательство с арбитром. К послематчевой пресс-конференции Венгер не успокоился: француз заявил, что Дин увидел то, что хотел увидеть.

По мотивам этого матча FA сначала выдвинула в адрес Арсена официальные обвинения, а сегодня дисквалифицировала на три игры и выписала штраф на 40 тысяч фунтов. Организация объяснила свое решение тем, что "Венгер усомнился в непредвзятости Дина и вел себя неподобающим образом".

Дисквалификация Арсена начнет действовать уже с воскресного матча Кубка Англии против "Ноттингема", затронет первый полуфинал Кубка Лиги с "Челси" и поединок с "Борнмутом" в рамках Премьер-Лиги.

Отметим, что на следующей неделе Венгера, вероятно, ждет новое наказание – и снова касательно комментариев об арбитре. FA уже потребовала от Венгера объяснить слова, сказанные как до, так и после матча с "Челси" в среду вечером.

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Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 05.01.2018 19:20

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Последние комментарии:




  1. vt2109 05.01.2018 19:50 # vt2109
    Рияд Марез был замечен в лондонском аэропорту. В услугах игрока заинтересованы Тоттенхэм и Арсенал. У игрока есть договоренность с клубом об уходе в зимнее трансферное окно в случае поступления предложения. (LES)

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  2. chr1s8rown 05.01.2018 19:46 # chr1s8rown
    zagovor

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  3. rimas-irsan 05.01.2018 19:44 # rimas-irsan
    в ФА совсем изверги сидят, затравили уважаемого человека

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  4. ooaaaa 05.01.2018 19:40 # ooaaaa
    Goals since August 2015:
    R. Mahrez (30)
    P. Coutinho (28)
    E. Hazard (26)

    Assists since August 2015:
    R. Mahrez (21)
    P. Coutinho (18)
    E. Hazard (10)

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  5. role-playin 05.01.2018 19:37 # role-playin
    Шлепнули по губам анонирам

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  6. arnold 05.01.2018 19:34 # arnold
    Ору, так я ссу на вас, вы на меня, назовем это так, чисто фапловский жаргон, но фишка в том, что я ссу на ваши клубы, обсераю их, а вы в ответ пишете про меня) я же не пишу лично про кого-то, так изредка могу постебать юльку или иана, и все) а вы же чисто на меня переключаетесь, значит я привлек внимание своим обсером, значит вы горите, простейшая логика ведь)

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  7. fog 05.01.2018 19:32 # fog
    Маразматик допизделся.

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  8. reams 05.01.2018 19:30 # reams
    это заговор блеать ))

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  9. wmrpkvhzeflbrmo 05.01.2018 19:29 # wmrpkvhzeflbrmo
    Мало дали. FA не учла его жалобы в прошлых сезонах, когда он жаловался на судей. В общем, предвзятое отношение у FA: одних жалеет малыми сроками, других нет.

    Пусть эта дисквалификация станет уроком и для Конте с Моуринье

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  10. wengerrrro 05.01.2018 19:26 # wengerrrro
    теперь ещё больше ныть будет

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  11. antivariant 05.01.2018 19:25 # antivariant
    бабушка веня терпила

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  12. cristean2 05.01.2018 19:25 # cristean2
    Докукарекался, питух старый.

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  13. ooaaaa 05.01.2018 19:25 # ooaaaa
    LAZAR MARKOVIC LINKED WITH CHINA TRANSFER

    A report has emerged that people close to the winger claim that a bid in the region of 10M has come in for him from an unnamed club in the Chinese Super League.

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  14. cristean2 05.01.2018 19:24 # cristean2
    ахахахах))

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