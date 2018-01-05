Венгер дисквалифицирован на три матча
За оскорбления в адрес рефери Майка Дина главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был дисквалифицирован на три игры и оштрафован на 40 тысяч фунтов.
Поединок на "Хоторнс" под Новый Год завершился скандалом: Венгер остался недоволен решением Дина назначить в ворота "канониров" пенальти, с которого "Вест Бромвич" сравнял счет и ушел от поражения.
Еще во время игры Арсен устроил бурное разбирательство с арбитром. К послематчевой пресс-конференции Венгер не успокоился: француз заявил, что Дин увидел то, что хотел увидеть.
По мотивам этого матча FA сначала выдвинула в адрес Арсена официальные обвинения, а сегодня дисквалифицировала на три игры и выписала штраф на 40 тысяч фунтов. Организация объяснила свое решение тем, что "Венгер усомнился в непредвзятости Дина и вел себя неподобающим образом".
Дисквалификация Арсена начнет действовать уже с воскресного матча Кубка Англии против "Ноттингема", затронет первый полуфинал Кубка Лиги с "Челси" и поединок с "Борнмутом" в рамках Премьер-Лиги.
Отметим, что на следующей неделе Венгера, вероятно, ждет новое наказание – и снова касательно комментариев об арбитре. FA уже потребовала от Венгера объяснить слова, сказанные как до, так и после матча с "Челси" в среду вечером.
Читайте в Telegram: канал FAPL.ru и Всякая Дзич
05.01.2018 19:20
Просмотров: 825
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Рияд Марез был замечен в лондонском аэропорту. В услугах игрока заинтересованы Тоттенхэм и Арсенал. У игрока есть договоренность с клубом об уходе в зимнее трансферное окно в случае поступления предложения. (LES)
(ответить)
zagovor
(ответить)
в ФА совсем изверги сидят, затравили уважаемого человека
(ответить)
Goals since August 2015:
R. Mahrez (30)
P. Coutinho (28)
E. Hazard (26)
Assists since August 2015:
R. Mahrez (21)
P. Coutinho (18)
E. Hazard (10)
(ответить)
Шлепнули по губам анонирам
(ответить)
Ору, так я ссу на вас, вы на меня, назовем это так, чисто фапловский жаргон, но фишка в том, что я ссу на ваши клубы, обсераю их, а вы в ответ пишете про меня) я же не пишу лично про кого-то, так изредка могу постебать юльку или иана, и все) а вы же чисто на меня переключаетесь, значит я привлек внимание своим обсером, значит вы горите, простейшая логика ведь)
(ответить)
Маразматик допизделся.
(ответить)
это заговор блеать ))
(ответить)
Мало дали. FA не учла его жалобы в прошлых сезонах, когда он жаловался на судей. В общем, предвзятое отношение у FA: одних жалеет малыми сроками, других нет.
Пусть эта дисквалификация станет уроком и для Конте с Моуринье
(ответить)
теперь ещё больше ныть будет
(ответить)
бабушка веня терпила
(ответить)
Докукарекался, питух старый.
(ответить)
LAZAR MARKOVIC LINKED WITH CHINA TRANSFER
A report has emerged that people close to the winger claim that a bid in the region of 10M has come in for him from an unnamed club in the Chinese Super League.
(ответить)
ахахахах))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий