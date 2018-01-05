Венгер дисквалифицирован на три матча

За оскорбления в адрес рефери Майка Дина главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер был дисквалифицирован на три игры и оштрафован на 40 тысяч фунтов.

Поединок на "Хоторнс" под Новый Год завершился скандалом: Венгер остался недоволен решением Дина назначить в ворота "канониров" пенальти, с которого "Вест Бромвич" сравнял счет и ушел от поражения.



Еще во время игры Арсен устроил бурное разбирательство с арбитром. К послематчевой пресс-конференции Венгер не успокоился: француз заявил, что Дин увидел то, что хотел увидеть.



По мотивам этого матча FA сначала выдвинула в адрес Арсена официальные обвинения, а сегодня дисквалифицировала на три игры и выписала штраф на 40 тысяч фунтов. Организация объяснила свое решение тем, что "Венгер усомнился в непредвзятости Дина и вел себя неподобающим образом".



Дисквалификация Арсена начнет действовать уже с воскресного матча Кубка Англии против "Ноттингема", затронет первый полуфинал Кубка Лиги с "Челси" и поединок с "Борнмутом" в рамках Премьер-Лиги.



Отметим, что на следующей неделе Венгера, вероятно, ждет новое наказание – и снова касательно комментариев об арбитре. FA уже потребовала от Венгера объяснить слова, сказанные как до, так и после матча с "Челси" в среду вечером.

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