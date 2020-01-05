Венгеру не нужен Обамеянг

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему не интересен вариант с приобретением нападающего "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Только сегодня утром стало известно, что "канониры" видят 28-летнего Обамеянга среди потенциальных замен для Алексиса Санчеса, который с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона.



Журналисты воспользовались случаем и поинтересовались у Венгера, действительно ли габонец входит в шорт-лист его возможных приобретений. Однако в ответ Арсен рассказал, что вариант с покупкой Пьера-Эмерика он даже не рассматривает.



"Нет, его переход к нам невозможен", - цитирует Венгера Sky Sports.

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