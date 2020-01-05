Венгеру не нужен Обамеянг
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему не интересен вариант с приобретением нападающего "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.
Только сегодня утром стало известно, что "канониры" видят 28-летнего Обамеянга среди потенциальных замен для Алексиса Санчеса, который с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона.
Журналисты воспользовались случаем и поинтересовались у Венгера, действительно ли габонец входит в шорт-лист его возможных приобретений. Однако в ответ Арсен рассказал, что вариант с покупкой Пьера-Эмерика он даже не рассматривает.
"Нет, его переход к нам невозможен", - цитирует Венгера Sky Sports.
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05.01.2018 19:00
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нормальной ориентации чувак оказалось
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и не нужен был
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Конте, твой выход
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только заднеприводный мог поверить в этот бред
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А всякие пидopы вроде реамса уже начали надрачивать на него. Поссали на бестолковки гейгуннеров как обычно. Мауропонос ваша судьба)
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