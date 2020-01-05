Венгеру не нужен Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что ему не интересен вариант с приобретением нападающего "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Только сегодня утром стало известно, что "канониры" видят 28-летнего Обамеянга среди потенциальных замен для Алексиса Санчеса, который с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона.

Журналисты воспользовались случаем и поинтересовались у Венгера, действительно ли габонец входит в шорт-лист его возможных приобретений. Однако в ответ Арсен рассказал, что вариант с покупкой Пьера-Эмерика он даже не рассматривает.

"Нет, его переход к нам невозможен", - цитирует Венгера Sky Sports.

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Метки Арсенал, Боруссия, Венгер, Обамеянг

Автор foxmcfc   

Дата 05.01.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 597

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 05.01.2018 19:33 # manutd-20champ
    нормальной ориентации чувак оказалось

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  2. reams 05.01.2018 19:30 # reams
    и не нужен был

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  3. ry-l 05.01.2018 19:24 # ry-l
    Конте, твой выход

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  4. chelseafanmd 05.01.2018 19:15 # chelseafanmd
    только заднеприводный мог поверить в этот бред

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  5. ruschelsea 05.01.2018 19:04 # ruschelsea
    А всякие пидopы вроде реамса уже начали надрачивать на него. Поссали на бестолковки гейгуннеров как обычно. Мауропонос ваша судьба)

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