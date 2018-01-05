Пеллегрино намекнул на интерес к Уолкотту

Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино не подтвердил интерес к вингеру Тео Уолкотту, но рассказал, что симпатизирует игроку "Арсенала".

По данным Sky Sports, в самое ближайшее время "Саутгемптон" начнет переговоры о возвращении 28-летнего Уолкотта на "Сент Мэри". Главный тренер "канониров" Арсен Венгер, скорее всего, не будет стоять на пути игрока, который почти не появляется в этом сезоне в матчах Премьер-Лиги.



На пресс-конференции в четверг Пеллегрино намекнул, что "святые" действительно интересуются Тео и могут сделать по нему предложение. Маурисио впечатлен игрой Уолкотта – возможно, именно такого футболиста не хватает команде, которая занимает место рядом с зоной вылета.



"Есть много игроков, к которым мы проявляем интерес. Я не могу подтвердить, что мы интересуемся Уолкоттом, но да, он отличный футболист. Мы продолжаем работу на трансферном рынке и планируем заполучить игрока, который хотел бы выступать за "Саутгемптон", - сообщил Пеллегрино.

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