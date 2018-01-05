Азар: "Не знаю, кто из нас с Куртуа первым подпишет новый контракт"

Эден Азар Полузащитник "Челси" Эден Азар намекнул, что тоже собирается подписать новый контракт с "синими", как и голкипер Тибо Куртуа.

Накануне Куртуа рассказал, что близок к продлению своего истекающего в следующем сезоне контракта. Тибо заверил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не помышляет об отъезде в Испанию.

Также Куртуа выразил надежду, что Азар, его партнер по сборной Бельгии, поступит аналогичным образом и свяжет свое будущее с "Челси". Судя по всему, Эден именно это и собирается сделать.

"Я не знаю, кто первым подпишет новый контракт. Это секрет", — игриво заявил Азар изданию Evening Standard.

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Метки Азар, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.01.2018 17:00

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  1. knucklesboy 05.01.2018 19:07 # knucklesboy
    Симулянт херов. Просто омерзительный игрочишка!!!

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  2. cristean2 05.01.2018 18:32 # cristean2
    Ну все дело в шляпе, летом подписываем еще одного топа на правый фланг, и е6ем МС в гриву.

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  3. bluehonorcfc9 05.01.2018 18:12 # bluehonorcfc9
    пись пись на хейтерков.

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  4. narcot 05.01.2018 17:32 # narcot
    в заголовке не хватает "с реалом"

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  5. manutd-20champ 05.01.2018 17:31 # manutd-20champ
    выбивает больше бабла из чукотки, не более

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  6. psycho1 05.01.2018 17:07 # psycho1
    Будто в русскую рулетку играют, кто первый опростоволосится, тот и останется в помойке до конца своей бесславной карьеры.

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  7. golokante 05.01.2018 17:06 # golokante
    Окропил бестолковки

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