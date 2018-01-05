Азар: "Не знаю, кто из нас с Куртуа первым подпишет новый контракт"
Полузащитник "Челси" Эден Азар намекнул, что тоже собирается подписать новый контракт с "синими", как и голкипер Тибо Куртуа.
Накануне Куртуа рассказал, что близок к продлению своего истекающего в следующем сезоне контракта. Тибо заверил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не помышляет об отъезде в Испанию.
Также Куртуа выразил надежду, что Азар, его партнер по сборной Бельгии, поступит аналогичным образом и свяжет свое будущее с "Челси". Судя по всему, Эден именно это и собирается сделать.
"Я не знаю, кто первым подпишет новый контракт. Это секрет", — игриво заявил Азар изданию Evening Standard.
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05.01.2018 17:00
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Последние комментарии:
Симулянт херов. Просто омерзительный игрочишка!!!
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Ну все дело в шляпе, летом подписываем еще одного топа на правый фланг, и е6ем МС в гриву.
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пись пись на хейтерков.
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в заголовке не хватает "с реалом"
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выбивает больше бабла из чукотки, не более
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Будто в русскую рулетку играют, кто первый опростоволосится, тот и останется в помойке до конца своей бесславной карьеры.
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Окропил бестолковки
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