Азар: "Не знаю, кто из нас с Куртуа первым подпишет новый контракт"

Полузащитник "Челси" Эден Азар намекнул, что тоже собирается подписать новый контракт с "синими", как и голкипер Тибо Куртуа.

Накануне Куртуа рассказал, что близок к продлению своего истекающего в следующем сезоне контракта. Тибо заверил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не помышляет об отъезде в Испанию.



Также Куртуа выразил надежду, что Азар, его партнер по сборной Бельгии, поступит аналогичным образом и свяжет свое будущее с "Челси". Судя по всему, Эден именно это и собирается сделать.



"Я не знаю, кто первым подпишет новый контракт. Это секрет", — игриво заявил Азар изданию Evening Standard.

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