Профсоюз игроков пожаловался на календарь Премьер-Лиги

Международный профсоюз игроков (FIFPro) выпустил заявление, в котором подверг критике суровый график матчей Премьер-Лиги на праздники, оказывающий негативные последствия для здоровья игроков.

Матч между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом", сыгранный накануне вечером, стал 40-м в Премьер-Лиге за последние 13 дней. Все 20 клубов провели в этот период по четыре игры, а некоторые отдыхали между ними всего двое суток.



Таким суровым графиком матчей остались недовольны сразу несколько тренеров. Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и вовсе заявил, что Премьер-Лига "убивает" игроков, составляя такой плотный календарь на праздники.



Аналогичного мнения придерживается международный профсоюз игроков. Главный врач организации Винсент Гуттебарге утверждает, что игрокам Премьер-Лиги просто не хватает времени на восстановление и это приводит к многочисленным травмам.



"У нас есть определенные опасения насчет числа сыгранных матчей в Премьер-Лиге на праздники. Это может иметь негативные последствия для здоровья и самого выступления игроков".



"Когда игроки проводят минимум два матча в неделю, а на восстановление остается всего-три четыре дня, риск повреждения значительно возрастает", - сообщил Гуттебарге ESPN.

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