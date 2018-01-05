Профсоюз игроков пожаловался на календарь Премьер-Лиги

Габриэль Жезус Международный профсоюз игроков (FIFPro) выпустил заявление, в котором подверг критике суровый график матчей Премьер-Лиги на праздники, оказывающий негативные последствия для здоровья игроков.

Матч между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом", сыгранный накануне вечером, стал 40-м в Премьер-Лиге за последние 13 дней. Все 20 клубов провели в этот период по четыре игры, а некоторые отдыхали между ними всего двое суток.

Таким суровым графиком матчей остались недовольны сразу несколько тренеров. Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и вовсе заявил, что Премьер-Лига "убивает" игроков, составляя такой плотный календарь на праздники.

Аналогичного мнения придерживается международный профсоюз игроков. Главный врач организации Винсент Гуттебарге утверждает, что игрокам Премьер-Лиги просто не хватает времени на восстановление и это приводит к многочисленным травмам.

"У нас есть определенные опасения насчет числа сыгранных матчей в Премьер-Лиге на праздники. Это может иметь негативные последствия для здоровья и самого выступления игроков".

"Когда игроки проводят минимум два матча в неделю, а на восстановление остается всего-три четыре дня, риск повреждения значительно возрастает", - сообщил Гуттебарге ESPN.

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Метки FIFPro, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 05.01.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. vt2109 05.01.2018 19:47 # vt2109
    Международный профсоюз работников всех отраслей выпустил заявление, в котором подверг критике суровый график рабочих дней оказывающий негативное влияние на состояние рабочих. 5 дневной а у некоторых и 6,7 дневной рабочий график изматывает людей и ухудшает их здоровье. Профсоюз намерен обжаловать такой жестокий график простых трудяг в международном конституционном суде. Хуже всех себя чувствуют футболисты вкалывающие по 2 игры в неделю за жалкие 50 000-200 000 фунтов в неделю.

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  2. rollik707 05.01.2018 19:20 # rollik707
    Величайший и здесь задаёт тренд! Блэт, какая же личность наш Конте! Игра в три защитника, Эманало уволили, и теперь это. Мафиозник всё к рукам прибрал!

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  3. martingor 05.01.2018 18:39 # martingor
    В этом профсоюзе одни пидары и нытики которые пришли в АПЛ из других сраных лиг вот и строчат кляузы пидары

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  4. ignatik 05.01.2018 18:08 # ignatik
    Если честно есть смысл. Так как после игр кубковых по 7-9 дней отдыха
    Можно было сдвинуть на 1 день хотя бы

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  5. chr1s8rown 05.01.2018 17:42 # chr1s8rown
    пеп пришёл и все начали ныть . как ж противно

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  6. gerrard08 05.01.2018 17:25 # gerrard08
    Блет, ну тк радируйте состав, как это делает Клоппо!

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  7. wmrpkvhzeflbrmo 05.01.2018 16:18 # wmrpkvhzeflbrmo
    Понимаю, когда жалуются тренеры команд, которые обладают слабыми составами, малыми финансами и не способны на равных тягаться с Топ-6. Однако, когда это делают Пеп, Венгер, Моуринье и Конте, то возникают вопросы. У них отличные составы + произошла отмена Кубка Африки в разгар сезона, так что ротацию используйте и игроков попросите помолчать

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  8. blackdreamer 05.01.2018 16:07 # blackdreamer
    мешки сразу заныли как начали ломаться их игрочки
    тысячелетеиями блять играли так в нг
    изменят думают что то ага
    ебаные клубы середняки без истории

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  9. bes-ter 05.01.2018 16:06 # bes-ter
    И с другой стороны, Обычному человеку несколько лет надо работать что бы недельную зарплату условного Руни получить... так что пусть бегают...

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  10. bes-ter 05.01.2018 16:05 # bes-ter
    В Англии особенно все на футболе завязано, начиная от подорожания цен заа отели в день игр, кончая союзом держателей пабов, скай за свой полный пакет дерут по 80$ в месяц... так что фиг они изменят планы. Во всех странах футбола нет, значит все смотрят Англию... следовательно реклама приносит еще больший доход

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