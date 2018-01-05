Венгер обвинил Азара в симуляции
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что плеймейкер "Челси" Эден Азар выпросил пенальти в лондонском дерби благодаря симуляции.
Решение Энтони Тэйлора присудить "синим" пенальти в середине второго тайма на "Эмирейтс" Венгер назвал "фарсовым". Теперь Арсену придется объяснить свои комментарии перед дисциплинарной комиссией FA.
Перед матчем Кубка Англии с "Ноттингем Форест" француз вновь поднял жаркую тему. Венгер рассказал, что не будет отмалчиваться, а Азар должен был получить желтую карточку за симуляцию.
"Я работаю в Англии больше 20 лет, и когда мне есть, что сказать, я говорю об этом. В этом плане ничего не поменялось и не поменяется. Никогда".
"Я уважаю мнение каждого и уважаю право любого человека высказывать свое мнение, но, думаю, Азар на 100 процентов заслужил желтую карточку в том эпизоде", - цитирует Венгера The Independent.
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05.01.2018 15:00
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Последние комментарии:
Ипать он кончепет, уже блевать хочется от его конченных вьюх, когда уже нахуй отправят этого старого полупидора назад в Лягушанцию доживать трениришкой в каком-нибудь Аяччо
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Слишком жалок Венгер. Даже не хочется троллить про него!
(ответить)
Отправьте этого старого педика маразматика на дачу.
(ответить)
Любой имбицил сомневающийся в обоснованности данного пенальти все глубже самовсасывает себя в имбицильность.
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Тут собралась куча пупсиков, которая орёт, что если был контакт, то было нарушение. Вы откуда вылезли? Футбол контактная игра!
(ответить)
Венгер прав. 1 азар не угрожал воротам
2 азар уже был не с мячом в ногах
3 получил удар по ноге в воздухе, его не сбивали, он мог оставаться на ногах
4 его накрывали два игрока
5 у Лопыревой жопа круче
(ответить)
Что за хуйню я здесь читаю? Таких ударов в ногу, если это вообще можно назвать ударом, через один в каждом стыке. Был обычный контакт потому, что Азар оказался первым на мяче. Если бы он не рухнул и не корчился будто ему ступню оторвало, никто даже не заметил бы этого контакта. Тем более, что он по-любому мяч уже не обрабатывал, а тянулся за ним. Обычно по фолам, за которые в поле судья свистит сразу, в штрафной он 10 раз подумает, чтобы назначит пенку. В последнее время всё чаще таких левых пенок, за которые и в поле вряд ли свистнули становится всё больше и больше. Всё переворачивается с ног на голову, впрочем, как и многое в этом мире.
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Венегрет совсем чокнулся
Во времена интернета и всеобщной доступности информации прямо обвиняет в симуляции, когда любой желающий может посмотреть повтор!
Картинно-некартинно падал Азар - абсолютно ничего не меняет.
Главное, что была игра в ногу со стороны Белерина, т.е. нарушение.
Условно, возьмем некого футболиста, которому в штрафной соперника тупо бьют в стопу сзади, через 1 секунду как он отдал мяч. Но он не падает и не кричит, продолжает движение.
Какое решение должен принять судья?
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Маразматик ебаный
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Кому там Санчес рукой-то забил? Арсен почему-то молчал.
"Жил в деревне старый дед (Арсен)
Делал сам себе м...нет
Возле каждого куста
Дед имел себя в уста!"
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Тьерри Анри о пенальти, который был назначен в ворота Арсенала: "Бельерин не коснулся мяча, он коснулся Азара, так что это пенальти".
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Я работаю в Англии 20 лет и последний раз выиграл кубок 15 лет назад
(ответить)
не штрафовать, а в тюрьму посадить старого маразматика! лузер французский.
(ответить)
Старикан достал ныть. Он своей репой подозревает с какой силой мог наноситься удар по ноге? По хорошему венгре надо штраф тысяч на 30 прописать.
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chisty simulyatsiya. menya udivil skorost podenia hazara . on jdal takoi moment.
vchera s alli tochna takaya j situatsiya, no on nichevo ne izobrajal
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забыл, как Уилшер, позже забивший, сам себе ноги заплел на вторую жёлтую, но судья простил.
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Пеналь там железный. никакой карточки и в помине нет. но картинность Азара заслуживает двух матчей дисквы. ИМХО.
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старыйнытикмаразматик
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