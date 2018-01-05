Венгер обвинил Азара в симуляции

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что плеймейкер "Челси" Эден Азар выпросил пенальти в лондонском дерби благодаря симуляции.

Решение Энтони Тэйлора присудить "синим" пенальти в середине второго тайма на "Эмирейтс" Венгер назвал "фарсовым". Теперь Арсену придется объяснить свои комментарии перед дисциплинарной комиссией FA.



Перед матчем Кубка Англии с "Ноттингем Форест" француз вновь поднял жаркую тему. Венгер рассказал, что не будет отмалчиваться, а Азар должен был получить желтую карточку за симуляцию.



"Я работаю в Англии больше 20 лет, и когда мне есть, что сказать, я говорю об этом. В этом плане ничего не поменялось и не поменяется. Никогда".



"Я уважаю мнение каждого и уважаю право любого человека высказывать свое мнение, но, думаю, Азар на 100 процентов заслужил желтую карточку в том эпизоде", - цитирует Венгера The Independent.

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