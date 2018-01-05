Венгер обвинил Азара в симуляции

Эден Азар Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что плеймейкер "Челси" Эден Азар выпросил пенальти в лондонском дерби благодаря симуляции.

Решение Энтони Тэйлора присудить "синим" пенальти в середине второго тайма на "Эмирейтс" Венгер назвал "фарсовым". Теперь Арсену придется объяснить свои комментарии перед дисциплинарной комиссией FA.

Перед матчем Кубка Англии с "Ноттингем Форест" француз вновь поднял жаркую тему. Венгер рассказал, что не будет отмалчиваться, а Азар должен был получить желтую карточку за симуляцию.

"Я работаю в Англии больше 20 лет, и когда мне есть, что сказать, я говорю об этом. В этом плане ничего не поменялось и не поменяется. Никогда".

"Я уважаю мнение каждого и уважаю право любого человека высказывать свое мнение, но, думаю, Азар на 100 процентов заслужил желтую карточку в том эпизоде", - цитирует Венгера The Independent.

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Метки Азар, Арсенал, Венгер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 05.01.2018 15:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. winnerd 05.01.2018 19:25 # winnerd
    Ипать он кончепет, уже блевать хочется от его конченных вьюх, когда уже нахуй отправят этого старого полупидора назад в Лягушанцию доживать трениришкой в каком-нибудь Аяччо

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  2. rollik707 05.01.2018 19:23 # rollik707
    Слишком жалок Венгер. Даже не хочется троллить про него!

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  3. timur18 05.01.2018 18:03 # timur18
    Отправьте этого старого педика маразматика на дачу.

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  4. germanikum 05.01.2018 17:03 # germanikum
    Любой имбицил сомневающийся в обоснованности данного пенальти все глубже самовсасывает себя в имбицильность.

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  5. sausage 05.01.2018 16:12 # sausage
    Тут собралась куча пупсиков, которая орёт, что если был контакт, то было нарушение. Вы откуда вылезли? Футбол контактная игра!

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  6. andros13 05.01.2018 15:59 # andros13
    Венгер прав. 1 азар не угрожал воротам
    2 азар уже был не с мячом в ногах
    3 получил удар по ноге в воздухе, его не сбивали, он мог оставаться на ногах
    4 его накрывали два игрока
    5 у Лопыревой жопа круче

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  7. sausage 05.01.2018 15:57 # sausage
    Что за хуйню я здесь читаю? Таких ударов в ногу, если это вообще можно назвать ударом, через один в каждом стыке. Был обычный контакт потому, что Азар оказался первым на мяче. Если бы он не рухнул и не корчился будто ему ступню оторвало, никто даже не заметил бы этого контакта. Тем более, что он по-любому мяч уже не обрабатывал, а тянулся за ним. Обычно по фолам, за которые в поле судья свистит сразу, в штрафной он 10 раз подумает, чтобы назначит пенку. В последнее время всё чаще таких левых пенок, за которые и в поле вряд ли свистнули становится всё больше и больше. Всё переворачивается с ног на голову, впрочем, как и многое в этом мире.

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  8. sellman 05.01.2018 15:46 # sellman
    Венегрет совсем чокнулся
    Во времена интернета и всеобщной доступности информации прямо обвиняет в симуляции, когда любой желающий может посмотреть повтор!
    Картинно-некартинно падал Азар - абсолютно ничего не меняет.
    Главное, что была игра в ногу со стороны Белерина, т.е. нарушение.

    Условно, возьмем некого футболиста, которому в штрафной соперника тупо бьют в стопу сзади, через 1 секунду как он отдал мяч. Но он не падает и не кричит, продолжает движение.
    Какое решение должен принять судья?

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  9. chelsea-super 05.01.2018 15:37 # chelsea-super
    Маразматик ебаный

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  10. monsieurgood 05.01.2018 15:36 # monsieurgood
    Кому там Санчес рукой-то забил? Арсен почему-то молчал.

    "Жил в деревне старый дед (Арсен)
    Делал сам себе м...нет
    Возле каждого куста
    Дед имел себя в уста!"

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  11. lampard78 05.01.2018 15:33 # lampard78
    Тьерри Анри о пенальти, который был назначен в ворота Арсенала: "Бельерин не коснулся мяча, он коснулся Азара, так что это пенальти".

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  12. infamous 05.01.2018 15:29 # infamous
    Я работаю в Англии 20 лет и последний раз выиграл кубок 15 лет назад

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  13. rommkaq1- 05.01.2018 15:29 # rommkaq1-
    не штрафовать, а в тюрьму посадить старого маразматика! лузер французский.

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  14. ganinilyha 05.01.2018 15:25 # ganinilyha
    Старикан достал ныть. Он своей репой подозревает с какой силой мог наноситься удар по ноге? По хорошему венгре надо штраф тысяч на 30 прописать.

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  15. chr1s8rown 05.01.2018 15:10 # chr1s8rown
    chisty simulyatsiya. menya udivil skorost podenia hazara . on jdal takoi moment.
    vchera s alli tochna takaya j situatsiya, no on nichevo ne izobrajal

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  16. alexomck 05.01.2018 15:06 # alexomck
    забыл, как Уилшер, позже забивший, сам себе ноги заплел на вторую жёлтую, но судья простил.

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  17. insomniac 05.01.2018 15:05 # insomniac
    Пеналь там железный. никакой карточки и в помине нет. но картинность Азара заслуживает двух матчей дисквы. ИМХО.

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  18. chebrec 05.01.2018 15:04 # chebrec
    старыйнытикмаразматик

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